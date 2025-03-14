SegnaliSezioni
Daniel Pinheiro Bortolansa

DPBB3

Daniel Pinheiro Bortolansa
0 recensioni
Affidabilità
43 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 147%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
754
Profit Trade:
489 (64.85%)
Loss Trade:
265 (35.15%)
Best Trade:
282.00 BRL
Worst Trade:
-600.00 BRL
Profitto lordo:
27 785.47 BRL (93 951 pips)
Perdita lorda:
-23 171.00 BRL (69 631 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (1 584.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
1 584.00 BRL (18)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
3.98%
Massimo carico di deposito:
20.93%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
1.80
Long Trade:
378 (50.13%)
Short Trade:
376 (49.87%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
6.12 BRL
Profitto medio:
56.82 BRL
Perdita media:
-87.44 BRL
Massime perdite consecutive:
12 (-342.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-974.00 BRL (9)
Crescita mensile:
-4.86%
Previsione annuale:
-58.96%
Algo trading:
43%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
65.00 BRL
Massimale:
2 558.00 BRL (36.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.80% (2 558.00 BRL)
Per equità:
9.24% (474.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINJ25 275
WINM25 198
WING25 131
WINQ25 56
WINV25 53
WINZ24 32
WDOH25 3
WDOJ25 2
WDOK25 2
ITSA4 1
TRXF11 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINJ25 923
WINM25 7
WING25 230
WINQ25 736
WINV25 -92
WINZ24 202
WDOH25 18
WDOJ25 9
WDOK25 0
ITSA4 1
TRXF11 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINJ25 3.9K
WINM25 5.1K
WING25 1.3K
WINQ25 4.6K
WINV25 -752
WINZ24 1.6K
WDOH25 6.5K
WDOJ25 2K
WDOK25 0
ITSA4 2
TRXF11 20
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +282.00 BRL
Worst Trade: -600 BRL
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +1 584.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -342.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GenialInvestimentos-PRD
4.33 × 648
XPMT5-PRD
5.84 × 2276
OPERAÇÕES 1/ago 4/ago 5/ago 6/ago 7/ago 8/ago 11/ago 12/ago 13/ago 14/ago 15/ago 18/ago 19/ago 20/ago 21/ago 22/ago 25/ago 26/ago 27/ago 28/ago 29/ago
ROBÔ 95 -103 89 94   104 48 101 98 102 99 -103 48 94 0 -100 101 -102 -99 53 -99


Sinal 100% automatizado, baseado no indicador 2MV frequência.

Possui  250 pontos de gain, máximo 3 entradas por dia.

Possui stop de 500 e 750 pontos.

A estratégia possui 4 cenários:

Se a primeira operação do dia for loss (-500 pontos) o robô encerra as operações;

Se a primeira operação do dia for gain (+250 pontos) e a segunda for loss (-750) o robô encerra o dia com 500 pontos negativos;

Se a primeira e segunda operações do dia forem gain (+ 250 + 250) e a terceira for loss (-750) o robô encerra o dia com 250 pontos negativos;

Se as 3 operações forem gain, o robô encerra o dia com 750 pontos positivos.

Esse é o gerenciamento totalmente automatizado.

Durante o mês é possível que seja realizado gerenciamento manual, conforme estiver indo o resultado das operações, ou seja, após 2 operações positivas, por exemplo, se achar adequado, o dia será encerrado.

Gerenciamento e margem para operação.

Capital mínimo necessário = R$ 2.500,00 para cada contrato.

Após 2 dias seguidos dentro do mês, no terceiro dia sobe contrato, por exemplo:

1o dia loss - 1 contrato

2o dia loss - 1 contrato

3o dia loss - 2 contratos

4o dia loss - 3 contratos

5o dia loss - 4 contratos e assim sucessivamente, até sair um dia no positivo, lembrando, dentro do mês. Se ocorrer sequência negativa ao virar o mês, os contratos retornarão na mão inicial.

2025.07.08 13:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 11:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 13:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 19:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.25 13:25
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.26% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 14:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 14:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.14 16:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.06 13:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.04 13:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.25 14:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.24 18:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.18 20:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
