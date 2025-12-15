SegnaliSezioni
Alan Rocchi

AlphaTrend

Alan Rocchi
0 recensioni
Affidabilità
34 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 172%
FortunePrime-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
515
Profit Trade:
272 (52.81%)
Loss Trade:
243 (47.18%)
Best Trade:
190.60 USD
Worst Trade:
-92.45 USD
Profitto lordo:
5 693.30 USD (330 983 875 pips)
Perdita lorda:
-3 973.58 USD (256 369 031 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (162.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
387.25 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.36%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
6.64
Long Trade:
345 (66.99%)
Short Trade:
170 (33.01%)
Fattore di profitto:
1.43
Profitto previsto:
3.34 USD
Profitto medio:
20.93 USD
Perdita media:
-16.35 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-68.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-143.00 USD (3)
Crescita mensile:
2.18%
Previsione annuale:
26.39%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.36 USD
Massimale:
258.92 USD (9.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.57% (255.47 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 205
XAUUSD 149
USTEC 93
US30 68
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 684
XAUUSD 206
USTEC 506
US30 324
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 217K
XAUUSD 348K
USTEC 56M
US30 18M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +190.60 USD
Worst Trade: -92 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +162.09 USD
Massima perdita consecutiva: -68.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrime-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

AlphaTrend Portfolio - Descrizione body { font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6; max-width: 800px; margin: 40px auto; padding: 20px; color: #333; } h1 { color: #2c3e50; border-bottom: 3px solid #3498db; padding-bottom: 10px; } h2 { color: #34495e; margin-top: 30px; } p { margin: 15px 0; text-align: justify; } Descrizione del Portafoglio

AlphaTrend Portfolio è una strategia completamente sistematica basata su modelli di trend-following intraday, progettata per catturare movimenti direzionali ad alta probabilità mantenendo una rigorosa gestione del rischio senza esposizione overnight. Il portafoglio è composto da 5 strategie indipendenti, divise in due gruppi principali:

1. Strategie Intraday Breakout (Continuazione del Trend)

Operano su XAUUSD (ST013), GBPUSD (ST015) e USDJPY (ST012). Queste strategie identificano massimi e minimi relativi di sessione, aprendo posizioni quando il prezzo rompe livelli statisticamente rilevanti che segnalano una potenziale continuazione del trend. Tutte le posizioni vengono chiuse entro la fine della giornata con gestione dinamica dello stop-loss.

2. Strategie Long-Only su Indici USA (Modelli di Bias Statistico)

Operano su NASDAQ (ST025) e DOW JONES (ST026). Strategie long-only che aprono posizioni all'apertura del mercato basandosi su vantaggi statistici e stagionali, sfruttando il bias rialzista storico degli indici azionari statunitensi. Tutte le posizioni vengono chiuse prima della chiusura del mercato.

Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AlphaTrend
999USD al mese
172%
0
0
USD
2.7K
USD
34
4%
515
52%
100%
1.43
3.34
USD
11%
1:500
Copia

