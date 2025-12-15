- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|205
|XAUUSD
|149
|USTEC
|93
|US30
|68
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|684
|XAUUSD
|206
|USTEC
|506
|US30
|324
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|217K
|XAUUSD
|348K
|USTEC
|56M
|US30
|18M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrime-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
AlphaTrend Portfolio è una strategia completamente sistematica basata su modelli di trend-following intraday, progettata per catturare movimenti direzionali ad alta probabilità mantenendo una rigorosa gestione del rischio senza esposizione overnight. Il portafoglio è composto da 5 strategie indipendenti, divise in due gruppi principali:
1. Strategie Intraday Breakout (Continuazione del Trend)
Operano su XAUUSD (ST013), GBPUSD (ST015) e USDJPY (ST012). Queste strategie identificano massimi e minimi relativi di sessione, aprendo posizioni quando il prezzo rompe livelli statisticamente rilevanti che segnalano una potenziale continuazione del trend. Tutte le posizioni vengono chiuse entro la fine della giornata con gestione dinamica dello stop-loss.
2. Strategie Long-Only su Indici USA (Modelli di Bias Statistico)
Operano su NASDAQ (ST025) e DOW JONES (ST026). Strategie long-only che aprono posizioni all'apertura del mercato basandosi su vantaggi statistici e stagionali, sfruttando il bias rialzista storico degli indici azionari statunitensi. Tutte le posizioni vengono chiuse prima della chiusura del mercato.
USD
USD
USD