Simple Trading Manager

5

  • Trading visivo reso semplice:

    • Posiziona e trascina semplicemente le linee orizzontali sul tuo grafico per impostare i tuoi livelli di Entrata, Stop Loss e Take Profit.

    • Ciò che vedi è ciò che ottieni. Le linee visive ti danno una chiarezza immediata sulla configurazione della tua operazione.

  • Calcolo automatico della dimensione del lotto:

    • Smetti di rischiare più di quanto intendi. Imposta il tuo rischio come un importo fisso o come una percentuale del saldo del tuo conto (es. 1%).

    • L'EA calcola istantaneamente la dimensione corretta del lotto in base alla distanza del tuo stop-loss, assicurando che il tuo rischio sia sempre sotto controllo.

  • Supporto completo per i tipi di ordine:

    • Esecuzione a mercato: Entra immediatamente nel mercato con i pulsanti di acquisto/vendita a mercato.

    • Ordini pendenti: Imposta facilmente Buy/Sell Limit e Buy/Sell Stop per la tua strategia specifica. L'EA regolerà persino la linea automaticamente se il prezzo di mercato si avvicina troppo.

  • Gestione avanzata dei profitti e delle operazioni:

    • Take Profit multipli: Assicurati i tuoi profitti lungo il percorso. Imposta fino a 4 livelli di take profit parziale. Le etichette informative mostrano il rapporto Rischio/Rendimento e il profitto potenziale per ogni livello.

    • Break-even automatico: Proteggi il tuo capitale senza sforzo. L'EA può spostare automaticamente il tuo stop loss a break-even una volta che il prezzo raggiunge un obiettivo specificato.

    • Regolazione intelligente delle percentuali: Quando attivi o disattivi i livelli di Take Profit, le percentuali di profitto si ribilanciano automaticamente, facendoti risparmiare tempo.

  • Interfaccia pulita e ordinata:

    • Il pannello di controllo ti dà accesso a tutte le impostazioni senza sovraccaricare il tuo schermo.

    • Hai bisogno di più spazio sul grafico? Riduci semplicemente il pannello a una piccola scheda discreta.

    • Tutte le impostazioni, comprese le posizioni delle linee e le preferenze di rischio, vengono salvate automaticamente, quindi la tua configurazione sarà pronta per te la prossima volta che aprirai il grafico.

  • Contattaci in DM per una versione demo così puoi testarla e assicurarti che faccia al caso tuo.













Recensioni 6
SKT-Mane
14
SKT-Mane 2025.09.22 00:38 
 

I tried a lot, this one is the best for me.

Juergen Loebach
1286
Juergen Loebach 2025.09.17 09:19 
 

Great product. Easy and perfect to use.Thank you very much.

PipaliciousD
94
PipaliciousD 2025.09.10 18:30 
 

Absolutely love this utility! Super easy to use with the visual entry, SL, and TP lines—no guesswork at all. The automatic lot size calculation based on risk is a game-changer and gives me peace of mind every trade. Clean interface, smooth performance, and really helps me manage trades like a pro. Highly recommend!

Rispondi alla recensione