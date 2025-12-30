SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold Minion
Riyo Putra

Gold Minion

Riyo Putra
0 recensioni
111 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 227%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
551
Profit Trade:
311 (56.44%)
Loss Trade:
240 (43.56%)
Best Trade:
80.50 USD
Worst Trade:
-49.97 USD
Profitto lordo:
4 751.22 USD (420 750 pips)
Perdita lorda:
-3 057.89 USD (266 609 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (345.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
400.27 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
3.15
Long Trade:
424 (76.95%)
Short Trade:
127 (23.05%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
3.07 USD
Profitto medio:
15.28 USD
Perdita media:
-12.74 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-225.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-225.79 USD (24)
Crescita mensile:
9.39%
Previsione annuale:
113.94%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.47 USD
Massimale:
537.27 USD (21.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.90% (536.95 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 551
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 154K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +80.50 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +345.64 USD
Massima perdita consecutiva: -225.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.05 × 827
Non ci sono recensioni
2025.12.30 07:41
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 0.9% of days out of 777 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 07:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
