SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Xauron customers 1 with some manual loss
Roberto Liguoro

Xauron customers 1 with some manual loss

Roberto Liguoro
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 391%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
604
Profit Trade:
522 (86.42%)
Loss Trade:
82 (13.58%)
Best Trade:
404.55 USD
Worst Trade:
-448.70 USD
Profitto lordo:
6 074.50 USD (204 174 pips)
Perdita lorda:
-3 289.74 USD (391 665 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (1 208.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 208.62 USD (45)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
5.52
Long Trade:
337 (55.79%)
Short Trade:
267 (44.21%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
4.61 USD
Profitto medio:
11.64 USD
Perdita media:
-40.12 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-35.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-448.70 USD (1)
Crescita mensile:
22.51%
Previsione annuale:
273.16%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
90.08 USD
Massimale:
504.15 USD (14.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.20% (246.56 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 573
BTCUSD 30
ETHUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.8K
BTCUSD -33
ETHUSD 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 25K
BTCUSD -213K
ETHUSD 63
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +404.55 USD
Worst Trade: -449 USD
Vincite massime consecutive: 45
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 208.62 USD
Massima perdita consecutiva: -35.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Live signal about Xauron ea with some manual loss recovered
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati