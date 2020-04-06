Presentamos Flatera – un bot de Forex altamente inteligente, cuya rentabilidad y estabilidad se basan en una de las estrategias de trading más fiables y probadas a lo largo del tiempo: la reversión a la media (Mean Reversion). Flatera está diseñado para extraer ganancias sistemáticamente de la tendencia natural del mercado a volver a su norma estadística.

Un bot de Forex con un conjunto preinstalado para operar en el marco temporal H1 e inferior para el par de divisas AUDUSD.

Posee excelente estabilidad y una alta frecuencia de operaciones, lo que permite cerrar transacciones rentables intradiarias.

El Principio de Funcionamiento de Flatera: Ganar en las Correcciones

La estrategia de reversión a la media asume que, tras cualquier desviación significativa del precio de un activo respecto a su media a largo plazo, existe una alta probabilidad de un movimiento correctivo de vuelta a esa media.

Detección de Anomalías: El bot Flatera, con su conjunto preinstalado para H1 y marcos temporales inferiores , monitorea constantemente el mercado, identificando momentos en los que el precio se desvía excesivamente de su nivel "justo".

Entradas de Alta Frecuencia: Gracias a su enfoque en marcos temporales bajos (Intradía) y a la alta frecuencia de operaciones , Flatera reacciona instantáneamente a estas anomalías. Abre posiciones esperando que el precio se corrija y regrese a su valor medio.

Obtención Rápida de Beneficios: La capacidad de Flatera para cerrar rápidamente operaciones rentables intradiarias se alinea perfectamente con la naturaleza de la estrategia Mean Reversion. Tan pronto como el precio realiza el esperado retorno a la media, el bot asegura las ganancias, minimizando el tiempo de permanencia en el mercado y la exposición al riesgo.

El uso de la estrategia de reversión a la media otorga a Flatera una excelente estabilidad. A diferencia de las estrategias de tendencia, que pueden permanecer inactivas en fases de consolidación, Flatera prospera en condiciones de ruido de mercado y movimientos laterales, que es donde ocurren los retrocesos frecuentes a la media.