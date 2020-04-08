Ultimate Scalper Zone

Scalpers Zone – Indicatore definitivo di Supply/Demand + Rifiuto Stocastico & Triple Touch

Scalpers Zone è progettato per trader che cercano ingressi a scalp ad alta probabilità. Rileva le zone di supply/demand giornaliere e settimanali (7 giorni) e mette in evidenza le aree in cui queste zone si allineano perfettamente, segnando i punti di inversione più forti. Per asset volatili come criptovalute e oro, lo spessore delle zone può essere aumentato per una migliore visibilità e precisione.

Caratteristiche principali:

  • Rilevamento zone allineate: Le zone di supply o demand giornaliere e settimanali si sovrappongono → ingressi ad alta probabilità.

  • Avvisi di rifiuto stocastico: Conferma le reazioni di ipercomprato/ipervenduto nelle zone chiave.

  • Rilevamento inversione Triple Touch: Conferma aggiuntiva con tocchi ripetuti a livelli forti.

  • Avvisi e visualizzazione personalizzati: Frecce colorate e zone ombreggiate spesse con notifiche sonore, email e push.

  • Spessore della zona regolabile: Particolarmente utile per strumenti altamente volatili come criptovalute e oro.

Perché usare Scalpers Zone:

  • Operare nei punti di inversione più forti dove le zone si allineano.

  • Filtrare ingressi falsi grazie alla conferma di stocastico e triple touch.

  • Perfetto per scalping su Forex, Crypto e Oro.


