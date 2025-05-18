- Crescita
Trade:
2 782
Profit Trade:
1 452 (52.19%)
Loss Trade:
1 330 (47.81%)
Best Trade:
19 882.79 USD
Worst Trade:
-20 112.00 USD
Profitto lordo:
1 413 370.59 USD (9 414 343 pips)
Perdita lorda:
-1 364 458.34 USD (1 332 497 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (45 629.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
158 589.32 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
44.93%
Massimo carico di deposito:
74.84%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
1 393 (50.07%)
Short Trade:
1 389 (49.93%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
17.58 USD
Profitto medio:
973.40 USD
Perdita media:
-1 025.91 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-30 525.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-161 634.00 USD (12)
Crescita mensile:
1.76%
Previsione annuale:
21.31%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
132 509.26 USD
Massimale:
177 697.00 USD (122.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.55% (177 757.00 USD)
Per equità:
38.13% (115 407.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1375
|GC.M25
|617
|GC.Q25
|483
|GC.Z25
|256
|EURUSD
|1
|SI.K25
|1
|XAGUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|415K
|GC.M25
|-97K
|GC.Q25
|-137K
|GC.Z25
|-132K
|EURUSD
|0
|SI.K25
|-575
|XAGUSD
|335
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|422K
|GC.M25
|-84K
|GC.Q25
|-129K
|GC.Z25
|-131K
|EURUSD
|2
|SI.K25
|-112
|XAGUSD
|68
