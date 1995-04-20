Scalping Channel Pro mr
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 1.2
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex "Scalping Channel Pro" para MT4.
- Scalping Channel Pro cuenta con límites de volatilidad basados en ATR.
- Ideal para operar con scalping:
- Entre en operaciones mediante la colocación de una orden límite pendiente en la línea media.
- Se consideran entradas alcistas cuando se forma un canal ascendente azul estable y al menos una vela se cierra por encima del límite superior (ver imágenes).
- Se consideran entradas bajistas cuando se forma un canal descendente rojo estable y al menos una vela se cierra por debajo del límite inferior (ver imágenes).
- El indicador cuenta con una pantalla de información que muestra el spread y los swaps actuales del par de divisas al que está asociado.
- También muestra el saldo, el capital y los márgenes de la cuenta.
- La pantalla de información del spread y el swap se puede encontrar en cualquier esquina del gráfico:
0 - esquina superior izquierda, 1 - esquina superior derecha, 2 - esquina inferior izquierda, 3 - esquina inferior derecha.
Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.