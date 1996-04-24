Trade Panel Pro MT5 One Click Risk Control

JoOrderTrade Pro – Pannello di Trading Avanzato per MetaTrader 5


Avvisi estremamente importanti
Perché lo strumento funzioni correttamente, è OBBLIGATORIO attivare l’opzione "Algo Trading" nelle impostazioni di MetaTrader 5. Senza questa attivazione, il pannello non funzionerà.


Importante:
Non attivare la funzione “OA” senza comprenderne pienamente lo scopo.

La funzione OA (Ordine Automatico) opera in combinazione con il Trailing Stop. Quando il trailing stop viene attivato e lo stop loss si sposta a favore della posizione, il sistema piazza automaticamente un ordine opposto rispetto all’operazione originale, esattamente al livello del trailing stop.

Esempio operativo:
In una posizione di acquisto, se il Trailing Stop è impostato per attivarsi dopo un movimento favorevole di 2 dollari, al raggiungimento di tale livello lo stop loss verrà aggiornato e contemporaneamente verrà inserito un ordine automatico di vendita allo stesso prezzo.

Il pulsante “OA” è pensato per strategie di trading specifiche che includono protezione automatica o inversione della posizione. Se non si utilizzano tali strategie, si consiglia di mantenere la funzione disattivata per evitare esecuzioni indesiderate.

Questa funzione potrà essere modificata o rimossa in futuri aggiornamenti.




Il pannello JoOrderTrade Pro potrebbe presentare alcuni piccoli bug su determinati pulsanti per alcuni tipi di utenti, come testi dei pulsanti disallineati o pulsanti che eccedono i limiti del pannello. Ciò accade perché alcune risoluzioni dello schermo e impostazioni di scala sono estremamente alte. Se ciò dovesse accadere, non preoccuparti: non influisce direttamente sulle funzionalità principali del pannello. Stiamo lavorando intensamente per correggere questi bug nelle prossime aggiornamenti.
Nota: Presto sarà disponibile un video tutorial che spiega come funziona il pannello in pratica.
Attendere.
Ricorda che il video è disponibile solo sul sito MQL5.
Il video sarà disponibile in due lingue: inglese e portoghese.
Se parli portoghese, cambia la lingua della pagina per poter vedere il video in portoghese.
Perché la boleta non appare nel test demo?
Lo Strategy Tester di MT5 non rende i pannelli interattivi.
I pannelli grafici (boletas) non appaiono nel tester quando l’EA è:
  • Protetto da licenza
  • Compilato con restrizioni commerciali
  • Dipendente da interazione manuale (clic, pulsanti, mouse)
    Nel tester non esiste un mouse reale, solo simulazione.
    Inoltre, gli EA a pagamento spesso bloccano l’interfaccia grafica (UI) nel tester.
    Questo viene fatto per proteggere il venditore e per:
  • Impedire la copia del layout
  • Evitare l’ingegneria inversa
  • Forzare l’uso solo in account reali o demo
Cosa puoi fare?
Puoi comprare e testare su un account demo.
Se il pannello non ti piace, puoi richiedere un rimborso, purché segua le politiche riportate di seguito.
Politica di rimborso (MQL5)
La politica ufficiale di MQL5 consente il rimborso entro 7 giorni, a condizione che:
  • Il prodotto non sia stato utilizzato su account reale
  • Non abbia generato profitti significativi
  • Non ci siano richieste di supporto abusive
  • La richiesta sia entro i termini stabiliti
COSA FA
JoOrderTrade Pro è uno strumento professionale di trading che offre un pannello di controllo completo e moderno per operare su MetaTrader 5. Trasforma l’esperienza di trading con un’interfaccia intuitiva e funzionalità avanzate progettate per trader seri.
Funzionalità principali:
  • Sistema completo per ordini di mercato e pendenti
  • Trailing Stop intelligente con attivazione programmabile
  • Gestione avanzata di Take Profit e Stop Loss
  • Statistiche giornaliere in tempo reale
  • Sistema di backup automatico 24/7
  • Hotkey configurabili per operazioni rapide
  • Interfaccia responsive che si adatta a qualsiasi risoluzione
  • Sistema di ridimensionamento automatico per diversi schermi
TRAILING STOP – PROTEZIONE AUTOMATICA DEI PROFITTI
Il Trailing Stop è un sistema intelligente che protegge automaticamente i tuoi profitti. Funziona come uno stop mobile che segue il prezzo di mercato man mano che si muove a tuo favore, aiutando a garantire che non restituisca tutti i guadagni ottenuti.
CONFIGURAZIONE FACILE
  • Attiva il pulsante TRAILING ON nel pannello
  • Scegli se l’attivazione sarà in dollari o punti
  • Definisci la distanza desiderata
  • Il sistema esegue automaticamente l’intero processo
Ideale per trader che vogliono operare con maggiore tranquillità, disciplina e protezione automatica dei guadagni.
COME FUNZIONA
Configuri solo due regole semplici:
  1. Quando iniziare: definisci dopo quanto profitto il trailing stop verrà attivato (in dollari o punti).
  2. Distanza: definisci quanto il stop rimarrà dietro il prezzo corrente.
    Dopo di ciò, il sistema si occupa di tutto automaticamente.
ESEMPIO PRATICO
  • Acquisto EUR/USD a 1.1000
  • Configurazione: attivare dopo $100 di profitto | distanza $50
  • Al raggiungimento di $100 di profitto, lo stop viene posizionato $50 dietro il prezzo
  • Se il prezzo continua a salire, lo stop segue automaticamente
  • Se il prezzo scende, la posizione viene chiusa con profitto garantito
VANTAGGI
  • Protegge automaticamente i tuoi profitti
  • Non richiede monitoraggio costante del mercato
  • Elimina l’emotività nella decisione di uscita
  • Permette di catturare movimenti più ampi con maggiore sicurezza
PER CHI È
Questo prodotto è ideale per:
  • Trader di day trading e scalping che necessitano di esecuzione rapida
  • Operatori che gestiscono posizioni multiple simultaneamente
  • Utenti che preferiscono un’interfaccia visiva rispetto a comandi manuali
  • Trader che utilizzano strategie con trailing stop dinamico
  • Chiunque desideri migliorare la propria efficienza nel trading
Non è adatto per:
  • Principianti assoluti senza conoscenze di base sul trading
  • Utenti che cercano sistemi di trading automatizzato (robot EA)
  • Persone che non comprendono i rischi del trading con leva
COME USARLO
Configurazione iniziale:
  • Attivare Algotrading in MetaTrader 5 (pulsante “Algotrading” nella barra degli strumenti – ESSENZIALE per il funzionamento)
Impostazioni di base consigliate:
  • Posizione del pannello: sinistra o destra, a seconda della preferenza
  • Lotti predefiniti: regolare in base alla dimensione del conto
  • TP/SL predefiniti: impostare livelli di rischio appropriati
  • Trailing Stop: attivare in base alla strategia di uscita
Operatività giornaliera:
  • Usa i pulsanti BUY / SELL per ordini di mercato
  • Usa i tasti rapidi per operazioni veloci (B = Buy, S = Sell, X = Close)
  • Configura il trailing stop per proteggere i profitti
  • Monitora le statistiche in tempo reale direttamente nel pannello
Tasti rapidi principali:
  • B: Acquista
  • S: Vendi
  • X: Chiudi tutte le posizioni
  • I: Inverti posizioni
  • C: Annulla tutti gli ordini pendenti
  • T: Attiva / disattiva trailing stop
  • M: Minimizza / ripristina il pannello
COSA NON FA
Questo strumento NON:
  • Non è un robot di trading automatizzato (non prende decisioni da solo)
  • Non esegue analisi tecnica né genera segnali di ingresso/uscita
  • Non garantisce profitti o risultati positivi
  • Non opera automaticamente senza intervento dell’utente
  • Non sostituisce studio, disciplina ed esperienza nel trading
  • Non offre raccomandazioni di investimento
Funziona come:
Un pannello di controllo avanzato che facilita e accelera l’esecuzione manuale delle operazioni.
AVVISO DI RISCHIO
ATTENZIONE: IL TRADING COMPORTA ALTO RISCHIO
  • Il trading con leva può causare perdite superiori al deposito iniziale
  • Non investire denaro che non puoi permetterti di perdere
  • Questo è un pannello di esecuzione, non un sistema che garantisce profitti
  • Testa sempre su account demo prima di usare su account reale
  • Lo sviluppatore non è responsabile per perdite finanziarie
  • Consulta un consulente finanziario indipendente se necessario
  • Utilizza sempre una gestione del rischio adeguata
Configurazione obbligatoria per il funzionamento:
DEVI attivare il pulsante Algotrading nella barra degli strumenti di MetaTrader 5. Senza questa attivazione, il pannello non funzionerà.

SUPPORTO E AGGIORNAMENTI
Il prodotto include supporto tecnico di base e aggiornamenti di compatibilità. Per domande tecniche, utilizza il sistema di messaggi della piattaforma MQL5.
JoOrderTrade Pro –  controllo, più efficienza, trading professionale.


