Pagamenti e metodi di pagamento

Il sito MQL5.community offre servizi esclusivi a pagamento e l'opportunità di guadagnare ulteriori profitti. Con questo articolo scoprirai come vengono eseguiti i pagamenti per i servizi MQL5, come possono essere prelevati i soldi guadagnati e come viene garantita la sicurezza dell'operazione.

Puoi ricaricare il tuo account MQL5 e pagare i servizi disponibili utilizzando carte bancarie e altri sistemi di pagamento popolari. Tutti i pagamenti vengono effettuati in dollari americani.

Attenzione! I servizi MQL5 non forniscono accesso al trading sui mercati finanziari e quindi i fondi non possono essere qui depositati su conti di trading reali.



Il sistema di pagamento è stato originariamente lanciato insieme al sito MQL5.community per pagare le tasse agli autori degli articoli. Da allora, sul sito MQL5.com sono stati lanciati molti servizi aggiuntivi per i trader:

Market — acquisto e vendita di applicazioni di trading scritte nei linguaggi MQL4 e MQL5.

Segnali — copia delle operazioni dei trader di successo con un'opzione di monitoraggio e statistiche di trading complete.

Hosting virtuale: una soluzione VPS nativa per il funzionamento senza errori 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dei terminali di trading MetaTrader.

Freelance — il più grande servizio freelance per ordinare robot di trading e indicatori tecnici MQL4 e MQL5.

Cloud Network MQL5 — risorse aggiuntive per l'ottimizzazione accelerata delle strategie di trading utilizzando migliaia di agenti di test.



1. Sicurezza delle operazioni

Il sito MQL5.com non memorizza dettagli di pagamento o numeri di carta. I dati di pagamento inseriti dall'utente vengono inviati su un canale sicuro al sistema di pagamento selezionato dall'utente.

Come vengono eseguiti i pagamenti ricorrenti se hai accettato di abilitarli? Il sistema di pagamento verifica i dati inseriti durante il pagamento. In caso di esito positivo della verifica, il sistema genera uno speciale token di pagamento e lo condivide solo con il sito MQL5.com. Il sistema di pagamento può accettare questo identificatore di pagamento crittografato solo dal sito MQL5.com, solo su canali sicuri e solo da un indirizzo IP specifico. Pertanto, per completare un pagamento ricorrente, trasferiamo solo un token al sistema di pagamento, in base al quale il sistema identifica i dettagli del pagamento dell'acquirente.



Il sito MQL5.com effettua pagamenti automatici sicuri senza memorizzare o elaborare i dettagli di pagamento. Inoltre, anche se il token è trapelato, non può essere utilizzato illegalmente su altri siti web.



Tutte le operazioni una tantum o i nuovi metodi di pagamento nei pagamenti ricorrenti richiedono la conferma tramite un codice inviato via SMS o Telegram a un numero di telefono specificato nella sezione Sicurezza del tuo profilo. Un numero di telefono può essere salvato nel profilo dopo la conferma che viene eseguita inserendo un codice di verifica. Un numero di telefono può essere modificato solo inserendo i codici di verifica che vengono inviati sia al vecchio numero che a quello nuovo. Tutte queste misure consentono il massimo livello di sicurezza e protezione del tuo account MQL5 contro le transazioni non autorizzate.



Nota: per poter utilizzare i servizi MQL5 a pagamento, è necessario disporre di un numero di telefono valido, al quale è possibile ricevere i codici di verifica tramite SMS o Telegram

Per motivi di sicurezza viene inoltre fissato un limite di prelievo. Il limite giornaliero predefinito è un'operazione di prelievo non superiore a 1000 USD. L'amministrazione del sito MQL5.com può aumentare il limite di prelievo in casi speciali per i venditori e fornitori di segnali di successo.







2. Ricarica Servizi MQL5



Gli utenti di MQL5.community possono ricaricare il proprio account MQL5 e pagare i servizi disponibili utilizzando diverse modalità di pagamento. Si prega di notare che alcuni di questi metodi non possono essere utilizzati per i prelievi.

Il denaro può essere prelevato su una carta bancaria e altri sistemi di pagamento disponibili. Si prega di notare che può essere prelevato solo l'importo guadagnato. I metodi di prelievo disponibili per il tuo account sono determinati automaticamente in base alla tua posizione geografica. Puoi visualizzarli nella sezione Pagamenti del tuo profilo. Alcuni sistemi di pagamento potrebbero avere restrizioni di ricarica/prelievo a seconda del Paese.

Se hai erroneamente ricaricato il tuo account MQL5, contattaci tramite MQL5.community - Memo utente: Service DesktitleService Desktitle.

Puoi ricaricare i servizi MQL5 sul sito MQL5.com in pochi passaggi:



1. Accedi a MQL5.community, apri il tuo profilo e vai alla sezione Pagamenti.

2. Seleziona "Ricarica Servizi MQL5".

3. Successivamente, seleziona uno dei sistemi di pagamento supportati facendo clic sul pulsante appropriato.





È possibile accedere alle opzioni di ricarica rapida anche da qualsiasi pagina del sito MQL5.community. Per accedere all'opzione, posiziona il cursore del mouse sul tuo profilo nell'angolo in alto a destra e fai clic su "Ricarica servizi MQL5".







Il sito MQL5.com non memorizza i dettagli di pagamento o i numeri di carta. Quando ricarichi i servizi MQL5, acquisti un prodotto sul Market o sottoscrivi un Segnale, i dati vengono verificati dal sistema di pagamento selezionato.

Di seguito sono riportati gli esempi di ricarica tramite carta bancaria.

2.1. Ricarica da una carta bancaria



Puoi ricaricare il tuo conto Servizi MQL5 utilizzando carte di credito e debito emesse da Visa, Mastercard, JCB, UnionPay e altri sistemi.



1. Apri la pagina di ricarica e seleziona un metodo preferito.





2. Specificare l'importo desiderato della ricarica in dollari americani e confermare l'operazione. Se paghi da un conto bancario non in dollari, la valuta verrà convertita automaticamente.





3. Si aprirà una pagina di conferma del pagamento, dalla quale verrai reindirizzato al sito del sistema di pagamento appropriato







Specifica i tuoi dati e i dati della carta. Conferma la transazione dal tuo conto bancario. In caso di transazione andata a buon fine, l'importo appropriato viene immediatamente aggiunto al tuo account MQL5.









Nota: il sito MQL5.com non memorizza i dettagli di pagamento o i numeri di carta. La verifica della transazione per un'operazione di ricarica, un acquisto sul mercato o un abbonamento al segnale viene eseguita lato sistema di pagamento.

4. La sezione Pagamenti fornisce uno storico completo dei tuoi pagamenti (data, numero e tipo di operazione, pagatore, beneficiario e importo). Il campo Pagatore contiene le ultime cifre di un numero di carta e il suo titolare, mentre il campo Beneficiario mostra il tuo nome o nome utente MQL5.community. Gli stessi dati sono indicati nella descrizione della transazione. L'importo della transazione viene visualizzato in blu alla fine della riga.





5. Ora puoi pagare i servizi utilizzando questi fondi. Per maggiori dettagli visita la sezione Come acquistare servizi e applicazioni di trading.

2.2. Ricarica i Servizi MQL5 utilizzando altri sistemi di pagamento



Oltre ai metodi di ricarica di cui sopra, il sito MQL5.com supporta i più diffusi sistemi di pagamento sudamericani, africani e asiatici. Gli utenti di queste regioni possono selezionare le opzioni appropriate e seguire le istruzioni per comode operazioni di ricarica. Tutte le operazioni sono sicure e le transazioni vengono completate automaticamente.







Nota: il sito MQL5.com non memorizza i dettagli del pagamento o i numeri della carta anche se si seleziona il metodo di ricarica rapida. La verifica della transazione per un'operazione di ricarica, un acquisto sul mercato o un abbonamento al segnale viene eseguita lato sistema di pagamento.







3. Preleva dal conto

Attenzione: i prelievi possono essere limitati da determinate condizioni.

Problema Soluzione Non hai guadagnato denaro sul conto Inizia a guadagnare con i servizi MQL5.community Il prelievo è consentito non più di una volta ogni ventiquattro ore Attendi ventiquattro ore e riprova a prelevare Nessuno status di utente verificato Completa alcuni semplici passaggi per Registrati come venditore Le operazioni finanziarie sono state bloccate Si prega di contattare Service Desk per risolvere questo problema

Si prega di notare che solo l'importo guadagnato è disponibile per il prelievo. Le ricariche dei servizi MQL5 possono essere spese solo nella community, mentre i prelievi arretrati non sono supportati. Se hai erroneamente ricaricato il tuo account MQL5, contattaci tramite MQL5.community - Memo utente: Service DesktitleService Desktitle.

I seguenti passaggi preliminari sono necessari per il ritiro con uno dei metodi supportati:

1. Accedi a MQL5.community, apri il tuo profilo e vai alla sezione Pagamenti.

2. Fai clic su "Preleva dal conto" nel menu della sezione.

3. Quindi, seleziona un sistema di pagamento per il prelievo.





Si prega di notare che il sistema di pagamento addebita una commissione sulle operazioni di prelievo.

È inoltre possibile accedere alle opzioni di prelievo rapido da qualsiasi pagina del sito MQL5.community. Per fare ciò, passa il cursore del mouse sul tuo profilo nell'angolo in alto a destra e seleziona "Preleva dal conto".





Successivamente, daremo un'occhiata più da vicino alle istruzioni passo passo per prelevare fondi su una carta bancaria o tramite WebMoney.





3.1. Prelievi su carta bancaria



Importante: i prelievi dal sistema di pagamento MQL5.community hanno delle limitazioni

Consideriamo un esempio di come è possibile prelevare denaro da un conto MQL5 su una carta.

1. Apri la pagina di prelievo, assicurati che l'importo guadagnato sia disponibile sul tuo conto e seleziona il prelievo su una carta.





2. Specifica l'importo del prelievo e i dettagli della carta su cui vuoi trasferire i fondi. Quindi clicca su "Preleva".





3. Conferma il prelievo utilizzando il codice di conferma inviato via SMS sul tuo numero di cellulare specificato nel tuo profilo. La transazione apparirà nella cronologia dei pagamenti come un prelievo sulla tua carta. Il tuo nome (o nome utente se il nome non è disponibile) sarà specificato nel campo Pagatore e alcune cifre del numero della tua carta saranno indicate nel campo Beneficiario. L'importo verrà visualizzato in rosso.





Attenzione! La conferma via SMS è richiesta solo per le nuove carte. Dopo un prelievo riuscito, la carta viene aggiunta a un elenco di fiducia. Anche la carta utilizzata per la prima ricarica viene aggiunta all'elenco di fiducia se l'utente non ha effettuato transazioni precedenti.

Per prelevare fondi su una carta attendibile, specifica l'importo e seleziona la carta desiderata dall'elenco a discesa. In questo caso non è richiesta la conferma tramite SMS.

Se specifichi una carta utilizzata in precedenza come nuova, la conferma via SMS verrà riattivata, anche se questa carta è già nell'elenco attendibile.

3.3. Prelievi tramite WebMoney

Importante: i prelievi dal sistema di pagamento MQL5.community hanno delle

Consideriamo un esempio di prelievo da un conto MQL5 tramite WebMoney.

1. Apri la pagina di prelievo, assicurati che l'importo guadagnato sia disponibile sul tuo conto e seleziona il prelievo tramite WebMoney.





2. Specifica l'importo del prelievo (compresa la commissione del 2%) e una borsa Z su cui desideri prelevare il denaro. Quindi clicca su "Preleva".





3. Conferma il prelievo utilizzando il codice di conferma inviato via SMS sul tuo numero di cellulare specificato nel tuo profilo. La transazione apparirà nella cronologia dei pagamenti come un prelievo sul tuo borsellino Z. Il tuo nome (o nome utente se il nome non è disponibile) sarà specificato nel campo Pagatore e il bot MQL5 WebMoney Accountant sarà indicato nel campo Beneficiario. L'importo verrà visualizzato in rosso.





4. Come guadagnare soldi nella MQL5.community

La MQL5.community offre ai trader di successo e agli sviluppatori di robot di trading eccellenti opportunità per guadagnare denaro. Questi includono i seguenti servizi:

Freelance . Sviluppa applicazioni di trading ordinate da altri trader. Il servizio Freelance è completamente sicuro per entrambe le parti. Il cliente e il programmatore sono protetti da azioni sleali durante l'intero processo di attuazione dell'ordine.

Articoli . Scrivi articoli dedicati alla programmazione MQL5 e alla creazione di sistemi di trading automatizzati. Il compenso dell'autore parte da 200 USD. Si prega di visitare la discussione del forum Diventa un autore su MQL5.com per maggiori dettagli.

Market . Vendi applicazioni MQL5 e MQL4. Registrati come venditore e pubblica le tue app nel Market.

Segnali . Puoi fare trading manualmente o utilizzando un robot di trading e vendere i segnali del tuo conto. Guadagna profitti extra dall'abbonamento ai Segnali, oltre ai ricavi del trading sui mercati finanziari.

Cloud Network MQL5. Installa agenti di test remoti e consenti loro di partecipare al Cloud Network MQL5. I soldi guadagnati possono essere prelevati o spesi nel Market, per i Segnali o in Freelance.





5. Cosa può essere acquistato nella MQL5.community

MQL5.community offre servizi di trader unici. Puoi ordinare robot di trading da sviluppatori professionisti, noleggiare un server virtuale per la tua piattaforma, ottimizzare rapidamente le strategie di trading e scaricare applicazioni di trading già pronte dal Market.

