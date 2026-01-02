Trend Reversal Zone and Alert
- Indicatori
- Godwin Edward Enyali
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Trend Reversal Zone and Alert
Zone di Offerta & Domanda Multi-Timeframe + Segnali Precisi di Inversione di Trend
Trend Reversal Zone and Alert è un indicatore professionale non repaint, progettato per i trader che vogliono identificare inversioni di trend ad alta probabilità su livelli chiave istituzionali.
L’indicatore combina in modo intelligente zone di offerta e domanda sui timeframe superiori (H4 e D1) con segnali precisi di rifiuto sui massimi e minimi giornalieri, consentendo ingressi molto accurati su timeframe inferiori come M15, M30 e H1.
Perché questo indicatore è così potente
Zone istituzionali multi-timeframe
-
Rileva automaticamente zone di offerta e domanda H4 e D1
-
Proietta chiaramente queste zone sui timeframe inferiori
-
Aiuta i trader a operare in direzione del trend del timeframe superiore
-
Le zone sono stabili e senza repaint, ricalcolate solo all’inizio di ogni giornata
Rilevazione precisa delle inversioni di trend
-
Monitora continuamente massimo e minimo giornaliero
-
Identifica forti rifiuti tramite le ombre (wick rejection)
-
Mostra frecce Buy / Sell solo quando le condizioni sono valide
-
Progettato per entrare all’inizio dell’inversione, evitando ingressi ritardati
Sistema di avvisi intelligente
-
Notifiche immediate quando:
-
Il prezzo entra in una zona di offerta o domanda
-
Si forma una candela di rifiuto valida su massimo o minimo giornaliero
-
-
Tipi di alert supportati:
-
Pop-up
-
Suono
-
Push sul mobile
-
-
-
Un solo segnale al giorno per strumento, evitando rumore e overtrading
Logica di trading professionale
Perfetto per trader che:
-
Operano inversioni su livelli chiave
-
Combinano contesto timeframe superiore con precisione su timeframe inferiore
-
Preferiscono grafici puliti senza indicatori ritardati
-
Usano strategie Price Action e Smart Money
Approccio di trading consigliato
Per i migliori risultati:
-
Utilizzare su M15 o M30
-
Considerare le zone H4/D1 come aree decisionali
-
Entrare solo quando appare una freccia di rifiuto su High/Low giornaliero
-
Particolarmente efficace su:
-
Coppie Forex principali
-
Oro (XAUUSD)
-
Indici
-
Criptovalute
-
Completamente personalizzabile
-
Colori e spessore delle zone
-
Sensibilità delle ombre
-
Tipi di alert (suono / push / email)
-
Stile e colore delle frecce
Tutti i parametri sono chiaramente separati e facili da modificare, adatti sia ai principianti che ai professionisti.
Non repaint · Leggero · Stabile
-
Non usa dati futuri
-
I segnali non cambiano retroattivamente
-
Ottimizzato per velocità e stabilità
-
Compatibile con tutti i broker MT4 / MT5
Per chi è questo indicatore
- Scalper
- Day trader
- Swing trader
- Trader Smart Money / Price Action
Se operi inversioni di trend da zone istituzionali, questo indicatore diventerà uno strumento centrale nel tuo sistema di trading.