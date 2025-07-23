Simple Trading Manager
- Utilità
- Yahia Mohamed Hassan Mohamed
- Versione: 1.0
-
Trading visivo reso semplice:
-
Posiziona e trascina semplicemente le linee orizzontali sul tuo grafico per impostare i tuoi livelli di Entrata, Stop Loss e Take Profit.
-
Ciò che vedi è ciò che ottieni. Le linee visive ti danno una chiarezza immediata sulla configurazione della tua operazione.
-
-
Calcolo automatico della dimensione del lotto:
-
Smetti di rischiare più di quanto intendi. Imposta il tuo rischio come un importo fisso o come una percentuale del saldo del tuo conto (es. 1%).
-
L'EA calcola istantaneamente la dimensione corretta del lotto in base alla distanza del tuo stop-loss, assicurando che il tuo rischio sia sempre sotto controllo.
-
-
Supporto completo per i tipi di ordine:
-
Esecuzione a mercato: Entra immediatamente nel mercato con i pulsanti di acquisto/vendita a mercato.
-
Ordini pendenti: Imposta facilmente Buy/Sell Limit e Buy/Sell Stop per la tua strategia specifica. L'EA regolerà persino la linea automaticamente se il prezzo di mercato si avvicina troppo.
-
-
Gestione avanzata dei profitti e delle operazioni:
-
Take Profit multipli: Assicurati i tuoi profitti lungo il percorso. Imposta fino a 4 livelli di take profit parziale. Le etichette informative mostrano il rapporto Rischio/Rendimento e il profitto potenziale per ogni livello.
-
Break-even automatico: Proteggi il tuo capitale senza sforzo. L'EA può spostare automaticamente il tuo stop loss a break-even una volta che il prezzo raggiunge un obiettivo specificato.
-
Regolazione intelligente delle percentuali: Quando attivi o disattivi i livelli di Take Profit, le percentuali di profitto si ribilanciano automaticamente, facendoti risparmiare tempo.
-
-
Interfaccia pulita e ordinata:
-
Il pannello di controllo ti dà accesso a tutte le impostazioni senza sovraccaricare il tuo schermo.
-
Hai bisogno di più spazio sul grafico? Riduci semplicemente il pannello a una piccola scheda discreta.
-
Tutte le impostazioni, comprese le posizioni delle linee e le preferenze di rischio, vengono salvate automaticamente, quindi la tua configurazione sarà pronta per te la prossima volta che aprirai il grafico.
-
-
Contattaci in DM per una versione demo così puoi testarla e assicurarti che faccia al caso tuo.
I tried a lot, this one is the best for me.