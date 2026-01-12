Moving Average of Supply and Demand

Moving Average of Supply and Demand è un indicatore di trend following potente e intuitivo, progettato per aiutare i trader a capire chiaramente la direzione del mercato e a entrare nelle operazioni con sicurezza, anche senza conoscenze tecniche avanzate.

A differenza delle medie mobili tradizionali basate sul prezzo, questo indicatore applica una tecnica di smoothing alla pressione di domanda e offerta, visualizzandola direttamente sul grafico dei prezzi sotto forma di istogramma dinamico.

Ciò fornisce una rappresentazione visiva chiara di chi controlla il mercato in quel momento, acquirenti o venditori, rendendo i cambiamenti di trend facilmente identificabili anche per i principianti.

Funzionamento dell’indicatore
Quando la domanda domina, l’indicatore disegna un istogramma rialzista sotto il prezzo.
Quando l’offerta domina, disegna un istogramma ribassista sopra il prezzo.
L’istogramma è smussato per ridurre il rumore e far risaltare i veri trend.
Quando il prezzo attraversa temporaneamente la zona dell’istogramma e rimbalza, ciò indica un’alta probabilità di continuazione del trend.

I principianti non devono fare previsioni.
Devono semplicemente attendere la formazione del trend e seguire il mercato.

Logica dei segnali di rifiuto (rejection)
L’indicatore non è solo visivo, ma basato su regole precise.

Rifiuto d’acquisto (Buy Rejection)
Il mercato è in un trend rialzista di domanda/offerta
Il prezzo perfora la zona rialzista verso il basso
La candela chiude nuovamente sopra la zona
Compare una freccia di rifiuto d’acquisto

Rifiuto di vendita (Sell Rejection)
Il mercato è in un trend ribassista di domanda/offerta
Il prezzo perfora la zona ribassista verso l’alto
La candela chiude nuovamente sotto la zona
Compare una freccia di rifiuto di vendita

Questi segnali aiutano i trader a entrare con il trend, evitando di operare contro di esso.

Perché questo indicatore è perfetto per i principianti
Nessuna impostazione complessa
Nessuna sovrapposizione di indicatori
Nessuna previsione richiesta
Direzione del trend chiara e visibile
Funziona su tutti i simboli e timeframe

Anche i trader senza conoscenze strategiche possono semplicemente:
Attendere il cambio di trend
Seguire la direzione dell’istogramma
Entrare sui segnali di rifiuto

Stili di trading consigliati
Scalping
Trading intraday
Swing trading
Strategie di trend following

Funziona particolarmente bene se combinato con:
Supporti e resistenze
Struttura di mercato
Gestione semplice del rischio

Caratteristiche principali
Istogramma della domanda/offerta liscio
Logica non repaint (i segnali compaiono sulle candele chiuse)
Freccie integrate per seguire il trend
Visualizzazione chiara sul grafico principale
Facile da usare, logica professionale

Nota finale
Moving Average of Supply and Demand è progettato per mantenere il trader dalla parte giusta del mercato.
Invece di combattere contro il prezzo, insegna pazienza: attendere il trend, attendere il rifiuto, e poi seguire il mercato.
Uno strumento perfetto per chi cerca chiarezza, fiducia e costanza nel trading.


Altri dall’autore
Trend Reversal Zone and Alert
Godwin Edward Enyali
Indicatori
Trend Reversal Zone and Alert Zone di Offerta & Domanda Multi-Timeframe + Segnali Precisi di Inversione di Trend Trend Reversal Zone and Alert è un indicatore professionale non repaint , progettato per i trader che vogliono identificare inversioni di trend ad alta probabilità su livelli chiave istituzionali . L’indicatore combina in modo intelligente zone di offerta e domanda sui timeframe superiori (H4 e D1) con segnali precisi di rifiuto sui massimi e minimi giornalieri , consentendo ingressi
Multi Timeframe Supply Demand Histogram
Godwin Edward Enyali
4 (1)
Indicatori
Istogramma Multi-Temporale di Domanda e Offerta (Multi-Timeframe Supply Demand Histogram) Descrizione: L’Istogramma Multi-Temporale di Domanda e Offerta è un indicatore potente e chiaro che mostra la forza della domanda e dell’offerta su più timeframe, specificamente H4 e D1. Visualizza istogrammi che evidenziano quando predominano acquirenti o venditori, permettendo ai trader di identificare rapidamente le principali aree di pressione del mercato. Caratteristiche principali: Istogrammi H4 & D
FREE
Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
Indicatori
Scalpers Zone – Indicatore definitivo di Supply/Demand + Rifiuto Stocastico & Triple Touch Scalpers Zone è progettato per trader che cercano ingressi a scalp ad alta probabilità. Rileva le zone di supply/demand giornaliere e settimanali (7 giorni) e mette in evidenza le aree in cui queste zone si allineano perfettamente, segnando i punti di inversione più forti. Per asset volatili come criptovalute e oro, lo spessore delle zone può essere aumentato per una migliore visibilità e precisione. Carat
TrendSeeker Dashboard
Godwin Edward Enyali
Indicatori
Cruscotto TrendSeeker ― Filtro di mercato intelligente per operazioni ad alta probabilità Il cruscotto TrendSeeker è uno strumento di analisi di mercato multi-simbolo potente, progettato per evitare i mercati laterali e concentrarsi solo su strumenti di alta qualità con trend nel timeframe H4 . Il cruscotto scansiona continuamente tutti i simboli disponibili e classifica ogni coppia come segue: Trend rialzista (Trending UP) Trend ribassista (Trending DOWN) Mercato laterale / No-trade (Ranging /
FREE
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
Indicatori
Ultimate Market Master Trend Master the Market’s Direction with Precision The Ultimate Market Master Trend indicator is an all-in-one market sentiment analyser designed for traders who demand clarity, accuracy, and confidence in every move. It combines smart trend detection , multi-timeframe stochastic momentum , and dynamic visual cues to help you identify high-probability entries and exits with ease.  Key Features  1. Smart Trend System (Main Chart) Uses a 200-period LWMA baseline to determin
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
Indicatori
Ultimate Super Rejection Zones is a powerful MT4 indicator designed to detect accurate intraday reversal points using a combination of: Previous Day High & Low Midline equilibrium zone Rejection candle patterns Double-layer confirmation using two Stochastic filters Smart alert and arrow system Daily auto-reset filtering Optional trend filter using Moving Averages The indicator helps traders find high-probability reversal entries at premium and discount zones. It automatically marks: ️ Sell Reje
Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
Indicatori
Ultimate Daily SR Zones + Rejection Arrows  Ultimate Daily SR Zones is a powerful price-action indicator that helps traders clearly identify the most important daily market levels — the previous day’s High , Low , Midline , and opening/closing reference points. It also detects wick rejection signals and plots automatic Buy and Sell arrows when the market rejects these zones. This tool is perfect for intraday and swing traders who use daily levels for breakout, reversal, or retest strategies.  Wh
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
Indicatori
Buy & Sell Levels with Alerts is a comprehensive trading indicator that combines Stochastics, Previous Day Levels, Multi-Timeframe (MTF) Trend Meter , and rejection detection into one powerful tool. It helps traders quickly spot key support/resistance zones, trend direction, and high-probability reversal signals with visual arrows and automated alerts. Key Features: Stochastic Oscillator: Displays fast (%K) and slow (%D) lines in a separate window. Helps identify overbought and oversold conditio
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
Indicatori
The Follow The Labels Indicator is a multi-functional MT4 indicator designed to give traders a comprehensive visual overview of market conditions across multiple dimensions. It combines trend analysis, previous day levels, stochastic momentum, and rejection signals in one easy-to-read interface. Key Features: Multi-Timeframe MA200 Trend Filter (H1→M15) Displays the alignment of the MA200 (LWMA) across three timeframes: H1, M30, M15. Shows an overall trend label: Bullish, Bearish, or Mixed. Optio
Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
Godwin Edward Enyali
Indicatori
Massimizza il tuo trading allineato alla tendenza con H4 & M30 Turning Point PRO! Dì addio alle supposizioni e al disordine sul grafico. Questo indicatore premium combina il rilevamento della tendenza su timeframe più alti con segnali precisi di punti di svolta a breve termine, offrendoti opportunità di acquisto e vendita chiare. Perché i trader lo amano: Bias di tendenza H4 EMA200: Conosci la tendenza dominante a colpo d’occhio. Opera solo nella direzione della tendenza. Frecce di esecuzione M3
Trade The Range
Godwin Edward Enyali
Indicatori
Trade the Range – Rilevatore di Mercato in Range H4 & Zone SR Giornaliere con Avvisi di Rifiuto Wick Panoramica: “Trade the Range” è uno strumento di trading di precisione progettato per trader che vogliono concentrarsi esclusivamente sui mercati in range ad alta probabilità . Invece di seguire ciecamente ogni trend, questo indicatore identifica automaticamente quando il mercato si sta consolidando sul timeframe H4 e ti guida a operare con fiducia nelle zone superiore e inferiore del range. Car
TrendSeeker Dashboard Pro
Godwin Edward Enyali
Indicatori
TrendSeeker Pro – Dashboard Definitivo di Trend & Punti di Inversione + Rilevatore di Range H4 Ultimate Trend & Turning Point Dashboard è un sistema completo multi-timeframe progettato per aiutare i trader a rimanere dalla parte giusta della tendenza , eliminare condizioni di mercato a bassa probabilità e fornire entrate precise ai punti di inversione con sicurezza. Non è solo un indicatore. È un vero e proprio framework di trading che risponde a tre domande critiche prima ancora di aprire una p
Trend Reversal Zone and Alert EA
Godwin Edward Enyali
Experts
Trend Reversal Zone and Alert EA Sistema di trading intelligente per le zone di offerta e domanda Trend Reversal Zone and Alert EA è un Expert Advisor professionale che non ripinta i segnali , progettato per catturare reversal di tendenza ad alta probabilità nelle zone istituzionali di offerta e domanda, confermate dal rifiuto tramite candele con shadow sui massimi e minimi giornalieri . Questo EA combina la struttura del mercato multi-timeframe con un timing di ingresso preciso , consentendo ai
Premium Supply and Demand Zones with Alerts
Godwin Edward Enyali
Indicatori
PREMIUM SUPPLY AND DEMAND ZONES WITH ALERTS Premium Supply and Demand Zones with Alerts è un indicatore professionale Smart Money che combina zone di domanda e offerta istituzionali con un istogramma di tendenza multi-timeframe , fornendo segnali di rifiuto del prezzo altamente affidabili . L’indicatore individua automaticamente le zone premium di domanda e offerta sul grafico principale e conferma gli ingressi tramite una logica di rifiuto basata sulle ombre delle candele . I segnali vengono ge
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione