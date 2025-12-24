SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / A11563721
Nguyen An Nguyen

A11563721

Nguyen An Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 75%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
511
Profit Trade:
415 (81.21%)
Loss Trade:
96 (18.79%)
Best Trade:
306.52 USD
Worst Trade:
-1 021.90 USD
Profitto lordo:
13 438.43 USD (24 949 pips)
Perdita lorda:
-9 163.74 USD (11 264 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (1 283.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 680.39 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
3.39%
Massimo carico di deposito:
9.35%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
1.40
Long Trade:
227 (44.42%)
Short Trade:
284 (55.58%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
8.37 USD
Profitto medio:
32.38 USD
Perdita media:
-95.46 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-215.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 062.38 USD (3)
Crescita mensile:
3.69%
Previsione annuale:
44.77%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
644.52 USD
Massimale:
3 063.99 USD (30.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.74% (3 079.81 USD)
Per equità:
16.06% (586.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 163
USDCAD 68
EURCHF 34
XAUUSD 30
EURAUD 24
USDCHF 23
AUDCAD 16
EURUSD 14
AUDUSD 14
AUDCHF 10
CADCHF 9
EURGBP 9
NZDCHF 8
NZDUSD 8
CHFJPY 8
GBPCHF 8
USDJPY 7
NZDCAD 6
EURJPY 6
CADJPY 6
GBPCAD 6
EURNZD 5
EURCAD 5
GBPAUD 5
NZDJPY 5
GBPNZD 4
AUDNZD 4
AUDJPY 4
GBPJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 1.7K
USDCAD 160
EURCHF 176
XAUUSD 1.3K
EURAUD -624
USDCHF 78
AUDCAD 130
EURUSD -73
AUDUSD 102
AUDCHF 46
CADCHF 89
EURGBP 33
NZDCHF -199
NZDUSD 68
CHFJPY 68
GBPCHF 40
USDJPY 451
NZDCAD 17
EURJPY 208
CADJPY 18
GBPCAD 248
EURNZD -85
EURCAD 113
GBPAUD -6
NZDJPY 119
GBPNZD 2
AUDNZD 3
AUDJPY 69
GBPJPY 10
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 3.4K
USDCAD 833
EURCHF 740
XAUUSD 2.3K
EURAUD -1.5K
USDCHF 490
AUDCAD 566
EURUSD 277
AUDUSD 452
AUDCHF 164
CADCHF 217
EURGBP -2
NZDCHF -529
NZDUSD 186
CHFJPY 637
GBPCHF 257
USDJPY 1.7K
NZDCAD 129
EURJPY 1.7K
CADJPY 27
GBPCAD 924
EURNZD -719
EURCAD 393
GBPAUD 197
NZDJPY 360
GBPNZD 11
AUDNZD 39
AUDJPY 405
GBPJPY 152
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +306.52 USD
Worst Trade: -1 022 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 283.20 USD
Massima perdita consecutiva: -215.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
itexsys-Platform
1.00 × 24
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5-2
1.17 × 16066
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.90 × 420
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
Non ci sono recensioni
2025.12.29 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 52 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
A11563721
30USD al mese
75%
0
0
USD
2.4K
USD
38
99%
511
81%
3%
1.46
8.37
USD
31%
1:500
Copia

