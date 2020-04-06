推出 Flatera – 一款高度智能的外汇机器人，其盈利能力和稳定性建立在最可靠、经过时间考验的交易策略之一：均值回归 (Mean Reversion) 的基础上。Flatera 旨在系统地从市场回归其统计规范的自然趋势中获取利润。

这是一款外汇机器人，预设了用于 AUDUSD 货币对在 H1 及以下时间周期 进行交易的设置。

它具有出色的稳定性和高交易频率，因此盈利的交易可以在日内平仓。

Flatera 的工作原理：在回调中盈利

均值回归策略假设，资产价格在与其长期平均值出现任何显著偏差后，有很高的概率会出现回调走势，回归到该平均值。

识别异常： Flatera 机器人预设了用于 H1 和更低时间周期 的设置，持续监控市场，识别价格与其“公允”水平过度偏离的时刻。

高频入场： 由于专注于 低时间周期（日内） 和 高交易频率 ，Flatera 会立即对这些异常情况做出反应。它开立头寸，预期价格会修正并回归到其均值。

快速实现盈利： Flatera 快速日内平仓盈利交易的能力与均值回归策略的特性完美结合。一旦价格做出预期的均值回归，机器人就会锁定利润，最大限度地减少在市场中的停留时间和风险暴露。

使用均值回归策略赋予了 Flatera 出色的稳定性。与在盘整阶段可能停滞不前的趋势策略不同，Flatera 在市场噪音和横盘整理中表现出色，因为频繁的回调到均值正是发生在这种环境中。