Multi Timeframe Supply Demand Histogram

Istogramma Multi-Temporale di Domanda e Offerta (Multi-Timeframe Supply Demand Histogram)
Descrizione:
L’Istogramma Multi-Temporale di Domanda e Offerta è un indicatore potente e chiaro che mostra la forza della domanda e dell’offerta su più timeframe, specificamente H4 e D1. Visualizza istogrammi che evidenziano quando predominano acquirenti o venditori, permettendo ai trader di identificare rapidamente le principali aree di pressione del mercato.

Caratteristiche principali:

  • Istogrammi H4 & D1: Visualizzazione chiara della forza del mercato su timeframe superiori.

  • Avvisi di cambiamento dell’istogramma: Notifiche opzionali quando la domanda o l’offerta cambia.

  • Grafico minimalista: Focalizzati solo sui segnali più importanti.

  • Visualizzazione personalizzabile: Abilita/disabilita gli istogrammi per ogni timeframe, avvisi opzionali.

  • Grafici consigliati a 15 minuti: Ideale per setup intraday.

  • Risultati migliori se combinato con: Indicatore Ultimate Scalpers Zone per conferme multiple sulle entrate.

Vantaggi:

  • Individuare rapidamente zone di supporto e resistenza ad alta probabilità.

  • Monitorare il momentum del mercato su più timeframe a colpo d’occhio.

  • Fornisce chiarezza, precisione e informazioni operative per trader attivi.


