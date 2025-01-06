Layer Master Grid Trader MT5

5
Layer Master: strumento di trading di griglia professionale per MT5

Trasforma il tuo trading di griglia con Layer Master, il toolkit di gestione degli ordini più intuitivo e potente progettato specificamente per i trader professionisti.


Master Grid Trading con precisione

Layer Master rivoluziona il modo in cui inserisci e gestisci le negoziazioni di griglia. Con la nostra interfaccia visiva, puoi:
Distribuire centinaia di ordini all'istante
Gestire più posizioni senza sforzo
Controllare il rischio con precisione
Monitorare le prestazioni in tempo reale

Funzionalità principali

Gestione avanzata degli ordini
Layer Master Toolbox aiuta le negoziazioni a distribuire più ordini con un clic. Ti consente di disegnare un disegno di zona visiva per un posizionamento preciso degli ordini di griglia. Il Layer Master supporta tutti i tipi di ordine (Buy/Sell Stop, Buy/Sell Limit) e ti aiuta a conoscere la tua posizione fornendo un livello di prezzo in tempo reale e una visualizzazione della distanza pip

Gestione professionale del rischio
Aiutiamo il trading a gestire il rischio con la gestione visiva di Stop Loss e Take Profit, la funzione di pareggio con un clic, il calcolo del rischio totale, il monitoraggio del profitto target e l'esecuzione della modifica della posizione in blocco (modifica di Stop Loss, take profit o anche uscite parziali).

Informazioni di trading in tempo reale
Come trader di grid noi stessi, comprendiamo che è fondamentale conoscere le metriche di trading chiave. Quindi ti mostriamo: Posizioni e volume totali, monitoraggio di profitti/perdite cumulativi, monitoraggio dell'esposizione al rischio, metriche delle prestazioni e dettagli della posizione corrente.

Controlli di trading efficienti
In un mercato veloce, la velocità è fondamentale e i controlli facili da usare aiutano le prestazioni. Forniamo chiusura di ordini di massa con un clic, eliminazione rapida degli ordini in sospeso, regolazione visiva di SL/TP, gestione degli ordini basata sulla zona e persino funzioni di pareggio istantaneo.

Perché i trader scelgono Layer Master

- Velocità: distribuisci centinaia di ordini in pochi secondi
- Precisione: strumenti visivi per livelli di prezzo esatti
- Controllo: gestisci più posizioni senza sforzo
- Flessibilità: funziona con qualsiasi strategia di trading
- Affidabilità: stabilità di livello professionale

Perfetto per:
Strategie di trading a griglia, trading a strati, media dei costi in dollari, trader di breakout, trader di notizie, trader che necessitano di gestione di più posizioni e trading con gestione del rischio.

Strumenti di trading professionali
Per semplificarti la vita, abbiamo la funzionalità di personalizzare l'interfaccia utente, colori e dimensioni regolabili, metriche di prestazioni chiare, informazioni di trading complete e funzionalità di gestione con un clic.

Specifiche tecniche

Questa versione è per la versione MT4 e MT5 (link sopra). Funziona con tutti i broker che utilizzano MT5. Aggiornamenti e supporto regolari. Documentazione professionale

Inizia a fare trading in modo più intelligente
Trasforma il tuo trading a griglia oggi con Layer Master, la scelta dei professionisti per la gestione avanzata degli ordini.

*Include aggiornamenti gratuiti e supporto professionale*rm


Recensioni 4
open4profit
56
open4profit 2025.09.03 14:58 
 

Very useful for trading. Seller is responsive and helpful in doing changes. Thanks

WACD
19
WACD 2025.04.13 20:27 
 

Una herramienta demasiado útil.

LANDRY ZOKI
34
LANDRY ZOKI 2025.04.23 07:46 
 

There were a few issues at the beginning, and I reported them to the administrator.

I must honestly say that he helped me very quickly.

Every question I ask ensures that the user receives an update, and he also listens to the needs of the client.

So far, I am very satisfied with the program.

Prodotti consigliati
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicatori
L'indicatore costruisce le quotazioni attuali, che possono essere confrontate con quelle storiche e su questa base fanno una previsione del movimento dei prezzi. L'indicatore ha un campo di testo per una rapida navigazione fino alla data desiderata. Opzioni: Simbolo - selezione del simbolo che visualizzerà l'indicatore; SymbolPeriod - selezione del periodo da cui l'indicatore prenderà i dati; IndicatorColor - colore dell'indicatore; HorisontalShift - spostamento delle virgolette disegnate d
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3 (7)
Indicatori
L'indicatore Griglia VR è progettato per creare una griglia grafica con impostazioni definite dall'utente. A differenza della griglia standard , VR Grid viene utilizzata per costruire livelli circolari . A seconda della scelta dell'utente, il passaggio tra i livelli rotondi può essere arbitrario. Inoltre, a differenza di altri indicatori e utilità, VR Grid mantiene la posizione della griglia anche quando cambia l'intervallo di tempo o si riavvia il terminale. È possibile ottenere impostazioni, f
FREE
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
Indicatori
This indicator allows you to enjoy the two most popular products for analyzing request volumes and market deals at a favorable price: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart This product combines the power of both indicators and is provided as a single file. The functionality of Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart is fully identical to the original indicators. You will enjoy the power of these two products combined into the single super-indicator! Below is
ClusterSecondForex
Rafil Nurmukhametov
4.67 (3)
Utilità
The utility allows you to build different types of graphs: Seconds chart from 1 second to 86400 seconds Tick chart from 1 tick and above The volume chart Delta chart Renko chart Range chart Product demo https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecondforex Built-in indicators for volumetric analysis: daily market profile and market profile of the selected timeframe, Cluster Search Imbalance VWAP Dynamic POC, VAH, VAL the profile depth of the market vertical volume with various display options, del
ClusterSecond
Rafil Nurmukhametov
4.78 (32)
Utilità
The utility allows you to build different types of graphs: Seconds chart from 1 second to 86400 seconds Tick chart from 1 tick and above The volume chart Delta chart Renko chart Range chart Demo version of the utility https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecond Built-in indicators for volumetric analysis: daily market profile and market profile of the selected timeframe, Cluster Search Imbalance VWAP Dynamic POC, VAH, VAL the profile depth of the market vertical volume with various display op
Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools
Harifidy Razafindranaivo
Utilità
BRIEF INTRODUCTION :   This panel is designed for the XAU/USD  pair, offering a fully automated and manual trading solution with optional money management controls. The application operates seamlessly in all market conditions and includes a built-in indicators attached in the interface for real-time analysis.   KEY FEATURES : - Martingale Strategy & Range Sequence Detection – Enhances trade recovery and identifies key price levels.   - Multiple Indicators – Helps users anticipate future price
Growth Guard MT5
Jaron Clegg
Utilità
Growth Guard - Empower Your Portfolio Management Are you managing multiple EAs on MT5 and struggling to stay on top of their performance? Growth Guard is your ultimate monitoring solution, designed to keep a watchful eye on external Expert Advisors (EAs). Seamlessly tracking profit factors, consecutive losses, and other vital metrics, Growth Guard ensures your trading portfolio remains optimized and secure. How It Works The system comprises two components: Growth Guard Indicator – Attach this to
TickData Recorder
Artem Khakalo
Utilità
TickData Recorder (v1.3): Real Ticks Recording for Reliable Backtesting in MT5 Elevate the accuracy of your strategy testing significantly! Tired of unrealistic backtest results on standard MetaTrader 5 data that don't match your broker's conditions? "TickData Recorder" is your tool to solve this problem. This Expert Advisor meticulously records   every single tick price change   (time with milliseconds, Bid, Ask, Last, Volume) directly from   your broker's   server (FTMO, RoboForex, IC Markets,
Depth of Market
Jinsong Zhang
Utilità
This is visualization tool based on the Depth of Market. It works with the symbols that have the Depth of Market available. It's a visual indicator that shows the volume of each Bid/Ask price and ratio of total volume of Bids/Asks. Note: check if your broker supports DOM before purchasing. 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
Equity Increaser Pro MT5
Warren Giddings
Experts
Equity Increaser Pro MT5 – The Ultimate Trend-Following Solution for USD/JPY Turn small accounts into large accounts with Equity Increaser Pro MT5! Equity Increaser Pro MT5 is a cutting-edge trend-following Expert Advisor designed for the USD/JPY M15 timeframe . Built on years of research and real-market testing, this EA harnesses the power of trend momentum to consistently grow equity over time. With an initial balance of just $10, this system has scaled to over $715,000 in 7 years – all while
Dynamic Market Profile
OBARE PAUL OTIENO
Indicatori
AVVISO IMPORTANTE – LICENZA E ATTIVAZIONE RICHIESTE Istruzioni per l’Attivazione: Dopo aver completato l’acquisto, ti preghiamo di contattarci immediatamente per ricevere la tua chiave di licenza, password o dettagli di attivazione. Senza questi, il software non funzionerà. Siamo qui per garantire un processo di attivazione fluido e assisterti con qualsiasi domanda. Personalizzazione Multilingue Per migliorare la tua esperienza di trading, offriamo una personalizzazione completa del soft
HeXon FX
Arseny Potyekhin
5 (1)
Experts
HeXon FX – La soluzione di trading definitiva per i trader Forex HeXon FX è un Expert Advisor (EA) altamente avanzato progettato per operare con precisione millimetrica nei mercati valutari. Utilizzando strategie di trading all’avanguardia, HeXon FX offre una soluzione flessibile e stabile per operare sul principale cross EURUSD. Questo EA eccelle durante le fasi di forte volatilità, adattandosi efficacemente alle diverse condizioni di mercato per generare profitti costanti minimizzando al cont
Market Profile Volume Relative Accumulation MT5
Sergey Efimenko
Indicatori
L'unicità di questo indicatore risiede nell'algoritmo di contabilità del volume: l'accumulo avviene direttamente per il periodo selezionato senza riferimento all'inizio della giornata. Le ultime barre possono essere escluse dal calcolo, quindi i dati attuali avranno meno influenza sui livelli significativi (volumi) formati in precedenza. Per un calcolo più accurato, per impostazione predefinita vengono utilizzati i dati del grafico M1. La fase di distribuzione dei volumi di prezzo è regolamentat
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Currency Strength Meter Pro for MT5
ALEKSANDR SHUKALOVICH
5 (3)
Indicatori
Currency Strength Meter is the easiest way to identify strong and weak currencies. This indicator shows the relative strength of 8 major currencies + Gold: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD, XAU. Gold symbol can be changed to other symbols like XAG, XAU etc. By default the strength value is normalised to the range from 0 to 100 for RSI algorithm: The value above 60 means strong currency; The value below 40 means weak currency; This indicator needs the history data of all 28 major currency
Aggression Volume
Flavio Javier Jarabeck
4.25 (16)
Indicatori
Aggression Volume Indicator is the kind of indicator that is rarely found in the MQL5 community because it is not based on the standard Volume data provided by the Metatrader 5 platform. It requires the scrutiny of all traffic Ticks requested on the platform... That said, Aggression Volume indicator requests all Tick Data from your Broker and processes it to build a very special version of a Volume Indicator, where Buyers and Sellers aggressions are plotted in a form of Histogram. Additionally,
FREE
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
L'S&P 500 Scalper Advisor è uno strumento innovativo progettato per i trader che desiderano operare con successo sull'indice S&P 500. L'indice è uno degli indicatori più utilizzati e prestigiosi del mercato azionario americano, che comprende le 500 maggiori società degli Stati Uniti. Peculiarità: Soluzioni di trading automatizzate:       Il consulente si basa su algoritmi avanzati e analisi tecniche per adattare automaticamente la strategia alle mutevoli condizioni di mercato. Approccio versati
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
Indicatori
Introducing PivotWave – your ultimate trading companion that redefines precision and market analysis. Designed with traders in mind, PivotWave is more than just an indicator; it’s a powerful tool that captures the pulse of the market, identifying key turning points and trends with pinpoint accuracy. PivotWave leverages advanced algorithms to provide clear visual signals for optimal entry and exit points, making it easier for traders to navigate volatile market conditions. Whether you are a begin
Anchored VWAP plus
Jesper Christensen
Indicatori
Elevate Your Trading with Advanced Anchored Volume Weighted Average Price Technology Unlock the true power of price action with our premium Anchored VWAP Indicator for MetaTrader 5 - the essential tool for precision entries, strategic exits, and high-probability trend continuation setups. Write me a DM for a 7 day free trial.  Anchored VWAP Plus gives traders unprecedented control by allowing custom anchor points for Volume Weighted Average Price calculations on any chart. With support for 4 sim
FREE
Tick Volume Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicatori
A professional order flow and volume analysis tool that tracks real-time tick dominance between buyers and sellers, highlighting strength, weakness, and absorption zones through dynamic histogram layers . Unlike traditional tick volume indicators, this tool introduces a multi-layer system with variable thickness, providing an intuitive view of market aggression and absorption directly on the chart. Key Features: Real-time tick tracking : counts bullish and bearish ticks during the current c
PropShield
Ivan Zhigalov
Utilità
️ PropShield: Your Ultimate Prop Firm Challenge Companion Pass Prop Firm Challenges with Confidence! Struggling to stay within daily drawdown limits or hit profit targets in prop firm challenges? PropShield is your all-in-one solution to monitor, manage, and protect your trading account. Designed by a trader who faced the same challenges, PropShield ensures you stay in control, avoid costly mistakes, and achieve your funding goals. With PropShield , you can trade with peace of mind, knowing
FxS Zone Recovery EA
Churchill Sipho Mashinini
Experts
EA di recupero della zona FxS La tua soluzione definitiva per il trading basato sul recupero FxS Zone Recovery EA è un Expert Advisor potente, flessibile e intuitivo per MetaTrader 5 che utilizza la solida strategia Zone Recovery per aiutarti a gestire le operazioni e recuperare le perdite attraverso un'intelligente scalabilità delle posizioni. Progettato sia per i trader principianti che per quelli esperti, questo EA si adatta a diverse condizioni di mercato grazie a una selezione di 11
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Utilità
Introduction Welcome to the world of Forex trading, where every tick of the market can be influenced by news events. Introducing our expert advisor for MetaTrader, your ultimate tool for navigating the complexities of news trading. This innovative advisor is specifically designed to automate your trading strategy during key macroeconomic releases, ensuring you never miss an opportunity.  When important indicators are announced, volatility often spikes, creating potential for profit. Our expert
FREE
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
Utilità
Crypto Ticks per MetaTrader 5 – Dati in tempo reale e integrazione libro ordini per criptovalute Panoramica Crypto Ticks trasmette dati tick-by-tick e profondità del book ordini dalle principali borse di criptovalute direttamente su MetaTrader 5. Ideale per scalping, trading algoritmico e test di strategie. Exchange supportati Binance: Spot (con profondità libro su grafico attivo) e Futures (multi-simbolo) KuCoin: Spot e Futures Bybit: Futures e Inverse Futures XT.com: Spot e Futures Caratteris
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indicatori
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
Currency Strength Meter Pro Graph for MT5
ALEKSANDR SHUKALOVICH
Indicatori
Currency Strength Meter is the easiest way to identify strong and weak currencies. This indicator shows the relative strength of 8 major currencies + Gold: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD, XAU. Gold symbol can be changed to other symbols like XAG, XAU etc. By default the strength value is normalised to the range from 0 to 100 for RSI algorithm: The value above 60 means strong currency; The value below 40 means weak currency; This indicator needs the history data of all 28 major currenc
Pip Calculator
Breneer Jacinto
Indicatori
Pip Value Calculator - Instant Risk Assessment on Your Chart This powerful and lightweight utility instantly calculates the precise monetary value for any pip movement, displaying it directly on your chart so you can assess risk and potential profit at a glance. At its core, the indicator's sophisticated calculation engine runs silently with every price tick, ensuring the information you see is always up-to-date. It automatically detects the instrument you are trading—whether it's a Forex pair,
FREE
The Simple Bot
Subbiah Kumar
Experts
The Simple Bot as the name suggests follows a very simple strategy, which guarantees the bot will work in the long run. The EA uses the below simple philosophy to guarantee profits for the user. 1. Odds of success inversely proportional to size of TP. The EA aims to capture just 250 points in GOLD(XAUUSD) when conditions are met.  2.  Avoids over-trading, takes utmost one trade per day 3. Only one trade managed at a time 4.  Robust risk management, every trade is protected with a tight SL Gue
UPD1 Profile Levels MT5
Vitaliy Kuznetsov
5 (3)
Indicatori
L'indicatore trova i livelli del volume di prezzo massimo e minimo (profilo di mercato) nell'istogramma di lavoro per il numero specificato di barre.   Profilo composito. L'altezza dell'istogramma è completamente automatica e si adatta a qualsiasi strumento e periodo di tempo. Viene utilizzato l'algoritmo dell'autore e non ripete analoghi noti. L'altezza dei due istogrammi è approssimativamente uguale all'altezza media della candela. Smart alert (smart alert) ti aiuta a comunicare il prezzo rela
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.44 (192)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (551)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilità
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Utilità
Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gatto Copiatore MT5) è un copiatore di trade locale e un framework completo di gestione del rischio ed esecuzione progettato per le sfide di trading odierne. Dalle sfide delle prop firm alla gestione di portafogli personali, si adatta a ogni situazione con una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata dei trade. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che Slave (ricevente), con sincro
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilità
Trade copyr per MT5 è un trade copyr per la piattaforma МetaТrader 5   . Copia le negoziazioni forex   tra       eventuali conti   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 per la versione COPYLOT MT5 (o MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 per la versione COPYLOT MT4) Fotocopiatrice affidabile! Versione MT4 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Puoi anche copiare le operazioni nel termina
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 5. Suppo
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (compresi quelli privati e ristretti) direttamente sul tuo MT5.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare gli scambi. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente accattivante. Personalizza le tue impostazioni e inizia ad utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida per l'utente + Demo  | Versione MT4 | Versione Discord
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilità
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.67 (3)
Utilità
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe   è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e inver
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Utilità
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Take a Break MT5
Eric Emmrich
4.83 (23)
Utilità
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Utilità
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.57 (70)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Con il nostro pannello di trading, puoi eseguire operazioni con un solo clic direttamente dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. I calcoli automatici di parametri e funzioni rendono il trading più veloce e conveniente per i trader. Suggerimenti grafici, etichette informative e informazioni complete sugl
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Utilità
Questo prodotto filtra tutti gli esperti consulenti e i grafici manuali durante il periodo delle notizie, così non dovrai preoccuparti di improvvisi picchi di prezzo che potrebbero distruggere le tue impostazioni di trading manuali o le negoziazioni effettuate da altri esperti consulenti. Questo prodotto viene fornito anche con un sistema completo di gestione degli ordini che può gestire le tue posizioni aperte e gli ordini in sospeso prima della pubblicazione di qualsiasi notizia. Una volta che
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilità
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (override
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilità
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
Active Lines
Yury Kulikov
5 (2)
Utilità
Attention: Demo version for review and testing can be downloaded here . It does not allow trading and can only be run on one chart. Active Lines - a powerful professional tool for operations with lines on charts. Active Lines provides a wide range of actions for events when the price crosses lines. For example: notify, open/modify/close a position, place/remove pending orders. With Active Lines you can assign several tasks to one line, for each of which you can set individual trigger conditions
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilità
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.9 (21)
Utilità
Questo è uno strumento multifunzionale: ha più da 66 funzioni, tra cui possiamo citare alcuni come: calcolatrice della dimensione del Lot, azione sui prezzi, rapporto R/R, gestore commerciale, zone di domanda e offerta Versione demo   |   Manuale d'uso   |   MT4 L'utilità non funziona nel tester di strategia: puoi scaricare   la versione demo QUI   per testare il prodotto. Se hai qualsiasi domanda / idea di miglioramento o anche nel caso di trovare un bug, ti prego di   contattarmi   appena pos
Botonera MT5
Jose Antonio Soto Mendoza
5 (1)
Utilità
TASTIERA DI TRADING Uno strumento avanzato per un trading agile e preciso sui mercati finanziari. Progettata per i trader che operano su strumenti come DAX, XAU/USD, Forex e altri mercati (scalping, intraday, swing, ecc.), questa tastiera consente di eseguire operazioni con un solo clic e con diverse configurazioni professionali. La "Tastiera Scalping Giornaliera" consente di aprire, chiudere e proteggere le operazioni con un solo clic, ideale per fare trading su M1/M5 senza perdere tempo. Incl
EmoGuardian
Samuel Bandi Roccatello
5 (4)
Utilità
DEMO DISPONIBILE su richiesta!! Contattami per provare GRATIS durante 20 giorni Smettila di perdere conti prop!!  Evita le violazioni, gli avvisi sulla gestione de rischio (1% etc...).  Evita l'overtrading, la FOMO e i comportamenti compulsivi, imponendo limiti di rischio avanzati al tuo conto di trading utilizzando EmoGuardian. Aggiungi automaticamente Stop Loss alle posizioni, gestisci le perdite di EA, carica/scarica automaticamente gli EA. Limita il rischio per posizione, per tradedd, per i
Trading box Order Management MT5
Igor Zizek
4.97 (36)
Utilità
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications... Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types  - Set and forget trading with price action automation (OC
Forward Alert To Telegram for MT5
Trinh Dat
4.5 (4)
Utilità
The Expert Advisor will help you forward all alert from  MetaTrader 5 to Telegram channel/ group.  All alert must save to folder <Data folder>MQL5\Files\Alerts\ , text file with format *.txt and screenshot with format *.gif or *.png. Parameters: - Telegram Bot Token: - create bot on Telegram and get token. - Telegram Chat ID:  - input your Telegram user ID,  group / channel ID - Forward Alert: - default true, to forward alert. - Send message as caption of Screenshot: - default false, set true t
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilità
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
AKCAP Hotkey Tool
AK Capital Markets Limited
5 (2)
Utilità
Special offer for the next 10 copies Are you tired of manually navigating through menus and inputting data every time you want to execute a trade or open an order on Meta Trader? Our hotkey tool is here to make your life easier and boost your trading efficiency. Our tool is natively coded for lightning-fast performance and comes loaded with all the features you could possibly want. From pending orders and OCO orders to trailing and multiple buckets, it has everything a scalper could need. And
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Utilità
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Altri dall’autore
Layer Master Toolbox
Peter Andrew Thomas
5 (4)
Utilità
Layer Master: strumento di trading di griglia professionale per MT4 Trasforma il tuo trading di griglia con Layer Master, il toolkit di gestione degli ordini più intuitivo e potente progettato specificamente per i trader professionisti. Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/129705 Master Grid Trading con precisione Layer Master rivoluziona il modo in cui inserisci e gestisci le negoziazioni di griglia. Con la nostra interfaccia visiva, puoi: Distribuire centinaia di ordini al
Support and Resistance Made Easy
Peter Andrew Thomas
Indicatori
### Domina i Mercati con il Rilevamento Professionale di Supporto e Resistenza **Finalmente, un indicatore che fa tutto il lavoro pesante per te.** Smetti di sforzare gli occhi cercando di identificare manualmente i livelli di supporto e resistenza sui grafici. Il nostro Indicatore SNR Automatico trasforma il tuo trading rivelando istantaneamente i livelli di prezzo critici che osservano i trader professionali! #### Perché i Trader Stanno Passando al Rilevamento SNR Automatizzato L'analisi
FREE
Draw On 1 TimeFrame
Peter Andrew Thomas
Indicatori
Draw On 1 Timeframe:   Does exactly what the name says! When you draw a rectangle or trendline - the timeframe you draw it in, is the one it is visible. When you look at a higher or lower timeframe - the drawn object is not seen, but when you change back to the timeframe you originally draw in - the object can be seen.  How to use it: This is an indicator that interacts with all trendline or rectangle objects drawn. Once running - it will automatically make any drawn trendline or rectangle objec
Market Structure MTF Dashboard Alerts
Peter Andrew Thomas
Indicatori
Market Structure MTF Dashboard Alerts:  Is an fast way of checking the currently market structure on 4 timeframes! It lets you know if you are trading in the direction of both long-term and shor-term market bias. It is setup to track the High and Low positions to determine the current bias. Once the bias is shifting on the any of the 4 timeframes - you have the option to have an alarm notify you of the change.  Once the alarm has gone off - you will be able to see a break of structure (BOS) form
Prop Defender Trade Assistant
Peter Andrew Thomas
Utilità
**SALE ON NOW - 50% off for 1 week only!!** Stop Making the HUGE mistakes that cause you to BLOW UP!!! Prop Defender Trade Assistant  is designed to put a barrier between you and the bad behaviors which cause you to keep blowing up accounts and failing your prop! Designed by a 20 year veteran trader who worked to overcome every bad behavior! This is for manual traders (and won't work with other EA's). It Defends against: Revenge Trading. Over Risking. Too much loss in 1 day.  Moving your stoplos
Mega Trend Dashboard
Peter Andrew Thomas
Indicatori
MEGA TREND DASHBOARD This Dashboard shows the Currency Strength across multiple timeframes. This SUPER DASHBOARD,  Not only  does it get your watchlist of currency pairs  and shows the strength of each currency across the timeframes you Select - but also does it in a way that You can check it in 1 second!!! This indicator is very powerful because it is based on our custom algorithm to show the trends that are existing right now! The indicator does   all the work for you  by showing you what is
Support and Resistance Made Easy MT5
Peter Andrew Thomas
Indicatori
### Domina i Mercati con il Rilevamento Professionale di Supporto e Resistenza **Finalmente, un indicatore che fa tutto il lavoro pesante per te.** Smetti di sforzare gli occhi cercando di identificare manualmente i livelli di supporto e resistenza sui grafici. Il nostro Indicatore SNR Automatico trasforma il tuo trading rivelando istantaneamente i livelli di prezzo critici che osservano i trader professionali! #### Perché i Trader Stanno Passando al Rilevamento SNR Automatizzato L'analisi
Filtro:
open4profit
56
open4profit 2025.09.03 14:58 
 

Very useful for trading. Seller is responsive and helpful in doing changes. Thanks

Peter Andrew Thomas
1129
Risposta dello sviluppatore Peter Andrew Thomas 2025.09.03 15:17
My Pleasure :) Thank you for your support!
Mircea Achim
24
Mircea Achim 2025.07.01 18:48 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Peter Andrew Thomas
1129
Risposta dello sviluppatore Peter Andrew Thomas 2025.07.01 23:23
Hello Mircea - The rental process is supplied by metaquotes and I am not sure about how they manage the rental. Here is a guide to help you: https://www.mql5.com/en/blogs/post/734585 . I am currently away , but will be back by Friday - if you are still having issues by then I will jump on a call with you to fix the issue.
LANDRY ZOKI
34
LANDRY ZOKI 2025.04.23 07:46 
 

There were a few issues at the beginning, and I reported them to the administrator.

I must honestly say that he helped me very quickly.

Every question I ask ensures that the user receives an update, and he also listens to the needs of the client.

So far, I am very satisfied with the program.

Peter Andrew Thomas
1129
Risposta dello sviluppatore Peter Andrew Thomas 2025.06.29 04:06
Thank you - My pleasure to help out! Now go print some $$$ hahahaha
WACD
19
WACD 2025.04.13 20:27 
 

Una herramienta demasiado útil.

Peter Andrew Thomas
1129
Risposta dello sviluppatore Peter Andrew Thomas 2025.04.13 23:54
Thank you! Glad to have you using it!
Rispondi alla recensione