Andean Oscillator

Matrix Series Oscillator Leonardo Daniel Isaia Indicatori

Matrix Series – Indicatore di Supporto, Resistenza & Momentum Visualizza zone chiave di supporto/resistenza, livelli di ipercomprato/ipersvenduto e la forza del mercato in un unico indicatore. Il Matrix Series combina CCI dinamico , medie mobili smussate e bande di deviazione standard per fornire una chiara visione della direzione del mercato e dei livelli critici. Colora le candele in base alla pressione rialzista o ribassista e mostra zone dinamiche di supporto/resistenza con alert visivi di i