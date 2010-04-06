Scalping Channel Pro mr

Indicateur Crypto_Forex « Scalping Channel Pro » pour MT4.





- Scalping Channel Pro utilise des limites de volatilité basées sur l'ATR.

- Idéal pour le scalping :

- Entrez en position via un ordre limite en attente sur la ligne médiane.

- Privilégiez les entrées haussières lorsqu'un canal ascendant bleu stable se forme et qu'au moins une bougie a clôturé au-dessus de la limite supérieure (voir images).

- Privilégiez les entrées baissières lorsqu'un canal descendant rouge stable se forme et qu'au moins une bougie a clôturé en dessous de la limite inférieure (voir images).

- L'indicateur dispose d'un affichage d'informations : il indique le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est associé.

- L'affichage indique également le solde du compte, les capitaux propres et les marges.

- L'affichage des informations (spread et swaps) peut être positionné dans n'importe quel coin du graphique :

0 - en haut à gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite.





Il s'agit d'un produit original proposé exclusivement sur le site web MQL5.