Trade The Range

Trade the Range – Rilevatore di Mercato in Range H4 & Zone SR Giornaliere con Avvisi di Rifiuto Wick

Panoramica:
“Trade the Range” è uno strumento di trading di precisione progettato per trader che vogliono concentrarsi esclusivamente sui mercati in range ad alta probabilità.
Invece di seguire ciecamente ogni trend, questo indicatore identifica automaticamente quando il mercato si sta consolidando sul timeframe H4 e ti guida a operare con fiducia nelle zone superiore e inferiore del range.

Caratteristiche principali:

Rilevamento del Range H4:

  • Identifica automaticamente se il timeframe H4 è in fase di range o di trend.

  • Mostra un etichetta chiara nell’angolo in alto a sinistra:

    • H4 in Range → mostra un sottotitolo che indica come operare nelle zone superiore e inferiore del range.

    • H4 in Trend → l’etichetta si aggiorna in base alla direzione del trend; i consigli sul trading del range vengono nascosti.

Zone di Supporto e Resistenza Giornaliere:

  • Traccia le zone di massimo e minimo del giorno precedente con spessore configurabile.

  • Evidenzia la linea mediana, l’apertura del giorno precedente e la chiusura attuale per maggiore precisione.

  • Zone codificate a colori per un riconoscimento visivo immediato: verde = supporto, rosso = resistenza.

Frecce di Rifiuto Wick (Wick Rejection Arrows):

  • Rileva forti rifiuti di wick a livelli SR giornalieri per confermare potenziali punti di inversione.

  • Le frecce di acquisto/vendita appaiono automaticamente sui wick di rifiuto, riducendo le supposizioni.

Allarmi & Notifiche:

  • Allarmi configurabili tramite pop-up MT4, notifiche mobili, email e suoni personalizzati.

  • Gli avvisi vengono attivati solo su nuove conferme, evitando segnali ripetuti.

Chiarezza visiva & facilità d’uso:

  • L’etichetta principale e il sottotitolo sono chiaramente distanziati e facili da leggere.

  • Zone e linee non intralciano il grafico, ma sono altamente visibili, offrendo un’esperienza di charting professionale.

Perché “Trade the Range”?
Molti trader falliscono nei mercati in range seguendo ciecamente i trend. Questo indicatore è progettato per aiutarti a dominare le fasi di consolidamento, fornendo livelli chiari per l’azione e conferme di segnale. Con “Trade the Range” puoi:

  • Identificare opportunità di trading in range ad alta probabilità.

  • Minimizzare gli ingressi falsi durante le fasi di trend.

  • Operare come un professionista con guida visiva chiara e allarmi automatici.

Ideale per:

  • Swing trader alla ricerca di opportunità nelle fasi di consolidamento.

  • Principianti che vogliono imparare il trading in range con una guida.

  • Trader avanzati che cercano uno strumento affidabile per evidenziare zone superiori/inferiori del range e rifiuti di wick.

Le impostazioni sono completamente personalizzabili, inclusi periodi EMA, soglie ATR, preferenze di allarme, spessore delle zone e colori.

Trada in modo più intelligente, non più difficile – domina i mercati in range con “Trade the Range”.


