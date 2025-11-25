Presentiamo Flatera – un bot Forex altamente intelligente, la cui redditività e stabilità sono costruite sulle fondamenta di una delle strategie di trading più affidabili e collaudate nel tempo: la reversione alla media (Mean Reversion). Flatera è progettato per estrarre sistematicamente profitti dalla naturale tendenza del mercato a tornare alla sua norma statistica.

Un bot Forex con un set preinstallato per il trading sul time-frame H1 e inferiori per la coppia di valute AUDUSD.

Possiede un'ottima stabilità e un'alta frequenza di operazioni, grazie alle quali le transazioni redditizie possono essere chiuse infragiornalmente (intraday).

Il Principio di Funzionamento di Flatera: Guadagnare sulle Correzioni

La strategia di reversione alla media presuppone che, dopo qualsiasi deviazione significativa del prezzo di un asset dalla sua media a lungo termine, esista un'alta probabilità di un movimento correttivo di ritorno verso tale media.

Identificazione delle Anomalie: Il bot Flatera, con il suo set preinstallato per H1 e time-frame inferiori , monitora costantemente il mercato, individuando i momenti in cui il prezzo si discosta eccessivamente dal suo livello "equo".

Ingressi ad Alta Frequenza: Grazie all'orientamento sui time-frame bassi (Intraday) e all' alta frequenza delle operazioni , Flatera reagisce istantaneamente a queste anomalie. Apre posizioni, aspettandosi che il prezzo si corregga e ritorni al suo valore medio.

Rapida Realizzazione del Profitto: La capacità di Flatera di chiudere rapidamente le operazioni redditizie infragiornalmente si allinea perfettamente con la natura della strategia Mean Reversion. Non appena il prezzo effettua il ritorno atteso alla media, il bot fissa il profitto, minimizzando il tempo di permanenza nel mercato e l'esposizione al rischio.

L'uso della strategia di reversione alla media conferisce a Flatera un'ottima stabilità. A differenza delle strategie di trend following, che possono ristagnare nelle fasi di consolidamento, Flatera prospera in condizioni di rumore di mercato e movimenti laterali, dove si verificano i frequenti ritorni alla media.