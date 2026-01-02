Trend Reversal Zone and Alert

Trend Reversal Zone and Alert

Zone di Offerta & Domanda Multi-Timeframe + Segnali Precisi di Inversione di Trend

Trend Reversal Zone and Alert è un indicatore professionale non repaint, progettato per i trader che vogliono identificare inversioni di trend ad alta probabilità su livelli chiave istituzionali.

L’indicatore combina in modo intelligente zone di offerta e domanda sui timeframe superiori (H4 e D1) con segnali precisi di rifiuto sui massimi e minimi giornalieri, consentendo ingressi molto accurati su timeframe inferiori come M15, M30 e H1.

 Perché questo indicatore è così potente

 Zone istituzionali multi-timeframe

  • Rileva automaticamente zone di offerta e domanda H4 e D1

  • Proietta chiaramente queste zone sui timeframe inferiori

  • Aiuta i trader a operare in direzione del trend del timeframe superiore

  • Le zone sono stabili e senza repaint, ricalcolate solo all’inizio di ogni giornata

 Rilevazione precisa delle inversioni di trend

  • Monitora continuamente massimo e minimo giornaliero

  • Identifica forti rifiuti tramite le ombre (wick rejection)

  • Mostra frecce Buy / Sell solo quando le condizioni sono valide

  • Progettato per entrare all’inizio dell’inversione, evitando ingressi ritardati

 Sistema di avvisi intelligente

  • Notifiche immediate quando:

    • Il prezzo entra in una zona di offerta o domanda

    • Si forma una candela di rifiuto valida su massimo o minimo giornaliero

  • Tipi di alert supportati:

    • Pop-up

    • Suono

    • Push sul mobile

    • Email

  • Un solo segnale al giorno per strumento, evitando rumore e overtrading

 Logica di trading professionale

Perfetto per trader che:

  • Operano inversioni su livelli chiave

  • Combinano contesto timeframe superiore con precisione su timeframe inferiore

  • Preferiscono grafici puliti senza indicatori ritardati

  • Usano strategie Price Action e Smart Money

 Approccio di trading consigliato

Per i migliori risultati:

  • Utilizzare su M15 o M30

  • Considerare le zone H4/D1 come aree decisionali

  • Entrare solo quando appare una freccia di rifiuto su High/Low giornaliero

  • Particolarmente efficace su:

    • Coppie Forex principali

    • Oro (XAUUSD)

    • Indici

    • Criptovalute

 Completamente personalizzabile

  • Colori e spessore delle zone

  • Sensibilità delle ombre

  • Tipi di alert (suono / push / email)

  • Stile e colore delle frecce

Tutti i parametri sono chiaramente separati e facili da modificare, adatti sia ai principianti che ai professionisti.

 Non repaint · Leggero · Stabile

  • Non usa dati futuri

  • I segnali non cambiano retroattivamente

  • Ottimizzato per velocità e stabilità

  • Compatibile con tutti i broker MT4 / MT5

 Per chi è questo indicatore

- Scalper
- Day trader
- Swing trader
- Trader Smart Money / Price Action

Se operi inversioni di trend da zone istituzionali, questo indicatore diventerà uno strumento centrale nel tuo sistema di trading.


