Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
- Indicatori
- Godwin Edward Enyali
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Massimizza il tuo trading allineato alla tendenza con H4 & M30 Turning Point PRO!
Dì addio alle supposizioni e al disordine sul grafico. Questo indicatore premium combina il rilevamento della tendenza su timeframe più alti con segnali precisi di punti di svolta a breve termine, offrendoti opportunità di acquisto e vendita chiare.
Perché i trader lo amano:
Bias di tendenza H4 EMA200: Conosci la tendenza dominante a colpo d’occhio. Opera solo nella direzione della tendenza.
Frecce di esecuzione M30: Attendi punti di svolta ad alta probabilità confermati da tendenza, struttura e volatilità.
Etichette intelligenti: Saprai sempre quando anticipare una freccia BUY o SELL – niente confusione, nessun segnale perso.
Alert opzionali: Pop-up, notifiche push ed email attivate una sola volta per configurazione, evitando il sovraccarico di notifiche.
Linee e visual personalizzabili: Mostra o nascondi le linee EMA H4 & M30, con etichette pulite per un layout professionale del grafico.
Filtri Swing + ATR: Solo strutture di mercato forti generano segnali – opera con sicurezza!
Perfetto per:
Trader Forex, metalli e CFD che vogliono ingressi allineati alla tendenza.
Trader attivi che necessitano di segnali affidabili su M30.
Principianti che cercano indicazioni visive chiare senza ingombrare il grafico.
Timeframe consigliati:
H4: Determina il bias di tendenza
M30: Esecuzione e punti di svolta
Consiglio professionale: Combina con una gestione del rischio adeguata per massimizzare il successo. Entra in posizione solo quando la freccia del punto di svolta M30 è allineata con la tendenza H4.
Sblocca oggi stesso un trading di livello professionale – smetti di indovinare, inizia a tradare con fiducia!