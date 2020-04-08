Ultimate Scalper Zone
- Indicatori
- Godwin Edward Enyali
- Versione: 1.0
Scalpers Zone – Indicatore definitivo di Supply/Demand + Rifiuto Stocastico & Triple Touch
Scalpers Zone è progettato per trader che cercano ingressi a scalp ad alta probabilità. Rileva le zone di supply/demand giornaliere e settimanali (7 giorni) e mette in evidenza le aree in cui queste zone si allineano perfettamente, segnando i punti di inversione più forti. Per asset volatili come criptovalute e oro, lo spessore delle zone può essere aumentato per una migliore visibilità e precisione.
Caratteristiche principali:
-
Rilevamento zone allineate: Le zone di supply o demand giornaliere e settimanali si sovrappongono → ingressi ad alta probabilità.
-
Avvisi di rifiuto stocastico: Conferma le reazioni di ipercomprato/ipervenduto nelle zone chiave.
-
Rilevamento inversione Triple Touch: Conferma aggiuntiva con tocchi ripetuti a livelli forti.
-
Avvisi e visualizzazione personalizzati: Frecce colorate e zone ombreggiate spesse con notifiche sonore, email e push.
-
Spessore della zona regolabile: Particolarmente utile per strumenti altamente volatili come criptovalute e oro.
Perché usare Scalpers Zone:
-
Operare nei punti di inversione più forti dove le zone si allineano.
-
Filtrare ingressi falsi grazie alla conferma di stocastico e triple touch.
-
Perfetto per scalping su Forex, Crypto e Oro.