Scalping Channel Pro mr

Crypto_Forex индикатор "Scalping Channel Pro" для MT4.





- Scalping Channel Pro имеет границы волатильности, основанные на ATR.

- Отлично подходит для скальпинга:

- Открывайте сделки, размещая отложенные лимитные ордера по средней линии.

- Бычий вход рассматривайте при наличии синего устойчивого восходящего канала и хотя бы одной свечи, закрытой выше верхней границы (см. изображения).

- Медвежий вход рассматривайте при наличии красного устойчивого нисходящего канала и хотя бы одной свечи, закрытой ниже нижней границы (см. изображения).

- Индикатор имеет информационный дисплей, отображающий текущий спред и свопы валютной пары, к которой он подключен.

- Дисплей также отображает баланс счета, средства и маржу.

- Дисплей информации о спреде и свопах можно расположить в любом углу графика:

0 — для верхнего левого угла, 1 — верхнего правого, 2 — нижнего левого, 3 — нижнего правого.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.