Scalping Channel Pro mr

Indicador Crypto_Forex "Scalping Channel Pro" para MT4.





- Scalping Channel Pro cuenta con límites de volatilidad basados ​​en ATR.

- Ideal para operar con scalping:

- Entre en operaciones mediante la colocación de una orden límite pendiente en la línea media.

- Se consideran entradas alcistas cuando se forma un canal ascendente azul estable y al menos una vela se cierra por encima del límite superior (ver imágenes).

- Se consideran entradas bajistas cuando se forma un canal descendente rojo estable y al menos una vela se cierra por debajo del límite inferior (ver imágenes).

- El indicador cuenta con una pantalla de información que muestra el spread y los swaps actuales del par de divisas al que está asociado.

- También muestra el saldo, el capital y los márgenes de la cuenta.

- La pantalla de información del spread y el swap se puede encontrar en cualquier esquina del gráfico:

0 - esquina superior izquierda, 1 - esquina superior derecha, 2 - esquina inferior izquierda, 3 - esquina inferior derecha.





Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.