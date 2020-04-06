Представляем Flatera – высокоинтеллектуального Форекс бота, чья прибыльность и стабильность построены на фундаменте одной из самых надёжных и проверенных временем торговых стратегий: возврате к среднему (Mean Reversion). Flatera разработан для того, чтобы систематически извлекать прибыль из естественной тенденции рынка возвращаться к своей статистической норме.



Форекс бот с предустановленным сетом для торговли на тайм-фрейме H1 и ниже для валютной пары AUDUSD.

Обладает хорошей стабильностью и высокой частотой сделок, благодаря чему прибыльные сделки могут закрываться внутри дня.

Принцип Работы Flatera: Заработок на Коррекциях

Стратегия возврата к среднему предполагает, что после любого значительного отклонения цены актива от её долгосрочной средней, существует высокая вероятность коррекционного движения обратно к этой средней.

Выявление Аномалий: Бот Flatera с предустановленным сетом для H1 и более низких тайм-фреймов постоянно мониторит рынок, выявляя моменты, когда цена чрезмерно отклоняется от своего "справедливого" уровня.

Высокочастотные Входы: Благодаря ориентации на низкие тайм-фреймы (Intraday) и высокой частоте сделок , Flatera моментально реагирует на эти аномалии. Он открывает позиции, ожидая, что цена скорректируется и вернётся к своему среднему значению.

Быстрое Получение Прибыли: Способность Flatera быстро закрывать прибыльные сделки внутри дня идеально сочетается с характером стратегии Mean Reversion. Как только цена делает ожидаемый возврат к средней, бот фиксирует прибыль, минимизируя время нахождения в рынке и подверженность риску.

Использование стратегии возврата к среднему придаёт Flatera отличную стабильность. В отличие от трендовых стратегий, которые могут простаивать в фазе консолидации, Flatera процветает в условиях рыночного шума и боковых движений, где и происходят частые откаты к средней.

