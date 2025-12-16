- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|59
|USOILm
|39
|BTCUSDm
|37
|USDJPYm
|16
|XAGUSDm
|5
|EURUSDm
|5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|5.2K
|USOILm
|-780
|BTCUSDm
|11K
|USDJPYm
|-1.4K
|XAGUSDm
|3K
|EURUSDm
|543
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|140K
|USOILm
|-2.7K
|BTCUSDm
|5.1M
|USDJPYm
|-2.7K
|XAGUSDm
|2.7K
|EURUSDm
|1.3K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Ellita is an AI powered engine using Elliott wave as its main strategy.
We have been having great results over the last few months running the engine.
Our strategy is very simple. We trade when there is an Elliott set-up and reward:risk ratio greater than 3.
We never put your account at more than 2% risk so you can never concern about trading.
We hope you have a comfortable lifestyle.
Thank you for joining us.