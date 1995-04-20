Scalping Channel Pro mr

Indicador Crypto_Forex "Scalping Channel Pro" para MT4.





- O Scalping Channel Pro possui bordas de volatilidade baseadas no ATR.

- Ideal para scalping:

- Entre em operações através de ordens pendentes de limite na linha central.

- Considere entradas de compra (Bulls) quando um canal ascendente estável azul se formar e pelo menos um candle fechar acima da borda superior (veja as imagens).

- Considere entradas de venda (Bears) quando um canal descendente estável vermelho se formar e pelo menos um candle fechar abaixo da borda inferior (veja as imagens).

- O indicador possui um visor de informações que exibe o Spread e Swaps atuais do par de moedas em que está inserido.

- O visor também mostra o Saldo da conta, Patrimônio e Margens.

- É possível posicionar o visor de Spread e Swaps em qualquer canto do gráfico:

0 - canto superior esquerdo, 1 - canto superior direito, 2 - canto inferior esquerdo, 3 - canto inferior direito.





Este é um produto original oferecido exclusivamente neste site da MQL5.