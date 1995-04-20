Scalping Channel Pro mr
- インディケータ
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 1.2
- アクティベーション: 10
MT4用Crypto_Forexインジケーター「Scalping Channel Pro」
- Scalping Channel Proは、ATRベースのボラティリティボーダーを備えています。
- スキャルピング取引に最適です。
- ミドルラインで指値注文を保留してエントリーします。
- 青色の安定した上昇チャネルが形成され、少なくとも1本のローソク足が上限ボーダーを上回って終値した場合、強気エントリーを検討します（画像参照）。
- 赤色の安定した下降チャネルが形成され、少なくとも1本のローソク足が下限ボーダーを下回って終値した場合、弱気エントリーを検討します（画像参照）。
- インジケーターには情報ディスプレイがあり、インジケーターが接続されている通貨ペアの現在のスプレッドとスワップが表示されます。
- 画面には、口座残高、エクイティ、マージンも表示されます。
- 情報ディスプレイ（スプレッドとスワップ）はチャートの任意の場所に配置できます。
0 - 左上、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下。
これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。