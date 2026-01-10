Premium Supply and Demand Zones with Alerts
- Godwin Edward Enyali
PREMIUM SUPPLY AND DEMAND ZONES WITH ALERTS
Premium Supply and Demand Zones with Alerts è un indicatore professionale Smart Money che combina zone di domanda e offerta istituzionali con un istogramma di tendenza multi-timeframe, fornendo segnali di rifiuto del prezzo altamente affidabili.
L’indicatore individua automaticamente le zone premium di domanda e offerta sul grafico principale e conferma gli ingressi tramite una logica di rifiuto basata sulle ombre delle candele. I segnali vengono generati solo nella direzione della tendenza dominante, chiaramente determinata dall’istogramma Supply & Demand.
Punto di forza
L’istogramma è il filtro di tendenza.
Mostra visivamente se la domanda o l’offerta domina il mercato sui timeframe superiori, garantendo che le operazioni siano sempre a favore della forza del mercato e non contro di essa.
Controllo della qualità delle zone (il tuo vantaggio)
Grazie ai parametri SwingDepth, il trader può definire con precisione le zone premium:
-
SwingDepth maggiore → zone più forti e istituzionali
-
SwingDepth minore → zone più frequenti ma meno potenti
Questo permette di filtrare il rumore del mercato, concentrarsi solo su strutture di prezzo di alta qualità e operare con precisione istituzionale.
Funzionalità principali
-
Visualizzazione delle zone premium di domanda e offerta sul grafico principale
-
Frecce di rifiuto nelle zone valide
-
Frecce bianche → BUY (rifiuto dalla domanda)
-
Frecce gialle → SELL (rifiuto dall’offerta)
-
-
Motore di rilevamento multi-zona (strutture di mercato multiple)
-
Istogramma Supply & Demand (motore di determinazione della tendenza)
-
Conferma della tendenza multi-timeframe (H4 & D1)
-
Logica di rifiuto basata sulle ombre delle candele (non ridisegna dopo la chiusura)
-
Allarmi e notifiche (popup, suono, push)
-
Parametri completamente personalizzabili
Ideale per
-
Smart Money Concepts (SMC)
-
Trading basato su domanda e offerta
-
Strategie istituzionali e Order Flow
-
Scalping, intraday e swing trading
Definisci le tue zone premium.
Segui la tendenza dell’istogramma.
Entra solo su veri rifiuti di prezzo.