Moving Average of Supply and Demand è un indicatore di trend following potente e intuitivo, progettato per aiutare i trader a capire chiaramente la direzione del mercato e a entrare nelle operazioni con sicurezza, anche senza conoscenze tecniche avanzate.

A differenza delle medie mobili tradizionali basate sul prezzo, questo indicatore applica una tecnica di smoothing alla pressione di domanda e offerta, visualizzandola direttamente sul grafico dei prezzi sotto forma di istogramma dinamico.

Ciò fornisce una rappresentazione visiva chiara di chi controlla il mercato in quel momento, acquirenti o venditori, rendendo i cambiamenti di trend facilmente identificabili anche per i principianti.

Funzionamento dell’indicatore

Quando la domanda domina, l’indicatore disegna un istogramma rialzista sotto il prezzo.

Quando l’offerta domina, disegna un istogramma ribassista sopra il prezzo.

L’istogramma è smussato per ridurre il rumore e far risaltare i veri trend.

Quando il prezzo attraversa temporaneamente la zona dell’istogramma e rimbalza, ciò indica un’alta probabilità di continuazione del trend.

I principianti non devono fare previsioni.

Devono semplicemente attendere la formazione del trend e seguire il mercato.

Logica dei segnali di rifiuto (rejection)

L’indicatore non è solo visivo, ma basato su regole precise.

Rifiuto d’acquisto (Buy Rejection)

Il mercato è in un trend rialzista di domanda/offerta

Il prezzo perfora la zona rialzista verso il basso

La candela chiude nuovamente sopra la zona

Compare una freccia di rifiuto d’acquisto

Rifiuto di vendita (Sell Rejection)

Il mercato è in un trend ribassista di domanda/offerta

Il prezzo perfora la zona ribassista verso l’alto

La candela chiude nuovamente sotto la zona

Compare una freccia di rifiuto di vendita

Questi segnali aiutano i trader a entrare con il trend, evitando di operare contro di esso.

Perché questo indicatore è perfetto per i principianti

Nessuna impostazione complessa

Nessuna sovrapposizione di indicatori

Nessuna previsione richiesta

Direzione del trend chiara e visibile

Funziona su tutti i simboli e timeframe

Anche i trader senza conoscenze strategiche possono semplicemente:

Attendere il cambio di trend

Seguire la direzione dell’istogramma

Entrare sui segnali di rifiuto

Stili di trading consigliati

Scalping

Trading intraday

Swing trading

Strategie di trend following

Funziona particolarmente bene se combinato con:

Supporti e resistenze

Struttura di mercato

Gestione semplice del rischio

Caratteristiche principali

Istogramma della domanda/offerta liscio

Logica non repaint (i segnali compaiono sulle candele chiuse)

Freccie integrate per seguire il trend

Visualizzazione chiara sul grafico principale

Facile da usare, logica professionale

Nota finale

Moving Average of Supply and Demand è progettato per mantenere il trader dalla parte giusta del mercato.

Invece di combattere contro il prezzo, insegna pazienza: attendere il trend, attendere il rifiuto, e poi seguire il mercato.

Uno strumento perfetto per chi cerca chiarezza, fiducia e costanza nel trading.