SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / TC Investment Multi Strategies
Po Yuan Chen

TC Investment Multi Strategies

Po Yuan Chen
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 120%
FPMarketsSC-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
931
Profit Trade:
629 (67.56%)
Loss Trade:
302 (32.44%)
Best Trade:
52.48 USD
Worst Trade:
-110.02 USD
Profitto lordo:
2 981.65 USD (241 753 pips)
Perdita lorda:
-1 788.12 USD (83 123 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (82.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
150.84 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.89%
Ultimo trade:
36 minuti fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
8.96
Long Trade:
648 (69.60%)
Short Trade:
283 (30.40%)
Fattore di profitto:
1.67
Profitto previsto:
1.28 USD
Profitto medio:
4.74 USD
Perdita media:
-5.92 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-25.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-110.02 USD (1)
Crescita mensile:
11.02%
Previsione annuale:
133.67%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.20 USD
Massimale:
133.24 USD (21.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.26% (22.27 USD)
Per equità:
0.36% (6.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 359
AUDCAD.r 313
GBPUSD.r 135
NZDCAD.r 72
GBPNZD.r 10
EURAUD.r 8
GBPAUD.r 7
GBPCAD.r 6
EURCAD.r 3
AUDJPY.r 3
BTCUSD 2
AUDUSD.r 2
USDCAD.r 2
EURJPY.r 2
GER40 1
EURGBP.r 1
GBPCHF.r 1
CADJPY.r 1
EURUSD.r 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r 734
AUDCAD.r 143
GBPUSD.r 66
NZDCAD.r 82
GBPNZD.r -59
EURAUD.r 6
GBPAUD.r 66
GBPCAD.r 66
EURCAD.r 17
AUDJPY.r 45
BTCUSD 0
AUDUSD.r 6
USDCAD.r -1
EURJPY.r 35
GER40 0
EURGBP.r -2
GBPCHF.r 4
CADJPY.r 1
EURUSD.r -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r 42K
AUDCAD.r 11K
GBPUSD.r 2.5K
NZDCAD.r 4.5K
GBPNZD.r 140
EURAUD.r -92
GBPAUD.r 4.4K
GBPCAD.r 2.4K
EURCAD.r 908
AUDJPY.r 2.4K
BTCUSD -4.2K
AUDUSD.r 328
USDCAD.r 15
EURJPY.r 983
GER40 390
EURGBP.r 25
GBPCHF.r 161
CADJPY.r 73
EURUSD.r -126
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +52.48 USD
Worst Trade: -110 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +82.09 USD
Massima perdita consecutiva: -25.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TC Investment Multi Strategies
30USD al mese
120%
0
0
USD
1.9K
USD
24
81%
931
67%
100%
1.66
1.28
USD
12%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.