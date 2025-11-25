Tanıtım: Flatera – karlılığı ve istikrarı, en güvenilir ve zamanla kanıtlanmış alım satım stratejilerinden biri olan Ortalamaya Dönüş (Mean Reversion) temelinde inşa edilmiş yüksek zekalı bir Forex botudur. Flatera, piyasanın istatistiksel normuna geri dönme yönündeki doğal eğiliminden sistematik olarak kâr elde etmek için tasarlanmıştır.

AUDUSD döviz çifti için H1 ve altı zaman dilimlerinde işlem yapmak üzere önceden yüklenmiş bir sete sahip Forex botudur.

Mükemmel istikrara ve yüksek işlem sıklığına sahiptir, bu sayede kârlı işlemler gün içinde (intraday) kapatılabilir.

Flatera'nın Çalışma Prensibi: Düzeltmelerden Kazanmak

Ortalamaya Dönüş stratejisi, bir varlığın fiyatının uzun vadeli ortalamasından herhangi bir önemli sapma göstermesinden sonra, bu ortalamaya geri dönme yönünde düzeltici bir hareketin yüksek olasılıkla gerçekleşeceği varsayımına dayanır.

Anomali Tespiti: H1 ve daha düşük zaman dilimleri için önceden yüklenmiş sete sahip Flatera botu, piyasayı sürekli izleyerek fiyatın "adil" seviyesinden aşırı derecede saptığı anları tespit eder.

Yüksek Frekanslı Girişler: Düşük zaman dilimlerine (Intraday) odaklanma ve yüksek işlem sıklığı sayesinde Flatera, bu anomalilere anında tepki verir. Fiyatın düzelerek ortalama değerine geri dönmesini bekleyerek pozisyon açar.

Hızlı Kâr Gerçekleştirme: Flatera'nın kârlı işlemleri gün içinde hızlıca kapatabilme yeteneği, Mean Reversion stratejisinin doğasıyla mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Fiyat beklenen ortalamaya dönüşü gerçekleştirir gerçekleştirmez, bot kârı sabitler, böylece piyasada kalma süresini ve riske maruziyeti en aza indirir.

Ortalamaya Dönüş stratejisinin kullanılması, Flatera'ya üstün bir istikrar sağlar. Konsolidasyon aşamasında atıl kalabilen trend takip stratejilerinin aksine, Flatera piyasa gürültüsü ve yatay hareket koşullarında gelişir; ki bu koşullar, ortalamaya sık sık geri çekilmelerin gerçekleştiği yerdir.