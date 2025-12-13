SegnaliSezioni
Sui Pong Li

GoldHedge Martingale Pro

Sui Pong Li
0 recensioni
19 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 54%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
749
Profit Trade:
445 (59.41%)
Loss Trade:
304 (40.59%)
Best Trade:
23 850.18 HKD
Worst Trade:
-12 138.88 HKD
Profitto lordo:
156 485.04 HKD (14 664 161 pips)
Perdita lorda:
-126 380.00 HKD (2 732 989 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (284.41 HKD)
Massimo profitto consecutivo:
24 795.47 HKD (8)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
1.47
Long Trade:
404 (53.94%)
Short Trade:
345 (46.06%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
40.19 HKD
Profitto medio:
351.65 HKD
Perdita media:
-415.72 HKD
Massime perdite consecutive:
14 (-1 430.47 HKD)
Massima perdita consecutiva:
-18 545.87 HKD (11)
Crescita mensile:
12.56%
Previsione annuale:
152.40%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10 901.61 HKD
Massimale:
20 505.37 HKD (52.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.34% (20 174.13 HKD)
Per equità:
0.00% (0.00 HKD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 386
BTCUSD 106
EURAUD 37
EURJPY 35
CHFJPY 34
EURCAD 32
EURNZD 28
EURGBP 20
EURUSD 18
EURCHF 16
GBPUSD 16
USDHKD 5
GBPCHF 4
GBPJPY 4
USDJPY 2
CADJPY 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.1K
BTCUSD 2.4K
EURAUD -237
EURJPY 77
CHFJPY -44
EURCAD 45
EURNZD 66
EURGBP -92
EURUSD -1
EURCHF 14
GBPUSD 7
USDHKD -510
GBPCHF 0
GBPJPY 50
USDJPY 1
CADJPY -29
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -19K
BTCUSD 72K
EURAUD -13K
EURJPY 2.7K
CHFJPY -17K
EURCAD 2K
EURNZD 8.4K
EURGBP -2.1K
EURUSD 184
EURCHF 1.1K
GBPUSD 571
USDHKD -4.2K
GBPCHF 4
GBPJPY 3.6K
USDJPY 74
CADJPY -1.4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23 850.18 HKD
Worst Trade: -12 139 HKD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +284.41 HKD
Massima perdita consecutiva: -1 430.47 HKD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Min. Balance: USD$6000 / HKD$47000
Discover GoldHedge Martingale Pro, a dynamic trading signal optimized for XAUUSD and BTCUSD markets. Powered by a sophisticated Hedging Martingale EA, this strategy delivers consistent results with an 85% win rate, generating over 18 million HKD in profits from November to December 2025. Featuring low average losses of around 800 HKD and high average gains exceeding 40,000 HKD, it balances risk and reward effectively. Ideal for followers seeking automated, high-performance signals—subscribe today and elevate your trading portfolio.

(Risk disclaimer: Past performance is not indicative of future results; use responsible risk management.)


2025.12.13 12:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.34% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
