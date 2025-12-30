- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
551
Profit Trade:
311 (56.44%)
Loss Trade:
240 (43.56%)
Best Trade:
80.50 USD
Worst Trade:
-49.97 USD
Profitto lordo:
4 751.22 USD (420 750 pips)
Perdita lorda:
-3 057.89 USD (266 609 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (345.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
400.27 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
3.15
Long Trade:
424 (76.95%)
Short Trade:
127 (23.05%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
3.07 USD
Profitto medio:
15.28 USD
Perdita media:
-12.74 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-225.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-225.79 USD (24)
Crescita mensile:
9.39%
Previsione annuale:
113.94%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.47 USD
Massimale:
537.27 USD (21.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.90% (536.95 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|551
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|154K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +80.50 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +345.64 USD
Massima perdita consecutiva: -225.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.05 × 827
63 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni