SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Ellita Master
Do Hoang Minh

Ellita Master

Do Hoang Minh
0 recensioni
19 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real8
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
161
Profit Trade:
78 (48.44%)
Loss Trade:
83 (51.55%)
Best Trade:
5 846.80 USD
Worst Trade:
-1 004.42 USD
Profitto lordo:
39 577.37 USD (7 134 728 pips)
Perdita lorda:
-21 768.32 USD (1 862 635 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (1 444.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 590.88 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.95
Long Trade:
63 (39.13%)
Short Trade:
98 (60.87%)
Fattore di profitto:
1.82
Profitto previsto:
110.62 USD
Profitto medio:
507.40 USD
Perdita media:
-262.27 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1 278.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 999.66 USD (5)
Crescita mensile:
53.92%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
16%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
775.86 USD
Massimale:
4 507.07 USD (16.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 59
USOILm 39
BTCUSDm 37
USDJPYm 16
XAGUSDm 5
EURUSDm 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 5.2K
USOILm -780
BTCUSDm 11K
USDJPYm -1.4K
XAGUSDm 3K
EURUSDm 543
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 140K
USOILm -2.7K
BTCUSDm 5.1M
USDJPYm -2.7K
XAGUSDm 2.7K
EURUSDm 1.3K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 846.80 USD
Worst Trade: -1 004 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 444.12 USD
Massima perdita consecutiva: -1 278.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Ellita is an AI powered engine using Elliott wave as its main strategy.

We have been having great results over the last few months running the engine.

Our strategy is very simple. We trade when there is an Elliott set-up and reward:risk ratio greater than 3.

We never put your account at more than 2% risk so you can never concern about trading.

We hope you have a comfortable lifestyle.

Thank you for joining us.

Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati