Know Your Program Pro

Know Your Program



Questo programma di utilità aiuta i trader a rilevare algoritmi di trading potenzialmente ingannevoli che potrebbero mostrare risultati di backtest falsi. Funziona creando un clone esatto di qualsiasi simbolo di trading con un nome diverso, mantenendo tutte le proprietà e la cronologia dei prezzi. Eseguendo lo stesso algoritmo di trading sia sul simbolo originale che su quello clonato, i trader possono verificare se le prestazioni dell'algoritmo sono autentiche o se è stato appositamente progettato per funzionare solo con determinati nomi di simboli. Questo consente agli utenti di identificare strategie hardcoded che potrebbero ingannare i trader con dati di prestazioni di backtest fuorvianti e garantisce l'autenticità del sistema di trading.

