Trade Manager Assistant MT5

Migliora il tuo trading manuale: Trade Manager Assistant per una gestione automatizzata del rischio rapida e precisa

Ottieni istruzioni di configurazione complete ed esplora le funzionalità di Trade Manager Assistant utilizzando la versione demo gratuita fornita. Per maggiori dettagli vedere https://www.mql5.com/blogs/post/758625 .   .

Il trading manuale richiede un'analisi attenta e decisioni rapide, ma il rischio di errori di esecuzione, incongruenze e confusione sui parametri di trading può ridurre i profitti e causare stress inutile.

Presentazione dell'assistente al responsabile delle vendite. Questo assistente essenziale semplifica il processo di trading manuale e apporta precisione, controllo ed efficienza automatizzata ai tuoi grafici.

Di' addio alle perdite di trading dovute a esecuzioni lente o errori di calcolo. Il tuo assistente responsabile delle vendite ti aiuterà a completare i tuoi compiti con rapidità e precisione professionali, così potrai concentrarti sulla ricerca di opportunità di business mentre noi ci occupiamo delle importanti attività amministrative. Non si tratta di un mago qualunque. È un metodo più sicuro, più controllato e potenzialmente più redditizio rispetto al trading manuale.

Trade Manager Assistant fornisce un set completo di strumenti accessibili tramite una dashboard grafica intuitiva.

Gestione semplificata del rischio:

  • Calcolo automatico della dimensione del lotto : calcola istantaneamente la dimensione del lotto appropriata in base a una percentuale di rischio predefinita (ad esempio, l'1% del saldo del tuo conto). Garantisci un rischio coerente in tutte le operazioni, elimina gli errori di calcolo e risparmia tempo prezioso quando i mercati sono volatili.
  • Imposta punti precisi di stop loss/take profit : imposta facilmente punti di stop loss e take profit utilizzando pip, livelli di prezzo specifici o valori di profitto target. Valuta i rischi e le opportunità prima di iniziare un'operazione, evita i ritiri emotivi e automatizza la tua strategia di prelievo.

Controllo della posizione semplificato:

  • Esecuzione più rapida delle transazioni:   Tutti i parametri di rischio sono già impostati, così puoi aprire una posizione di acquisto o di vendita con un solo clic.   Vantaggi : cogli le opportunità concludendo affari in modo rapido e preciso prima che scompaiano.
  • Chiusura immediata e parziale:   Per uscire strategicamente da un'operazione redditizia, chiudi immediatamente l'intera posizione o chiudi una percentuale o un importo specifico.   Vantaggi : Redditività, rischio ridotto sulle posizioni rimanenti, gestione dinamica del trading.

Protezione automatica dell'alimentazione:

  • Raggiungi il pareggio in un clic:   Se l'operazione procede a tuo favore, il prezzo di stop loss si sposterà automaticamente al prezzo di ingresso (o ad alcuni pip di profitto).   Vantaggi : protegge il tuo capitale ed elimina i rischi di trading il più rapidamente possibile.
  • Arresto dinamico:   Se il mercato si muove a tuo favore, il prezzo dello stop loss verrà automaticamente modificato in base al prezzo.   Vantaggi : massimizza i tuoi profitti nei mercati in trend senza dover regolare manualmente lo stop loss.

Interfaccia utente visiva intuitiva:

  • Elimina un campo grafico.   Tutte le funzioni di controllo sono accessibili direttamente da un pannello conciso e chiaro sul grafico di trading.   Vantaggi : tutti gli strumenti di cui hai bisogno sono esattamente dove ti servono, riducendo i clic e i potenziali errori.
  • Linea visiva di Stop Loss/Take Profit:   Osservare visivamente i livelli di stop loss e take profit sul grafico.   Vantaggi : comprensione chiara e intuitiva delle zone di rischio e di rendimento del trading.

A differenza delle dashboard semplici o di base, Trade Manager Assistant è una dashboard completa per i trader manuali che richiedono precisione, velocità e una gestione coerente del rischio. Il prodotto ha un'interfaccia potente e intuitiva, che fornisce molti strumenti essenziali per aiutarti a utilizzarlo manualmente e professionalmente.

Dai un'occhiata allo screenshot qui sopra per vedere le funzionalità e la chiarezza visiva della dashboard del Trade Manager Assistant.

Non lasciare che gli errori manuali influiscano sui tuoi profitti. Ottieni il controllo immediato sull'esecuzione delle negoziazioni e sulla gestione del rischio.

Prova la nostra demo gratuita   Scopri tu stesso la differenza. Acquista ora e inizia a fare trading in modo accurato e sicuro.

Trasforma il trading manuale da trading reattivo a esecuzione precisa. Il nostro assistente di trading gestisce tutte le negoziazioni per tuo conto, così puoi concentrarti sulla padronanza dei mercati.


Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione