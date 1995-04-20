Multi Timeframe Supply Demand Histogram
- Indicatori
- Godwin Edward Enyali
- Versione: 1.10
Istogramma Multi-Temporale di Domanda e Offerta (Multi-Timeframe Supply Demand Histogram)
Descrizione:
L’Istogramma Multi-Temporale di Domanda e Offerta è un indicatore potente e chiaro che mostra la forza della domanda e dell’offerta su più timeframe, specificamente H4 e D1. Visualizza istogrammi che evidenziano quando predominano acquirenti o venditori, permettendo ai trader di identificare rapidamente le principali aree di pressione del mercato.
Caratteristiche principali:
-
Istogrammi H4 & D1: Visualizzazione chiara della forza del mercato su timeframe superiori.
-
Avvisi di cambiamento dell’istogramma: Notifiche opzionali quando la domanda o l’offerta cambia.
-
Grafico minimalista: Focalizzati solo sui segnali più importanti.
-
Visualizzazione personalizzabile: Abilita/disabilita gli istogrammi per ogni timeframe, avvisi opzionali.
-
Grafici consigliati a 15 minuti: Ideale per setup intraday.
-
Risultati migliori se combinato con: Indicatore Ultimate Scalpers Zone per conferme multiple sulle entrate.
Vantaggi:
-
Individuare rapidamente zone di supporto e resistenza ad alta probabilità.
-
Monitorare il momentum del mercato su più timeframe a colpo d’occhio.
-
Fornisce chiarezza, precisione e informazioni operative per trader attivi.