Trend Reversal Zone and Alert

Zone di Offerta & Domanda Multi-Timeframe + Segnali Precisi di Inversione di Trend

Trend Reversal Zone and Alert è un indicatore professionale non repaint, progettato per i trader che vogliono identificare inversioni di trend ad alta probabilità su livelli chiave istituzionali.

L’indicatore combina in modo intelligente zone di offerta e domanda sui timeframe superiori (H4 e D1) con segnali precisi di rifiuto sui massimi e minimi giornalieri, consentendo ingressi molto accurati su timeframe inferiori come M15, M30 e H1.

Perché questo indicatore è così potente

Zone istituzionali multi-timeframe

Rileva automaticamente zone di offerta e domanda H4 e D1

Proietta chiaramente queste zone sui timeframe inferiori

Aiuta i trader a operare in direzione del trend del timeframe superiore

Le zone sono stabili e senza repaint, ricalcolate solo all’inizio di ogni giornata

Rilevazione precisa delle inversioni di trend

Monitora continuamente massimo e minimo giornaliero

Identifica forti rifiuti tramite le ombre (wick rejection)

Mostra frecce Buy / Sell solo quando le condizioni sono valide

Progettato per entrare all’inizio dell’inversione, evitando ingressi ritardati

Sistema di avvisi intelligente

Notifiche immediate quando: Il prezzo entra in una zona di offerta o domanda Si forma una candela di rifiuto valida su massimo o minimo giornaliero

Tipi di alert supportati: Pop-up Suono Push sul mobile Email

Un solo segnale al giorno per strumento, evitando rumore e overtrading

Logica di trading professionale

Perfetto per trader che:

Operano inversioni su livelli chiave

Combinano contesto timeframe superiore con precisione su timeframe inferiore

Preferiscono grafici puliti senza indicatori ritardati

Usano strategie Price Action e Smart Money

Approccio di trading consigliato

Per i migliori risultati:

Utilizzare su M15 o M30

Considerare le zone H4/D1 come aree decisionali

Entrare solo quando appare una freccia di rifiuto su High/Low giornaliero

Particolarmente efficace su: Coppie Forex principali Oro (XAUUSD) Indici Criptovalute



Completamente personalizzabile

Colori e spessore delle zone

Sensibilità delle ombre

Tipi di alert (suono / push / email)

Stile e colore delle frecce

Tutti i parametri sono chiaramente separati e facili da modificare, adatti sia ai principianti che ai professionisti.

Non repaint · Leggero · Stabile

Non usa dati futuri

I segnali non cambiano retroattivamente

Ottimizzato per velocità e stabilità

Compatibile con tutti i broker MT4 / MT5

Per chi è questo indicatore

- Scalper

- Day trader

- Swing trader

- Trader Smart Money / Price Action

Se operi inversioni di trend da zone istituzionali, questo indicatore diventerà uno strumento centrale nel tuo sistema di trading.