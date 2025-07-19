SegnaliSezioni
Dmytro Shostatskyi

LolitaTrade

Dmytro Shostatskyi
0 recensioni
Affidabilità
82 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 174%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 664
Profit Trade:
4 780 (71.72%)
Loss Trade:
1 884 (28.27%)
Best Trade:
184.12 USD
Worst Trade:
-311.11 USD
Profitto lordo:
14 626.27 USD (989 616 pips)
Perdita lorda:
-10 603.28 USD (726 747 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (40.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
377.30 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
16.70%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
94
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.13
Long Trade:
3 371 (50.59%)
Short Trade:
3 293 (49.41%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
0.60 USD
Profitto medio:
3.06 USD
Perdita media:
-5.63 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-391.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-538.99 USD (12)
Crescita mensile:
3.33%
Previsione annuale:
40.45%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
784.69 USD (14.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.77% (784.69 USD)
Per equità:
40.45% (1 414.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 3150
AUDUSD 1759
AUDNZD 880
EURNZD 524
USDCAD 90
USDCHF 79
EURCHF 75
NQ 44
AUDCHF 24
EURAUD 18
NQCash 11
NGASCash 10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 2.4K
AUDUSD 146
AUDNZD 393
EURNZD 158
USDCAD 67
USDCHF 203
EURCHF 311
NQ 346
AUDCHF 95
EURAUD 35
NQCash -153
NGASCash -8
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 76K
AUDUSD -16K
AUDNZD 34K
EURNZD -20K
USDCAD 905
USDCHF 2.8K
EURCHF 5.1K
NQ 185K
AUDCHF 4K
EURAUD 3.1K
NQCash -7.6K
NGASCash 124
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +184.12 USD
Worst Trade: -311 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +40.61 USD
Massima perdita consecutiva: -391.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-03
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
EightcapLtd-Real2
0.27 × 176
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.45 × 78
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
VantageInternational-Live 7
0.55 × 11
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
ICMarketsSC-Live12
0.71 × 28
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.76 × 41113
317 più
Торговля роботом и руками
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.