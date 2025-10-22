SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BTC AUTOTRADER
Moreno Dainese

BTC AUTOTRADER

Moreno Dainese
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.05 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
2.05 EUR (11 883 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
1 (2.05 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
2.05 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 secondi
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.05 EUR
Profitto medio:
2.05 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.05 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +2.05 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.22 11:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.22 11:53
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.22 11:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 11:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
