- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
21 (51.21%)
Loss Trade:
20 (48.78%)
Best Trade:
164.67 USD
Worst Trade:
-24.72 USD
Profitto lordo:
672.64 USD (5 064 pips)
Perdita lorda:
-315.95 USD (2 351 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (237.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
237.82 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
7.55%
Massimo carico di deposito:
4.86%
Ultimo trade:
42 minuti fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
3.98
Long Trade:
33 (80.49%)
Short Trade:
8 (19.51%)
Fattore di profitto:
2.13
Profitto previsto:
8.70 USD
Profitto medio:
32.03 USD
Perdita media:
-15.80 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-82.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-82.89 USD (6)
Crescita mensile:
54.77%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.20 USD
Massimale:
89.61 USD (10.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.76% (88.91 USD)
Per equità:
0.70% (6.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|28
|NZDUSD
|7
|GBPUSD
|4
|USDCHF
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|381
|NZDUSD
|-2
|GBPUSD
|-21
|USDCHF
|-1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|3K
|NZDUSD
|-163
|GBPUSD
|-169
|USDCHF
|7
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +164.67 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +237.82 USD
Massima perdita consecutiva: -82.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.07 × 296
|
ThreeTrader-Live
|0.48 × 48
Всем привет.
Практикую Price action и уровни. Умеренные риски. Среднесрочный стиль торговли.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
37USD al mese
58%
0
0
USD
USD
971
USD
USD
10
0%
41
51%
8%
2.12
8.70
USD
USD
11%
1:500