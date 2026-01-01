TrendSeeker Dashboard Pro

Ultimate Scalper Zone Godwin Edward Enyali Indicatori

Scalpers Zone – Indicatore definitivo di Supply/Demand + Rifiuto Stocastico & Triple Touch Scalpers Zone è progettato per trader che cercano ingressi a scalp ad alta probabilità. Rileva le zone di supply/demand giornaliere e settimanali (7 giorni) e mette in evidenza le aree in cui queste zone si allineano perfettamente, segnando i punti di inversione più forti. Per asset volatili come criptovalute e oro, lo spessore delle zone può essere aumentato per una migliore visibilità e precisione. Carat