Hang Chen

Pepper CN50 Man

Hang Chen
0 recensioni
Affidabilità
40 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 301%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
315
Profit Trade:
259 (82.22%)
Loss Trade:
56 (17.78%)
Best Trade:
52.43 USD
Worst Trade:
-73.39 USD
Profitto lordo:
2 349.48 USD (264 544 pips)
Perdita lorda:
-846.61 USD (36 824 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (292.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
292.07 USD (23)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
52.99%
Massimo carico di deposito:
9.42%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
4.70
Long Trade:
287 (91.11%)
Short Trade:
28 (8.89%)
Fattore di profitto:
2.78
Profitto previsto:
4.77 USD
Profitto medio:
9.07 USD
Perdita media:
-15.12 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-319.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-319.70 USD (6)
Crescita mensile:
18.91%
Previsione annuale:
229.49%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
319.70 USD (16.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.83% (321.80 USD)
Per equità:
10.11% (92.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CN50 287
USDCNH 25
USDCAD 1
AUDUSD 1
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CN50 1.8K
USDCNH -310
USDCAD 2
AUDUSD 0
AUDCAD -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CN50 215K
USDCNH 12K
USDCAD 253
AUDUSD 39
AUDCAD -192
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +52.43 USD
Worst Trade: -73 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +292.07 USD
Massima perdita consecutiva: -319.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
ForexTimeFXTM-Live01
0.17 × 109
OxSecurities-Live
0.17 × 344
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
ICMarketsSC-MT5-4
0.43 × 240
Exness-MT5Real3
0.50 × 4
FPMarkets-Live
0.50 × 14
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
Alpari-MT5
0.63 × 19
Darwinex-Live
0.64 × 14
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
ICTrading-MT5-4
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 230
FPMarketsLLC-Live
1.00 × 207
ICMarketsSC-MT5
1.08 × 38
VantageFX-Live
1.23 × 13
Ava-Real 1-MT5
1.33 × 3
25 più
Non ci sono recensioni
2026.01.09 03:31
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Pepper CN50 Man
30USD al mese
301%
0
0
USD
927
USD
40
0%
315
82%
53%
2.77
4.77
USD
15%
1:500
Copia

