Présentation de Flatera – un bot Forex hautement intelligent dont la rentabilité et la stabilité sont construites sur le fondement de l'une des stratégies de trading les plus fiables et éprouvées: le retour à la moyenne (Mean Reversion). Flatera est conçu pour extraire systématiquement des profits de la tendance naturelle du marché à revenir à sa norme statistique.

Un bot Forex avec un ensemble de paramètres préinstallés pour le trading sur l'unité de temps H1 et inférieure pour la paire de devises AUDUSD.

Il possède une excellente stabilité et une haute fréquence de transactions, ce qui permet de clôturer les transactions rentables en cours de journée (intraday).

Le Principe de Fonctionnement de Flatera : Gagner sur les Corrections

La stratégie de retour à la moyenne suppose qu'après tout écart significatif du prix d'un actif par rapport à sa moyenne à long terme, il existe une forte probabilité d'un mouvement correctif de retour vers cette moyenne.

Identification des Anomalies : Le bot Flatera, avec son ensemble préinstallé pour H1 et les unités de temps inférieures , surveille constamment le marché, identifiant les moments où le prix s'écarte excessivement de son niveau « juste ».

Entrées à Haute Fréquence : Grâce à son orientation vers les unités de temps basses (Intraday) et à sa haute fréquence de transactions , Flatera réagit instantanément à ces anomalies. Il ouvre des positions en s'attendant à ce que le prix se corrige et revienne à sa valeur moyenne.

Réalisation Rapide des Profits : La capacité de Flatera à clôturer rapidement les transactions rentables en cours de journée s'aligne parfaitement avec la nature de la stratégie de Mean Reversion. Dès que le prix effectue le retour attendu à la moyenne, le bot sécurise le profit, minimisant le temps passé sur le marché et l'exposition au risque.

L'utilisation de la stratégie de retour à la moyenne confère à Flatera une excellente stabilité. Contrairement aux stratégies de suivi de tendance qui peuvent rester inactives en phase de consolidation, Flatera prospère dans des conditions de bruit de marché et de mouvements latéraux, où se produisent les fréquents retours à la moyenne.