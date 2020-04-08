Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System

Massimizza il tuo trading allineato alla tendenza con H4 & M30 Turning Point PRO!

Dì addio alle supposizioni e al disordine sul grafico. Questo indicatore premium combina il rilevamento della tendenza su timeframe più alti con segnali precisi di punti di svolta a breve termine, offrendoti opportunità di acquisto e vendita chiare.

Perché i trader lo amano:

  • Bias di tendenza H4 EMA200: Conosci la tendenza dominante a colpo d’occhio. Opera solo nella direzione della tendenza.

  • Frecce di esecuzione M30: Attendi punti di svolta ad alta probabilità confermati da tendenza, struttura e volatilità.

  • Etichette intelligenti: Saprai sempre quando anticipare una freccia BUY o SELL – niente confusione, nessun segnale perso.

  • Alert opzionali: Pop-up, notifiche push ed email attivate una sola volta per configurazione, evitando il sovraccarico di notifiche.

  • Linee e visual personalizzabili: Mostra o nascondi le linee EMA H4 & M30, con etichette pulite per un layout professionale del grafico.

  • Filtri Swing + ATR: Solo strutture di mercato forti generano segnali – opera con sicurezza!

Perfetto per:

  • Trader Forex, metalli e CFD che vogliono ingressi allineati alla tendenza.

  • Trader attivi che necessitano di segnali affidabili su M30.

  • Principianti che cercano indicazioni visive chiare senza ingombrare il grafico.

Timeframe consigliati:

  • H4: Determina il bias di tendenza

  • M30: Esecuzione e punti di svolta

Consiglio professionale: Combina con una gestione del rischio adeguata per massimizzare il successo. Entra in posizione solo quando la freccia del punto di svolta M30 è allineata con la tendenza H4.

Sblocca oggi stesso un trading di livello professionale – smetti di indovinare, inizia a tradare con fiducia!


