ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES

PP89

ADRIANA SAMPAIO RODRIGUES
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 26%
SkyrissSecurities-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 782
Profit Trade:
1 452 (52.19%)
Loss Trade:
1 330 (47.81%)
Best Trade:
19 882.79 USD
Worst Trade:
-20 112.00 USD
Profitto lordo:
1 413 370.59 USD (9 414 343 pips)
Perdita lorda:
-1 364 458.34 USD (1 332 497 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (45 629.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
158 589.32 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
44.93%
Massimo carico di deposito:
74.84%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
1 393 (50.07%)
Short Trade:
1 389 (49.93%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
17.58 USD
Profitto medio:
973.40 USD
Perdita media:
-1 025.91 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-30 525.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-161 634.00 USD (12)
Crescita mensile:
1.76%
Previsione annuale:
21.31%
Algo trading:
78%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
132 509.26 USD
Massimale:
177 697.00 USD (122.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.55% (177 757.00 USD)
Per equità:
38.13% (115 407.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1375
GC.M25 617
GC.Q25 483
GC.Z25 256
EURUSD 1
SI.K25 1
XAGUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 415K
GC.M25 -97K
GC.Q25 -137K
GC.Z25 -132K
EURUSD 0
SI.K25 -575
XAGUSD 335
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 422K
GC.M25 -84K
GC.Q25 -129K
GC.Z25 -131K
EURUSD 2
SI.K25 -112
XAGUSD 68
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19 882.79 USD
Worst Trade: -20 112 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +45 629.36 USD
Massima perdita consecutiva: -30 525.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SkyrissSecurities-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

FSDFASDFDFAD B AVDVCVCVZ
Non ci sono recensioni
2025.09.11 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 14:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 16:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 06:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 09:38
No swaps are charged
2025.09.04 09:38
No swaps are charged
2025.09.03 21:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 07:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 18:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 15:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 08:28
No swaps are charged
2025.08.11 08:28
No swaps are charged
2025.08.11 08:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 13:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 03:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 01:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 23:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 02:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PP89
30USD al mese
26%
0
0
USD
307K
USD
26
78%
2 782
52%
45%
1.03
17.58
USD
76%
1:100
