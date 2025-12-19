- Crescita
Trade:
282
Profit Trade:
156 (55.31%)
Loss Trade:
126 (44.68%)
Best Trade:
2 883.24 USD
Worst Trade:
-1 081.47 USD
Profitto lordo:
57 380.52 USD (4 455 855 pips)
Perdita lorda:
-27 556.86 USD (2 006 799 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (8 057.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 644.87 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.96%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
3.65
Long Trade:
188 (66.67%)
Short Trade:
94 (33.33%)
Fattore di profitto:
2.08
Profitto previsto:
105.76 USD
Profitto medio:
367.82 USD
Perdita media:
-218.71 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-2 703.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 195.39 USD (6)
Crescita mensile:
83.23%
Previsione annuale:
1 009.86%
Algo trading:
79%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.34 USD
Massimale:
8 165.70 USD (27.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.45% (8 165.70 USD)
Per equità:
0.78% (175.26 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|278
|BTCUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|29K
|BTCUSD
|327
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.1M
|BTCUSD
|350K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
XAU Quant Execution System (formerly EA Gold) is an execution-focused quantitative trading system designed exclusively for XAUUSD.
Orders may be split into smaller positions to improve execution quality and reduce slippage under real copy-trading conditions.
The system has been forward-tested in live market conditions for more than three years. Throughout this period, execution logic, volatility filters, and risk parameters have been continuously refined. All trades are executed fully algorithmically, strictly following predefined rules without discretionary intervention.
The core philosophy of the system is disciplined execution and a consistent alignment between risk and reward across different market environments. Trades are initiated only when multiple quantitative conditions are met, including trend structure, volatility behavior, and short-term price action confirmation.
Every position is protected by a stop-loss. Stop-loss levels are dynamic and adapt to market volatility and structural price changes, while a hard maximum loss cap is enforced on each trade. Position sizing is also dynamically adjusted based on account equity and current market conditions to ensure long-term consistency.
The system does not use martingale, grid, averaging down, or any form of uncontrolled exposure increase. Performance is driven by controlled position sizing, balanced trade frequency, and execution discipline.
The objective is not short-term performance spikes, but long-term stability through robust quantitative logic, strict risk management, and execution efficiency.
