- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
60
Profit Trade:
45 (75.00%)
Loss Trade:
15 (25.00%)
Best Trade:
20.96 USD
Worst Trade:
-36.87 USD
Profitto lordo:
339.86 USD (33 965 pips)
Perdita lorda:
-207.40 USD (20 674 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (113.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
113.51 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.38%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
58 minuti
Fattore di recupero:
1.70
Long Trade:
45 (75.00%)
Short Trade:
15 (25.00%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
2.21 USD
Profitto medio:
7.55 USD
Perdita media:
-13.83 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-78.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-78.10 USD (3)
Crescita mensile:
34.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
78.14 USD (24.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv1
|60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.sv1
|132
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.sv1
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.96 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +113.51 USD
Massima perdita consecutiva: -78.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TrijayaPratamaFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni