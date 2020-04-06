Flatera

Apresentamos Flatera – um bot de Forex altamente inteligente, cuja rentabilidade e estabilidade se baseiam no alicerce de uma das estratégias de negociação mais confiáveis e testadas pelo tempo: a regressão à média (Mean Reversion). O Flatera foi projetado para extrair lucro sistematicamente da tendência natural do mercado de retornar à sua norma estatística.

Um bot de Forex com um conjunto pré-instalado para negociar no time frame H1 e inferiores para o par de moedas AUDUSD.

Ele possui excelente estabilidade e uma alta frequência de negociações, permitindo que transações lucrativas sejam fechadas intradiariamente.

O Princípio de Funcionamento do Flatera: Ganhando com as Correções

A estratégia de regressão à média pressupõe que, após qualquer desvio significativo do preço de um ativo em relação à sua média de longo prazo, existe uma alta probabilidade de um movimento corretivo de volta a essa média.

  • Identificação de Anomalias: O bot Flatera, com seu conjunto pré-instalado para H1 e time frames mais baixos, monitora constantemente o mercado, identificando momentos em que o preço se desvia excessivamente de seu nível "justo".

  • Entradas de Alta Frequência: Graças à sua orientação para time frames baixos (Intraday) e alta frequência de negociações, o Flatera reage instantaneamente a essas anomalias. Ele abre posições, esperando que o preço se corrija e retorne ao seu valor médio.

  • Obtenção Rápida de Lucro: A capacidade do Flatera de fechar rapidamente negociações lucrativas intradiáriascombina perfeitamente com a natureza da estratégia Mean Reversion. Assim que o preço faz o retorno esperado à média, o bot fixa o lucro, minimizando o tempo de permanência no mercado e a exposição ao risco.

O uso da estratégia de regressão à média confere ao Flatera excelente estabilidade. Ao contrário das estratégias de tendência, que podem ficar paradas em fases de consolidação, o Flatera prospera em condições de ruído de mercado e movimentos laterais, que é onde ocorrem os frequentes recuos para a média.


