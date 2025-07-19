- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6 664
Profit Trade:
4 780 (71.72%)
Loss Trade:
1 884 (28.27%)
Best Trade:
184.12 USD
Worst Trade:
-311.11 USD
Profitto lordo:
14 626.27 USD (989 616 pips)
Perdita lorda:
-10 603.28 USD (726 747 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (40.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
377.30 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
16.70%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
94
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.13
Long Trade:
3 371 (50.59%)
Short Trade:
3 293 (49.41%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
0.60 USD
Profitto medio:
3.06 USD
Perdita media:
-5.63 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-391.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-538.99 USD (12)
Crescita mensile:
3.33%
Previsione annuale:
40.45%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
784.69 USD (14.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.77% (784.69 USD)
Per equità:
40.45% (1 414.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|3150
|AUDUSD
|1759
|AUDNZD
|880
|EURNZD
|524
|USDCAD
|90
|USDCHF
|79
|EURCHF
|75
|NQ
|44
|AUDCHF
|24
|EURAUD
|18
|NQCash
|11
|NGASCash
|10
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|2.4K
|AUDUSD
|146
|AUDNZD
|393
|EURNZD
|158
|USDCAD
|67
|USDCHF
|203
|EURCHF
|311
|NQ
|346
|AUDCHF
|95
|EURAUD
|35
|NQCash
|-153
|NGASCash
|-8
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|76K
|AUDUSD
|-16K
|AUDNZD
|34K
|EURNZD
|-20K
|USDCAD
|905
|USDCHF
|2.8K
|EURCHF
|5.1K
|NQ
|185K
|AUDCHF
|4K
|EURAUD
|3.1K
|NQCash
|-7.6K
|NGASCash
|124
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +184.12 USD
Worst Trade: -311 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +40.61 USD
Massima perdita consecutiva: -391.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
EightcapLtd-Real2
|0.27 × 176
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 78
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
VantageInternational-Live 7
|0.55 × 11
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
|
ICMarketsSC-Live12
|0.71 × 28
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.76 × 41113
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
174%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
82
96%
6 664
71%
100%
1.37
0.60
USD
USD
40%
1:500