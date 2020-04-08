Delta Fusion Pro

Delta Fusion Pro - Versione 1.0

Disclaimer
Delta Fusion Pro è uno strumento di analisi, non un sistema di segnali automatici né un consiglio operativo.

L’uso è a rischio esclusivo dell’utente: non ci sono garanzie di profitto o risultati futuri.

Deve essere considerato uno strumento di supporto decisionale, non sostitutivo della valutazione personale.

È fortemente consigliato testarlo in demo prima di un utilizzo reale.

1. Introduzione e Visione

Cos’è Delta Fusion Pro? È un indicatore avanzato per MT4 che analizza il flusso ordini (order flow), mostrando in tempo reale la pressione tra compratori e venditori. Integra:

  • Delta cumulativo e NetDelta

  • Divergenze prezzo/volumi

  • Imbalance di mercato

  • Infusion volume (picchi anomali)

  • Pannello % Buy/Sell

Obiettivo
Aiutare il trader a leggere ciò che il prezzo da solo non rivela: squilibri, esaurimento dei trend e interventi istituzionali.

2. Descrizione delle Funzionalità

Colori e Significato

  • Verde (clrGreen) = Acquisti aggressivi (CumAsk).

  • Grigio (clrGray) = Vendite aggressive (CumBid).

  • Oro (clrGold) = NetDelta (differenza tra CumAsk e CumBid).

  • Blu acceso (clrDodgerBlue) = Linee di divergenza bullish.

  • Rosso aranciato (clrOrangeRed) = Segnali di pressione ribassista.

  • Verde Lime (clrLime) = Conferme di forza dei compratori.

  • Rosso (clrRed) = Divergenze ribassiste, squilibri a favore dei venditori.

  • Azzurro chiaro (clrLightBlue) = Imbalance bullish (Ask ≫ Bid).

  • Giallo (clrYellow) = Segnali Infusion Volume (picchi di attività).

CumDelta & NetDelta

  • CumAsk (verde) = acquisti cumulativi.

  • CumBid (grigio) = vendite cumulative.

  • NetDelta (oro) = differenza tra CumAsk e CumBid.

Interpretazione rapida:

  • Prezzo in aumento + NetDelta in aumento = trend sano.

  • Prezzo in aumento + NetDelta in diminuzione = divergenza ribassista.

  • Prezzo laterale + NetDelta in aumento = accumulo.

  • Prezzo laterale + NetDelta in diminuzione = distribuzione.

Divergenze

  • Bullish Divergence: il prezzo fa un minimo più basso, ma il NetDelta segna un minimo più alto → segnale di esaurimento vendite.

  • Bearish Divergence: il prezzo fa un massimo più alto, ma il NetDelta non conferma → segnale di esaurimento acquisti.

Segnali visivi:

  • Linea blu + freccia verde = divergenza rialzista.

  • Linea rossa + freccia rossa = divergenza ribassista.

Imbalance Alternativi
Squilibrio tra ordini aggressivi Ask e Bid su singola candela.

  • Pallino azzurro sotto la candela = Ask ≫ Bid (acquisti istituzionali).

  • Pallino rosso sopra la candela = Bid ≫ Ask (vendite istituzionali).

Infusion Volume
Identifica barre con volume eccezionalmente alto rispetto alla media.

  • Pallino giallo = iniezione anomala di liquidità.

Spesso segnala ingressi istituzionali o breakout imminenti.

Pannello % Buy vs Sell
Mostra la percentuale di ordini aggressivi in acquisto e vendita.

  • Verde = prevalgono i compratori.

  • Rosso = prevalgono i venditori.

3. Inputs (Parametri di Configurazione)

Delta Fusion Pro è altamente personalizzabile. I valori di default sono tarati per Nasdaq100 H1, ma ogni mercato richiede ottimizzazione.

Parametro Default Descrizione


SmoothPeriod 10 Smussamento dei dati per rendere più leggibili CumDelta e NetDelta.
SwingLen 10 Lunghezza minima dello swing per individuare divergenze.
MinDivDelta 40.0 Delta minimo richiesto per validare una divergenza.
MinSignalGap 3 Barre minime tra due segnali consecutivi per evitare rumore.
ImbalanceRatioAlt 6.0 Rapporto Ask/Bid minimo per validare un imbalance.
ImbalanceMinVol 7000 Volume minimo della candela richiesto per considerare un imbalance.
EnableAltImbalance true Attiva/disattiva il rilevamento imbalance.
InfusionPeriod 60 Periodo per il calcolo della media del volume infusion.
InfusionFactor 3.5 Moltiplicatore della media richiesto per validare infusion.
EnableInfusion true Attiva/disattiva rilevamento infusion.

Nota operativa

  • Parametri troppo stretti = troppi falsi segnali.

  • Parametri troppo larghi = segnali tardivi o rari.

  • Adattare sempre in funzione di mercato e timeframe.

4. Indicazioni Finali

Delta Fusion Pro non genera ordini automatici ma fornisce segnali visivi di supporto.

I segnali possono cambiare in base all’evoluzione del prezzo: vanno letti nel contesto.

La massima efficacia si ottiene combinando Delta Fusion Pro con supporti/resistenze, VWAP, POC, pattern di prezzo e indicatori di momentum.

Prima dell’uso reale è consigliato effettuare test su demo per comprendere la dinamica dei segnali e ottimizzare i parametri.



