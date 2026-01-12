Moving Average of Supply and Demand
- Indicatori
- Godwin Edward Enyali
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Moving Average of Supply and Demand è un indicatore di trend following potente e intuitivo, progettato per aiutare i trader a capire chiaramente la direzione del mercato e a entrare nelle operazioni con sicurezza, anche senza conoscenze tecniche avanzate.
A differenza delle medie mobili tradizionali basate sul prezzo, questo indicatore applica una tecnica di smoothing alla pressione di domanda e offerta, visualizzandola direttamente sul grafico dei prezzi sotto forma di istogramma dinamico.
Ciò fornisce una rappresentazione visiva chiara di chi controlla il mercato in quel momento, acquirenti o venditori, rendendo i cambiamenti di trend facilmente identificabili anche per i principianti.
Funzionamento dell’indicatore
Quando la domanda domina, l’indicatore disegna un istogramma rialzista sotto il prezzo.
Quando l’offerta domina, disegna un istogramma ribassista sopra il prezzo.
L’istogramma è smussato per ridurre il rumore e far risaltare i veri trend.
Quando il prezzo attraversa temporaneamente la zona dell’istogramma e rimbalza, ciò indica un’alta probabilità di continuazione del trend.
I principianti non devono fare previsioni.
Devono semplicemente attendere la formazione del trend e seguire il mercato.
Logica dei segnali di rifiuto (rejection)
L’indicatore non è solo visivo, ma basato su regole precise.
Rifiuto d’acquisto (Buy Rejection)
Il mercato è in un trend rialzista di domanda/offerta
Il prezzo perfora la zona rialzista verso il basso
La candela chiude nuovamente sopra la zona
Compare una freccia di rifiuto d’acquisto
Rifiuto di vendita (Sell Rejection)
Il mercato è in un trend ribassista di domanda/offerta
Il prezzo perfora la zona ribassista verso l’alto
La candela chiude nuovamente sotto la zona
Compare una freccia di rifiuto di vendita
Questi segnali aiutano i trader a entrare con il trend, evitando di operare contro di esso.
Perché questo indicatore è perfetto per i principianti
Nessuna impostazione complessa
Nessuna sovrapposizione di indicatori
Nessuna previsione richiesta
Direzione del trend chiara e visibile
Funziona su tutti i simboli e timeframe
Anche i trader senza conoscenze strategiche possono semplicemente:
Attendere il cambio di trend
Seguire la direzione dell’istogramma
Entrare sui segnali di rifiuto
Stili di trading consigliati
Scalping
Trading intraday
Swing trading
Strategie di trend following
Funziona particolarmente bene se combinato con:
Supporti e resistenze
Struttura di mercato
Gestione semplice del rischio
Caratteristiche principali
Istogramma della domanda/offerta liscio
Logica non repaint (i segnali compaiono sulle candele chiuse)
Freccie integrate per seguire il trend
Visualizzazione chiara sul grafico principale
Facile da usare, logica professionale
Nota finale
Moving Average of Supply and Demand è progettato per mantenere il trader dalla parte giusta del mercato.
Invece di combattere contro il prezzo, insegna pazienza: attendere il trend, attendere il rifiuto, e poi seguire il mercato.
Uno strumento perfetto per chi cerca chiarezza, fiducia e costanza nel trading.