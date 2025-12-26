SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / JAMM Nasdaq Portfolio
Oleksii Zadorozhnii

JAMM Nasdaq Portfolio

Oleksii Zadorozhnii
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 214%
NomoTrade-Trade
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
481
Profit Trade:
367 (76.29%)
Loss Trade:
114 (23.70%)
Best Trade:
927.45 USD
Worst Trade:
-1 374.37 USD
Profitto lordo:
10 395.95 USD (3 123 516 pips)
Perdita lorda:
-5 681.52 USD (1 848 599 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (307.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 595.89 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.56%
Ultimo trade:
21 minuti fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
2.73
Long Trade:
479 (99.58%)
Short Trade:
2 (0.42%)
Fattore di profitto:
1.83
Profitto previsto:
9.80 USD
Profitto medio:
28.33 USD
Perdita media:
-49.84 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-183.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 381.07 USD (2)
Crescita mensile:
-2.79%
Previsione annuale:
-33.91%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.67 USD
Massimale:
1 727.03 USD (20.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.13% (1 727.03 USD)
Per equità:
7.51% (704.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NDXUSD 481
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NDXUSD 4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NDXUSD 1.3M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +927.45 USD
Worst Trade: -1 374 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +307.59 USD
Massima perdita consecutiva: -183.02 USD

2025.12.26 12:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
