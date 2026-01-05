- Crescita
Trade:
315
Profit Trade:
259 (82.22%)
Loss Trade:
56 (17.78%)
Best Trade:
52.43 USD
Worst Trade:
-73.39 USD
Profitto lordo:
2 349.48 USD (264 544 pips)
Perdita lorda:
-846.61 USD (36 824 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (292.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
292.07 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
52.99%
Massimo carico di deposito:
9.42%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
4.70
Long Trade:
287 (91.11%)
Short Trade:
28 (8.89%)
Fattore di profitto:
2.78
Profitto previsto:
4.77 USD
Profitto medio:
9.07 USD
Perdita media:
-15.12 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-319.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-319.70 USD (6)
Crescita mensile:
18.91%
Previsione annuale:
229.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
319.70 USD (16.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.83% (321.80 USD)
Per equità:
10.11% (92.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CN50
|287
|USDCNH
|25
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CN50
|1.8K
|USDCNH
|-310
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|0
|AUDCAD
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CN50
|215K
|USDCNH
|12K
|USDCAD
|253
|AUDUSD
|39
|AUDCAD
|-192
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +52.43 USD
Worst Trade: -73 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +292.07 USD
Massima perdita consecutiva: -319.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.17 × 109
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.43 × 240
|
Exness-MT5Real3
|0.50 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.50 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
Alpari-MT5
|0.63 × 19
|
Darwinex-Live
|0.64 × 14
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.00 × 230
|
FPMarketsLLC-Live
|1.00 × 207
|
ICMarketsSC-MT5
|1.08 × 38
|
VantageFX-Live
|1.23 × 13
|
Ava-Real 1-MT5
|1.33 × 3
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
301%
0
0
USD
USD
927
USD
USD
40
0%
315
82%
53%
2.77
4.77
USD
USD
15%
1:500