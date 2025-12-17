SegnaliSezioni
Valerii Vikulov

The Stoic

Valerii Vikulov
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 37 USD al mese
crescita dal 2025 58%
EGlobalTrade-Classic
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
21 (51.21%)
Loss Trade:
20 (48.78%)
Best Trade:
164.67 USD
Worst Trade:
-24.72 USD
Profitto lordo:
672.64 USD (5 064 pips)
Perdita lorda:
-315.95 USD (2 351 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (237.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
237.82 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
7.55%
Massimo carico di deposito:
4.86%
Ultimo trade:
42 minuti fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
3.98
Long Trade:
33 (80.49%)
Short Trade:
8 (19.51%)
Fattore di profitto:
2.13
Profitto previsto:
8.70 USD
Profitto medio:
32.03 USD
Perdita media:
-15.80 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-82.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-82.89 USD (6)
Crescita mensile:
54.77%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.20 USD
Massimale:
89.61 USD (10.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.76% (88.91 USD)
Per equità:
0.70% (6.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 28
NZDUSD 7
GBPUSD 4
USDCHF 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 381
NZDUSD -2
GBPUSD -21
USDCHF -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 3K
NZDUSD -163
GBPUSD -169
USDCHF 7
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +164.67 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +237.82 USD
Massima perdita consecutiva: -82.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobalTrade-Classic" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.07 × 296
ThreeTrader-Live
0.48 × 48
Всем привет.

Практикую Price action и уровни. Умеренные риски. Среднесрочный стиль торговли.

Non ci sono recensioni
2025.12.19 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 19:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.17 18:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
