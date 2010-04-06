Double PinBar Pattern mq
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.55
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex Pattern Doppio PINBAR per MT4, senza ridisegnare, senza ritardi.
- L'indicatore "Pattern Doppio PINBAR" è un indicatore molto potente per il trading di Price Action.
- È molto più preciso del pattern pinbar standard.
- L'indicatore rileva i Double PinBar sul grafico:
- Double PinBar rialzista - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini).
- Double PinBar ribassista - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini).
- Dispone di avvisi integrati per PC e dispositivi mobili.
- L'indicatore "Pattern Doppio PINBAR" è eccellente da combinare con i livelli di supporto/resistenza.
È un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.