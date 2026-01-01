TrendSeeker Dashboard Pro
- Indicatori
- Godwin Edward Enyali
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
TrendSeeker Pro – Dashboard Definitivo di Trend & Punti di Inversione + Rilevatore di Range H4
Ultimate Trend & Turning Point Dashboard è un sistema completo multi-timeframe progettato per aiutare i trader a rimanere dalla parte giusta della tendenza, eliminare condizioni di mercato a bassa probabilità e fornire entrate precise ai punti di inversione con sicurezza.
Non è solo un indicatore.
È un vero e proprio framework di trading che risponde a tre domande critiche prima ancora di aprire una posizione:
-
Il mercato è in trend o in range?
-
Qual è il bias H4 (timeframe superiore)?
-
Qual è il punto d’ingresso più sicuro e affidabile?
1️⃣ Dashboard Multi-Simbolo Intelligente (Basata su H4)
La dashboard integrata scansiona tutti i simboli disponibili e classifica istantaneamente ogni coppia utilizzando EMA, ADX e ATR su timeframe H4.
Per ogni coppia, la dashboard mostra chiaramente:
-
PAIR (simbolo)
-
TREND → RIALZISTA / RIBASSISTA / RANGE
-
BIAS → ACQUISTA / VENDI
-
ACTION → ATTENDI ACQUISTO / ATTENDI VENDITA / NESSUN TRADE
Intelligenza della Dashboard
-
Filtra automaticamente i mercati a bassa volatilità e in range
-
Evidenzia solo trend forti e tradabili
-
Conferma la forza con ADX + volatilità ATR
-
Sottolinea automaticamente il simbolo del grafico attivo
-
Attivabile/disattivabile dai parametri dell’indicatore
Questo ti permette di concentrarti solo sulle coppie ad alta probabilità, evitando di perdere tempo su mercati morti.
2️⃣ Rilevatore di Range & Bias H4 (Consapevolezza dello Stato del Mercato)
L’indicatore analizza continuamente il timeframe H4 e visualizza la struttura di mercato con zone colorate:
🟢 Zona Verde → Trend rialzista forte
🔴 Zona Rossa → Trend ribassista forte
🟠 Zona Arancione → Range / Nessun trade
Un’etichetta in tempo reale indica:
-
“H4 Trending UP”
-
“H4 Trending DOWN”
-
“H4 Ranging”
È possibile attivare alert, notifiche push ed email ogni volta che lo stato H4 cambia, per restare informati anche lontano dai grafici.
3️⃣ Sistema di Entrata ai Punti di Inversione di Precisione
Qui si trova il vero vantaggio competitivo.
Il motore dei punti di inversione identifica entrate di alta qualità nella direzione del bias H4, usando una combinazione potente di:
-
Struttura swing high / swing low
-
Candele con rejection wick forti
-
Espansione della volatilità basata su ATR
-
Conferma della pendenza EMA
-
Allineamento EMA multi-timeframe (M30 + H4)
Freccia di Entrata ACQUISTA (BUY)
Compare solo se:
-
Bias H4 = ACQUISTA
-
Mercato in trend RIALZISTA
-
Formazione di uno swing low valido
-
Forte rejection wick rialzista
-
Volatilità > soglia ATR
Freccia di Entrata VENDI (SELL)
Compare solo se:
-
Bias H4 = VENDI
-
Mercato in trend RIBASSISTA
-
Formazione di uno swing high valido
-
Forte rejection wick ribassista
-
Volatilità > soglia ATR
Le etichette sul grafico mostrano chiaramente:
-
“H4 BIAS: BUY / SELL”
-
“ATTENDI LA FRECCIA DI PUNTO DI INVERSIONE BUY / SELL”
Niente supposizioni. Niente over-trading.
Solo entrate basate sulla conferma.
Completamente Personalizzabile & User-Friendly
Hai pieno controllo su:
-
Periodi EMA
-
Sensibilità ADX & ATR
-
Forza dei punti di inversione
-
Spaziatura delle frecce
-
Alert, notifiche push ed email
-
Visibilità della dashboard
Perfetto per scalping, day trading o swing trading.
Per Chi È Questo Indicatore
-
Trader di trend
-
Trader basati sulla struttura del mercato
-
Trader in stile “smart money”
-
Appassionati di dashboard
-
Trader che vogliono chiarezza, non confusione
Riepilogo
Ultimate Trend & Turning Point Dashboard ti offre:
-
Direzione del mercato
-
Forza del trend
-
Bias H4
-
Entrate ad alta precisione
-
Grafica chiara e professionale
-
Decisioni di trading oggettive
Meno operazioni, migliori operazioni. Questo strumento è stato creato per te.
Nota importante
Se l’azione della coppia aperta sulla dashboard coincide con le etichette degli altri due indicatori, si tratta di un segnale BUY o SELL ad alta probabilità.