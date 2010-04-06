Scalping Channel Pro mr
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.2
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Scalping Channel Pro" per MT4.
- Scalping Channel Pro ha limiti di volatilità basati su ATR.
- Ottimo da usare per lo scalping trading:
- Entrare nelle posizioni tramite un ordine limite in attesa di disposizione sulla linea centrale.
- Considerare ingressi rialzisti quando si verifica un canale blu stabile al rialzo e almeno 1 candela è stata chiusa sopra il bordo superiore (vedi immagini).
- Considerare ingressi ribassisti quando si verifica un canale rosso stabile al ribasso e almeno 1 candela è stata chiusa sotto il bordo inferiore (vedi immagini).
- L'indicatore ha un display informativo che mostra lo spread e gli swap correnti della coppia forex a cui è collegato.
- Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini.
- È possibile posizionare il display informativo dello spread e degli swap in qualsiasi angolo del grafico:
0 - per l'angolo in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra.
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.