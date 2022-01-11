MetaTrader 5 / Sistemi di trading
Quanto è sicuro acquistare prodotti sul Market MQL5?

Il Market MQL5 è un servizio progettato per l'acquisto altamente sicuro di Expert Advisor, indicatori e altre applicazioni. L'intero processo di acquisto (dall'immissione di un prodotto sul Market fino al suo download sul terminale) è fortemente protetto. Sarai in grado di utilizzare l'applicazione nel terminale MetaTrader 5 immediatamente dopo averla pagata. Sarà a tua disposizione in ogni momento.

Acquisto sicuro nel Market MQL5

Il Market è regolato da apposite regole a tutela di tutti gli utenti del servizio. Prima di tutto, i venditori del Market devono soddisfare requisiti rigidi. Devono inoltre superare una registrazione aggiuntiva specificando i dettagli di contatto effettivi, i numeri di telefono e presentando i documenti di identità. Tutti i dati specificati vengono verificati prima che un venditore possa iniziare a vendere applicazioni sul Market MQL5.

Viene considerata anche la sicurezza dei prodotti pubblicati. Ad esempio, un prodotto non dovrebbe utilizzare librerie dll che possono essere utilizzate come strumenti per le frodi. Inoltre, i prodotti vengono controllati per codice dannoso e operatività. I prodotti che violano le regole non verranno pubblicati sul Market. Pertanto, sei protetto dal malware.

Inoltre, puoi testare un'applicazione. Ogni prodotto del Market ha la sua versione demo gratuita. Può essere testato nel tester di strategia e ricevere un rapporto dettagliato sul prodotto e sui suoi parametri. Così sarai in grado di controllare il programma in azione prima di acquistarlo.

Cooperazione dei partecipanti al Market MQL5

I pagamenti si basano sul nostro sistema di pagamento del sito MQL5.community. Il protocollo SSL e la conferma del pagamento tramite messaggi SMS vengono utilizzati per garantire la sicurezza di tutte le transazioni. Gli utenti devono registrarsi su www.mql5.com e depositare i propri conti in qualsiasi modo conveniente per iniziare a utilizzare il Market MQL5.

Tieni presente che un'applicazione acquistata sarà vincolata al tuo computer da un codice di installazione univoco. Pertanto, anche se gli intrusi ottengono l'accesso al tuo programma, non saranno in grado di utilizzarlo poiché non funzionerà su un altro computer. Questa soluzione aiuta a proteggere gli interessi degli sviluppatori di applicazioni. D'altra parte, sarai sempre in grado di attivare un'applicazione acquistata su tre computer.

Abbiamo lanciato il servizio per la vendita di applicazioni di trading MetaTrader 5 prestando molta attenzione ai problemi di sicurezza. Abbiamo ridotto al minimo tutti i rischi associati per consentirti di concentrarti su questioni più importanti: la ricerca del robot di trading più adatto!


Entra subito nel Market MQL5 per acquistare robot di trading in modo sicuro!


Consigliamo inoltre i seguenti articoli dedicati al Market:

Ultimi commenti | Vai alla discussione (13)
Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko | 1 nov 2012 a 08:22
gafk:

Ho comprato Custom Panel indicator, che ha funzionato per me per un paio di settimane e poi è morto, ora il terminale dice che il prodotto è stato acquistato ma non installato sul disco, e quando si cerca di scaricarlo, risponde che non hai abbastanza fondi sul tuo conto.Ho contattato il service desk, nessuna reazione, nessuno può aiutarmi sul forum.

Il terminale dice che non hai abbastanza fondi sul tuo conto.Ho contattato il service desk, nessuna reazione, nessuno può aiutarmi sul forum.L'intera situazione mi dà cattivi pensieri.Non voglio incolpare nessuno, ma tutto sembra molto sgradevole.Una cosa che posso dire con certezza è che non userò più questo servizio, e non lo consiglio a nessuno. (qualcuno non può riposare sugli allori di Mavrodi?)

Che cos'è questo indicatore?
Anatoli Kazharski
Anatoli Kazharski | 1 nov 2012 a 08:24
Vladon:
Cos'è questo indicatore?
La ricerca non funziona? L'ho trovato in due click. ))
Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko | 1 nov 2012 a 08:44
tol64:
La ricerca non funziona? L'ho trovato in due click. ))

Dio giapponese.

75 crediti per questo? :-)

Io ne chiedo 19 per un bel pannello. : E poi penso che sia costoso....

Il link è a questo mercato.

Preferirei cancellare il link

ma in confronto VirtualTradePad "stile segnali" è molto più bello e migliore.

---
--- | 1 nov 2012 a 09:38
Vladon:

Dio giapponese.

È come se si potesse costruire il proprio pannello.

È informativo, con un set di informazioni personalizzato.

Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko | 1 nov 2012 a 09:41
sergeev:

quindi è come se si potesse costruire il proprio cruscotto.

È un pannello informativo, con una serie di informazioni personalizzate.

Oh, capisco, quindi si possono impostare i propri segnali.

Grazie, è una buona idea.

Ma non chiederei comunque 75.....

