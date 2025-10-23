SegnaliSezioni
Eloizio Coelho Alves

Piltai

Eloizio Coelho Alves
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1 792%
PUPrime-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
767
Profit Trade:
752 (98.04%)
Loss Trade:
15 (1.96%)
Best Trade:
28.69 USD
Worst Trade:
-8.28 USD
Profitto lordo:
1 659.12 USD (179 884 pips)
Perdita lorda:
-50.36 USD (5 867 pips)
Vincite massime consecutive:
610 (1 027.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 027.85 USD (610)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.75%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
56
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
89.23
Long Trade:
358 (46.68%)
Short Trade:
409 (53.32%)
Fattore di profitto:
32.95
Profitto previsto:
2.10 USD
Profitto medio:
2.21 USD
Perdita media:
-3.36 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-18.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.03 USD (4)
Crescita mensile:
28.51%
Previsione annuale:
345.87%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18.03 USD (2.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.26% (18.03 USD)
Per equità:
10.94% (197.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD.s 209
EURUSD.s 157
AUDUSD.s 129
AUDCAD.s 105
NZDCAD.s 93
USDJPY.s 33
USDCHF.s 18
USDCAD.s 15
EURGBP.s 7
EURJPY.s 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD.s 497
EURUSD.s 408
AUDUSD.s 218
AUDCAD.s 130
NZDCAD.s 136
USDJPY.s 85
USDCHF.s 83
USDCAD.s 38
EURGBP.s 12
EURJPY.s 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD.s 50K
EURUSD.s 39K
AUDUSD.s 22K
AUDCAD.s 19K
NZDCAD.s 20K
USDJPY.s 13K
USDCHF.s 5.6K
USDCAD.s 5.2K
EURGBP.s 985
EURJPY.s 162
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.69 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 610
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 027.85 USD
Massima perdita consecutiva: -18.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
