EasyTrade MT5
- Utilità
- Alain Verleyen
- Versione: 1.27
- Aggiornato: 6 agosto 2025
- Attivazioni: 10
Easy Trade – Gestione Operativa Intelligente, Semplice e Potente
Easy Trade è la soluzione tutto-in-uno per la gestione delle operazioni su MetaTrader, ideale per chi desidera mantenere il rischio sotto controllo e garantire un’esecuzione fluida.
Progettato da zero con il feedback reale dei trader, Easy Trade rende semplice eseguire, monitorare e gestire operazioni su più simboli – senza complicare il tuo flusso di lavoro.
Che tu faccia scalping manuale o gestisca un piccolo portafoglio di strategie, Easy Trade mantiene il tuo focus dove serve: su decisioni intelligenti e risultati solidi.
⸻
Perché usare Easy Trade?
- Gestione del Rischio Precisa: opera con volume fisso o definisci il rischio per operazione in percentuale. Informazioni su rischio e profitto in tempo reale.
- Trailing Basato su Cestini: monitora il profitto su più operazioni. Blocca i guadagni parziali quando vengono raggiunti obiettivi predefiniti – perfetto per posizioni multiple.
- Registrazione delle Operazioni: ogni operazione può essere salvata come screenshot – ideale per il diario di trading, l’analisi e la revisione delle performance.
- Chiusura Temporizzata: imposta data e ora specifiche per la chiusura automatica delle posizioni aperte. Perfetto per fine giornata o chiusura pre-weekend.
- Interfaccia Personalizzabile: ordina e ridimensiona i pulsanti, modifica gli stili delle linee e adatta il pannello alle tue preferenze.
⸻
Funzionalità Principali (Versione 1.0)
- Numero Magico e Tag Strategia: separa facilmente le operazioni per strategia usando commenti personalizzati per l’analisi.
- Opzioni Volume: usa volume fisso o calcolo basato sul rischio in percentuale e SL.
- Trailing Stop su Cestino: blocca i profitti al raggiungimento di una soglia (es.: blocca $5 quando il profitto raggiunge $10).
- Obiettivo di Profitto su Cestino: chiude tutte le operazioni al raggiungimento di un profitto predefinito (es.: chiusura automatica a $20).
- Chiusura Automatica Temporizzata: chiude tutte le operazioni alla data e ora impostate – utile prima del weekend o eventi importanti.
- Conferma del Pannello: evita chiusure accidentali con conferme obbligatorie per ogni azione di chiusura.
- Tasto Screenshot Integrato: cattura e salva il grafico istantaneamente – ideale per il diario di trading.
- Anteprima Interattiva del Rischio: mostra distanza SL, valore pip e esposizione prima di entrare nel trade.
- Pannello di Stato Chiaro: monitora rischio totale, P/L in tempo reale, trigger trailing e obiettivo di profitto.
⸻
Aggiornamenti Futuri (In Arrivo)
- Supporto per Ordini Pendenti
- Trailing Stop per Operazione
- Integrazione Calendario Notizie Automatico
- Avvisi Personalizzabili
Stiamo sviluppando Easy Trade attivamente in base ai bisogni reali dei trader. Hai un’idea o una funzione da suggerire? Scrivici – ti ascoltiamo.
⸻
Progettato per i Trader che…
- Desiderano un flusso operativo veloce e pulito
- Preferiscono gestire le operazioni manualmente con strumenti intelligenti
- Valorizzano l’apprendimento attraverso il diario con screenshot automatici
- Necessitano monitoraggio live del rischio su più simboli
- Operano setup a breve termine e hanno bisogno di esecuzione rapida + monitoraggio
⸻
Inizia a Fare Trading in Modo più Intelligente Oggi
Easy Trade semplifica le tue decisioni, controlla il rischio e migliora la tua fiducia nel trading.
Ora disponibile per MT4 e MT5 sul Mercato MQL5.
Creato da Stein Investments – Strumenti di Qualità per Trader Seri.
Viele viele Jahre vertraue ich nun schon Daniel & Alain für Ihre unermüdliche Arbeit und ständige Hilfe bei Problemen und Ideen. Dieses Tool arbeitet hoch präzise und schnell und hat wirklich alles um die Trades optimal zu managen. Dankeschön und weiter so :-)