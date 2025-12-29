- Crescita
Trade:
604
Profit Trade:
522 (86.42%)
Loss Trade:
82 (13.58%)
Best Trade:
404.55 USD
Worst Trade:
-448.70 USD
Profitto lordo:
6 074.50 USD (204 174 pips)
Perdita lorda:
-3 289.74 USD (391 665 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (1 208.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 208.62 USD (45)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
5.52
Long Trade:
337 (55.79%)
Short Trade:
267 (44.21%)
Fattore di profitto:
1.85
Profitto previsto:
4.61 USD
Profitto medio:
11.64 USD
Perdita media:
-40.12 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-35.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-448.70 USD (1)
Crescita mensile:
22.51%
Previsione annuale:
273.16%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
90.08 USD
Massimale:
504.15 USD (14.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.20% (246.56 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|573
|BTCUSD
|30
|ETHUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.8K
|BTCUSD
|-33
|ETHUSD
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|25K
|BTCUSD
|-213K
|ETHUSD
|63
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Best Trade: +404.55 USD
Worst Trade: -449 USD
Vincite massime consecutive: 45
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 208.62 USD
Massima perdita consecutiva: -35.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Live signal about Xauron ea with some manual loss recovered
