Delta Fusion Pro
- Indicatori
- Francesco Secchi
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Delta Fusion Pro - Versione 1.0
Disclaimer
Delta Fusion Pro è uno strumento di analisi, non un sistema di segnali automatici né un consiglio operativo.
L’uso è a rischio esclusivo dell’utente: non ci sono garanzie di profitto o risultati futuri.
Deve essere considerato uno strumento di supporto decisionale, non sostitutivo della valutazione personale.
È fortemente consigliato testarlo in demo prima di un utilizzo reale.1. Introduzione e Visione
Cos’è Delta Fusion Pro? È un indicatore avanzato per MT4 che analizza il flusso ordini (order flow), mostrando in tempo reale la pressione tra compratori e venditori. Integra:
-
Delta cumulativo e NetDelta
-
Divergenze prezzo/volumi
-
Imbalance di mercato
-
Infusion volume (picchi anomali)
-
Pannello % Buy/Sell
Obiettivo
Aiutare il trader a leggere ciò che il prezzo da solo non rivela: squilibri, esaurimento dei trend e interventi istituzionali.
Colori e Significato
-
Verde (clrGreen) = Acquisti aggressivi (CumAsk).
-
Grigio (clrGray) = Vendite aggressive (CumBid).
-
Oro (clrGold) = NetDelta (differenza tra CumAsk e CumBid).
-
Blu acceso (clrDodgerBlue) = Linee di divergenza bullish.
-
Rosso aranciato (clrOrangeRed) = Segnali di pressione ribassista.
-
Verde Lime (clrLime) = Conferme di forza dei compratori.
-
Rosso (clrRed) = Divergenze ribassiste, squilibri a favore dei venditori.
-
Azzurro chiaro (clrLightBlue) = Imbalance bullish (Ask ≫ Bid).
-
Giallo (clrYellow) = Segnali Infusion Volume (picchi di attività).
CumDelta & NetDelta
-
CumAsk (verde) = acquisti cumulativi.
-
CumBid (grigio) = vendite cumulative.
-
NetDelta (oro) = differenza tra CumAsk e CumBid.
Interpretazione rapida:
-
Prezzo in aumento + NetDelta in aumento = trend sano.
-
Prezzo in aumento + NetDelta in diminuzione = divergenza ribassista.
-
Prezzo laterale + NetDelta in aumento = accumulo.
-
Prezzo laterale + NetDelta in diminuzione = distribuzione.
Divergenze
-
Bullish Divergence: il prezzo fa un minimo più basso, ma il NetDelta segna un minimo più alto → segnale di esaurimento vendite.
-
Bearish Divergence: il prezzo fa un massimo più alto, ma il NetDelta non conferma → segnale di esaurimento acquisti.
Segnali visivi:
-
Linea blu + freccia verde = divergenza rialzista.
-
Linea rossa + freccia rossa = divergenza ribassista.
Imbalance Alternativi
Squilibrio tra ordini aggressivi Ask e Bid su singola candela.
-
Pallino azzurro sotto la candela = Ask ≫ Bid (acquisti istituzionali).
-
Pallino rosso sopra la candela = Bid ≫ Ask (vendite istituzionali).
Infusion Volume
Identifica barre con volume eccezionalmente alto rispetto alla media.
-
Pallino giallo = iniezione anomala di liquidità.
Spesso segnala ingressi istituzionali o breakout imminenti.
Pannello % Buy vs Sell
Mostra la percentuale di ordini aggressivi in acquisto e vendita.
-
Verde = prevalgono i compratori.
-
Rosso = prevalgono i venditori.
Delta Fusion Pro è altamente personalizzabile. I valori di default sono tarati per Nasdaq100 H1, ma ogni mercato richiede ottimizzazione.
|Parametro
|Default
|Descrizione
|SmoothPeriod
|10
|Smussamento dei dati per rendere più leggibili CumDelta e NetDelta.
|SwingLen
|10
|Lunghezza minima dello swing per individuare divergenze.
|MinDivDelta
|40.0
|Delta minimo richiesto per validare una divergenza.
|MinSignalGap
|3
|Barre minime tra due segnali consecutivi per evitare rumore.
|ImbalanceRatioAlt
|6.0
|Rapporto Ask/Bid minimo per validare un imbalance.
|ImbalanceMinVol
|7000
|Volume minimo della candela richiesto per considerare un imbalance.
|EnableAltImbalance
|true
|Attiva/disattiva il rilevamento imbalance.
|InfusionPeriod
|60
|Periodo per il calcolo della media del volume infusion.
|InfusionFactor
|3.5
|Moltiplicatore della media richiesto per validare infusion.
|EnableInfusion
|true
|Attiva/disattiva rilevamento infusion.
Nota operativa
-
Parametri troppo stretti = troppi falsi segnali.
-
Parametri troppo larghi = segnali tardivi o rari.
-
Adattare sempre in funzione di mercato e timeframe.
Delta Fusion Pro non genera ordini automatici ma fornisce segnali visivi di supporto.
I segnali possono cambiare in base all’evoluzione del prezzo: vanno letti nel contesto.
La massima efficacia si ottiene combinando Delta Fusion Pro con supporti/resistenze, VWAP, POC, pattern di prezzo e indicatori di momentum.
Prima dell’uso reale è consigliato effettuare test su demo per comprendere la dinamica dei segnali e ottimizzare i parametri.