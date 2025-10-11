ZAR Wave EA

Surfez sur les vagues du marché avec ZAR Wave EA.

ZAR Wave EA est un Expert Advisor (EA) de pointe, entièrement automatisé, conçu pour MetaTrader 5, exploitant la puissance de l’indicateur FOTSI (Forex Overview True Strength Index), créé et détenu par Serghey Magalà, pour offrir une stratégie de trading multi-devises sophistiquée. Cet EA combine l’analyse avancée de la force des devises de FOTSI avec des Moyennes Mobiles Exponentielles (EMA) pour négocier sur 28 paires de devises majeures avec précision et efficacité. Équipé d’une gestion robuste des risques, d’un dimensionnement de lot personnalisable et d’une exécution intelligente des trades, ZAR Wave EA permet aux traders de conquérir le marché Forex avec confiance.

Caractéristiques principales

Trading multi-devises : Négocie sans effort 28 paires de devises (par exemple, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD) pour une diversification de portefeuille facilitée.

: Négocie sans effort 28 paires de devises (par exemple, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD) pour une diversification de portefeuille facilitée. Stratégie basée sur FOTSI : Exploite l’indicateur propriétaire FOTSI (Forex Overview True Strength Index) de Serghey Magalà pour identifier des opportunités de trading à haute probabilité basées sur les tendances de force des devises.

: Exploite l’indicateur propriétaire de Serghey Magalà pour identifier des opportunités de trading à haute probabilité basées sur les tendances de force des devises. Gestion des trades basée sur EMA : Utilise des EMA de 50 et 100 périodes pour confirmer les entrées et sorties de trades, optimisant les performances dans des marchés dynamiques.

: Utilise des EMA de 50 et 100 périodes pour confirmer les entrées et sorties de trades, optimisant les performances dans des marchés dynamiques. Dimensionnement flexible des lots : Lot fixe : Définit une taille de lot constante pour un trading prévisible. Pourcentage du solde : Alloue un pourcentage du solde du compte pour un dimensionnement dynamique des lots. Basé sur le risque : Calcule la taille des lots en fonction du stop loss et du pourcentage de risque pour un contrôle précis.

: Gestion avancée des risques : Options de stop loss : Choisissez entre un stop loss basé sur les pips ou l’ATR pour une gestion adaptative des risques. Take profit : Sécurisez les profits avec des niveaux de take profit prédéfinis. Trailing stop : Protégez les gains avec des trailing stops dynamiques déclenchés à des niveaux définis par l’utilisateur.

: Protection contre les pertes quotidiennes : Limites de pertes quotidiennes configurables (montant fixe ou pourcentage) pour protéger votre capital. Protection contre les jours consécutifs de pertes, qui met en pause le trading après un nombre défini de jours avec pertes, assurant une préservation du capital à long terme.

: Paramètres personnalisables : Ajustez les niveaux FOTSI, les périodes EMA, les paramètres de risque et la sélection des paires selon votre style de trading.

: Ajustez les niveaux FOTSI, les périodes EMA, les paramètres de risque et la sélection des paires selon votre style de trading. Compatibilité avec les courtiers : Prend en charge les courtiers avec des suffixes personnalisés pour les paires de devises, garantissant une intégration fluide.

: Prend en charge les courtiers avec des suffixes personnalisés pour les paires de devises, garantissant une intégration fluide. Tableau de bord informatif : Affiche des métriques en temps réel, y compris les valeurs FOTSI, les positions ouvertes et le P&L quotidien, pour une transparence totale.

Pourquoi choisir ZAR Wave EA ?

Propulsé par FOTSI : Intègre l’indicateur propriétaire FOTSI (Forex Overview True Strength Index) de Serghey Magalà, un outil puissant pour analyser la force des devises, avec un EA entièrement automatisé pour une exécution efficace des trades.

: Intègre l’indicateur propriétaire de Serghey Magalà, un outil puissant pour analyser la force des devises, avec un EA entièrement automatisé pour une exécution efficace des trades. Adapté à tous les traders : Convient aux débutants comme aux traders expérimentés grâce à des paramètres flexibles adaptés à divers profils de risque et objectifs de trading.

: Convient aux débutants comme aux traders expérimentés grâce à des paramètres flexibles adaptés à divers profils de risque et objectifs de trading. Contrôles robustes des risques : Protégez votre capital avec des fonctionnalités avancées comme les limites de pertes quotidiennes et la protection contre les jours consécutifs de pertes.

: Protégez votre capital avec des fonctionnalités avancées comme les limites de pertes quotidiennes et la protection contre les jours consécutifs de pertes. Efficacité multi-paires : Négocie plusieurs paires de devises simultanément tout en respectant les limites de positions définies par l’utilisateur pour chaque paire.

: Négocie plusieurs paires de devises simultanément tout en respectant les limites de positions définies par l’utilisateur pour chaque paire. Conception conviviale : Des entrées faciles à configurer et un tableau de bord optionnel rendent la surveillance et la gestion des trades intuitives.

Paramètres recommandés

Période : H1 (par défaut) pour une précision optimale des signaux et une fréquence de trading.

: H1 (par défaut) pour une précision optimale des signaux et une fréquence de trading. Paires de devises : Prend en charge 28 paires (par exemple, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, etc.) avec une sélection personnalisable.

: Prend en charge 28 paires (par exemple, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, etc.) avec une sélection personnalisable. Taille du compte : Convient aux comptes à partir de 500 $ (comptes micro) jusqu’à des soldes plus importants.

: Convient aux comptes à partir de 500 $ (comptes micro) jusqu’à des soldes plus importants. Courtier : Compatible avec tout courtier MT5 (ECN, STP ou Market Maker) prenant en charge les paires listées.

: Compatible avec tout courtier MT5 (ECN, STP ou Market Maker) prenant en charge les paires listées. VPS recommandé : Pour un fonctionnement 24/5 et des performances maximales.

Comment ça marche

Détection des signaux : L’indicateur propriétaire FOTSI, développé par Serghey Magalà, identifie les conditions de surachat/survente et les écarts de force des devises pour générer des signaux d’achat/vente à haute probabilité. Confirmation des trades : Les croisements d’EMA50 et EMA100, combinés à l’action des prix, confirment les entrées et sorties de trades pour une précision accrue. Gestion des positions : Ouvre des positions avec des tailles de lot calculées et applique stop loss, take profit ou trailing stops selon les paramètres de l’utilisateur. Contrôle des risques : Surveille les profits/pertes quotidiens et applique les limites définies par l’utilisateur, mettant en pause le trading si nécessaire pour protéger le capital. Clôtures partielles : Clôture 50 % d’une position lorsque le prix dépasse l’EMA50 et le reste à l’EMA100 pour optimiser la prise de bénéfices.

Installation et configuration

Assurez-vous que l’indicateur FOTSI de Serghey Magalà est installé sur votre plateforme MetaTrader 5 (acquis séparément). Téléchargez et attachez le ZAR Wave EA à n’importe quel graphique (H1 recommandé). Configurez les paramètres d’entrée, y compris : Paramètres FOTSI (niveaux de surachat/survente, différence absolue).

Paires de devises à négocier (activer/désactiver des paires spécifiques).

Paramètres de gestion des risques (type de lot, stop loss, take profit, etc.).

Limites de pertes quotidiennes et protection contre les jours consécutifs de pertes. Activez le trading automatique et assurez une connexion Internet stable ou un VPS.

Pourquoi ZAR Wave EA se distingue

ZAR Wave EA combine la force éprouvée de l’indicateur FOTSI (Forex Overview True Strength Index) de Serghey Magalà avec un système de trading entièrement automatisé, offrant un mélange unique d’analyse multi-devises, de précision dans le suivi des tendances et d’une gestion robuste des risques. Sa capacité à négocier plusieurs paires tout en maintenant une protection stricte du capital en fait l’outil idéal pour les traders recherchant diversification et sécurité. Testé et optimisé pour les conditions réelles du marché, ZAR Wave EA s’adapte aux environnements de marché dynamiques tout en priorisant la préservation du capital.

Commencez à trader plus intelligemment dès aujourd’hui !

Élevez votre trading Forex avec ZAR Wave EA, propulsé par l’indicateur propriétaire FOTSI de Serghey Magalà. Que vous visiez des profits constants ou une diversification sur plusieurs paires de devises, cet EA fournit les outils nécessaires pour réussir. Téléchargez maintenant et surfez sur la vague du trading multi-devises automatisé !

Remarque : L’indicateur FOTSI est la propriété intellectuelle de Serghey Magalà et doit être acquis séparément pour être utilisé avec cet EA. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Testez toujours l’EA sur un compte démo avant de trader en réel et assurez-vous de comprendre les risques associés au trading Forex.