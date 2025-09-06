Andean Oscillator

Andean Oscillator – Indicatore di Variazioni di Tendenza

Visualizza chiaramente forza e direzione del mercato.

L'Andean Oscillator è un oscillatore avanzato che misura le variazioni rialziste e ribassiste di ogni asset tramite le sue componenti principali: Bull (rialzista), Bear (ribassista) e una Signal Line che filtra i falsi segnali e conferma le tendenze.

Utilizzando envelopes esponenziali e medie mobili, l’Andean Oscillator offre una visione chiara e stabile della forza della tendenza e dei possibili cambiamenti, aiutandoti a operare con vantaggio.

Caratteristiche principali

  • Componenti Bull e Bear: riflettono le variazioni rialziste e ribassiste dei prezzi.
  • Linea di segnale: filtra i falsi segnali e conferma le tendenze.
  • Interpretazione semplice: componente rialzista sopra quella ribassista → tendenza al rialzo; componente ribassista sopra quella rialzista → tendenza al ribasso.
  • Oscillatore reattivo: calcolo basato su envelopes esponenziali e medie mobili per massima reattività.
  • Compatibile con qualsiasi asset e timeframe.

Come usarlo

  • Identificazione delle tendenze: Bull > Bear → mercato rialzista, Bear > Bull → mercato ribassista.
  • Conferma degli ingressi: incrocio delle componenti con la Signal Line.
  • Filtraggio falsi segnali: attendere l’incrocio Bull/Bear sopra la Signal Line.

Esempi pratici

  • Se la componente Bull incrocia Bear e resta sopra la Signal Line → forte tendenza rialzista con probabile nuovo massimo.
  • Se la componente Bear domina Bull → tendenza ribassista con probabilità di nuovi minimi.

Vantaggi competitivi

  • Non è un semplice oscillatore: combina tre componenti per mostrare la vera forza del mercato.
  • Individua cambi di tendenza prima che siano visibili sul grafico.
  • Filtra zone laterali e falsi segnali per operare con maggiore fiducia.

Informazioni aggiuntive

  • Piattaforma: MetaTrader 5
  • Tipo: Oscillatori, Tendenze, Multi-componente
  • Consigliato per: Swing traders, Analisti di tendenza, Traders di reversione alla media

 

Andean Oscillator – Vedi ciò che gli altri non vedono.

Trasforma le variazioni del mercato in un tuo vantaggio competitivo.

Prodotti consigliati
Moving Average Cross Signal
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicatori
Se fai trading con medie mobili, questo indicatore sarà il tuo miglior aiuto. Ecco cosa può fare: mostra i segnali quando due medie mobili si intersecano (ad esempio, una media mobile veloce rompe una lenta dal basso verso l'alto-è possibile una crescita). Avvisa in tutti i modi: emette un segnale acustico nel terminale, invia una notifica al telefono e una lettera alla posta — ora sicuramente non perderai l'affare. Configurabile in modo flessibile: Puoi scegliere esattamente come calcolare la m
FREE
Half ma
Artem Svistunov
Indicatori
The Half ma arrow indicator for the MetaTrader 5 trading terminal is a simple but effective tool that gives a signal about a change in the current trend. The Half ma indicator looks like a solid dynamic line that changes color at the points where the trend changes. At these points, the indicator draws arrows of the corresponding color and direction.The Half ma arrow indicator for the MT5 terminal is not an independent source of input signals. It will be most effective to use it as a trend filte
Mitimom
Danil Poletavkin
Indicatori
The indicator is based on Robert Miner's methodology described in his book "High probability trading strategies" and displays signals along with momentum of 2 timeframes. A Stochastic oscillator is used as a momentum indicator. The settings speak for themselves period_1 is the current timeframe, 'current' period_2 is indicated - the senior timeframe is 4 or 5 times larger than the current one. For example, if the current one is 5 minutes, then the older one will be 20 minutes The rest of the s
FREE
ToolBot Probabilistic Analysis
Josue De Matos Silva
4 (1)
Indicatori
ToolBot Probabilistic Analysis - FREE   An effective indicator for your negotiations The toolbot indicator brings the calculation of candles and a probabilistic analysis so that you have more security on your own. Also test our  FREE tops and bottoms indicator: :   https://www.mql5.com/pt/market/product/52385#description Also test our  FREE (RSI, ATR, ADX, OBV) indicator:   https://www.mql5.com/pt/market/product/53448#description Try our EA ToolBot for free:   https://www.mql5.com/market/prod
FREE
Curver Arrows
Francis Dube
3.75 (4)
Indicatori
This indicator is a straight port of a well known MetaTrader 4 indicator that is freely available on the Internet. It does not redraw at all. It implements a type of breakout strategy. The arrows indicate market direction. Use the indicator on M15 charts and higher. The indicator draws two bands near price action and generates signals when the price closes below the lower band and also above the upper band. The indicator uses periodic highs and lows to calculate upper and lower threshold bands.
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4 (39)
Experts
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.52 (29)
Indicatori
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Infinity Trend Inverse v2
Nedyalka Zhelyazkova
Indicatori
Whether you are a novice trader seeking to understand market trends or an experienced trader looking to optimize your strategy, the Infinity Trend Inverse indicator represents a robust tool for successful trading. The Infinity Trend Inverse indicator is an advanced reversal system designed for traders who wish to trade with or against the trend. This indicator is particularly noted for its high performance and the consistent results it provides.  Full version and Free Bonus here: Free Trial Ver
FREE
PFKBreakOut
Stanislav Korotky
Indicatori
This indicator displays breakouts on Point-And-Figure-like or Kagi-like custom symbol charts, generated by special expert advisers, such as PointFigureKagiCharts . This indicator is applicable only for custom instruments generated in appropriate way (with time-invariant bars which are multiples of a predefined box size). It makes no sense to apply it to other charts. The breakouts in up or down direction are marked by arrows. The breakout price is found at crossing of one of imaginary lines of
FREE
Qunity ADX Trend
Rodion Kachkin
Indicatori
Trend indicator based on the ADX / ADXWilder indicator The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then it`s bullish movement; if PDI is less than NDI, then it`s bearish movement; if ADX is less than or equal to the filter value specified in the parameters, then there is no movement state. Input parameters of the indicator: Calculate Timeframe - timeframe for calculation; ADX Type - type of ADX calculation based
FREE
Dual RSI
Paul Conrad Carlson
3 (1)
Indicatori
Indicator alerts for Dual Relative strength index rsi. Large rsi preset at 14 is below 30 small rsi preset at 4 is below 10 for buy bullish signals . Large rsi preset are 14 is above 70 small rsi preset at 4 is above 90 for sell bearish signals . Includes mobile and terminal alerts. draws lines when alerts. This indicator can help identify extremes and then the tops or bottoms of those extremes .
FREE
Lowess Channel MT5
Tinashe Ndarimani
Indicatori
MT4 version Overview The Lowess Channel indicator is a smoothed trend-following tool designed to help traders identify the direction of the trend , detect flat or ranging markets , and spot breakouts from consolidation zones. It creates a central smoothed line with upper and lower channel boundaries, adapting to market noise while maintaining clarity. How It Works The indicator builds a channel around a smoothed price line. The central line reflects the current trend. The upper and lower bounda
FREE
Magic 7 Indicator
Marek Pawel Szczesny
Indicatori
Overview Magic 7 Indicator is a comprehensive MetaTrader 5 (MQL5) indicator that identifies seven different trading scenarios based on candlestick patterns and technical analysis. The indicator combines traditional price action patterns with modern concepts like Fair Value Gaps (FVG) to provide trading signals with precise entry points and stop loss levels. Features 7 Trading Scenarios : Each scenario identifies specific market conditions and trading opportunities Visual Signals : Clear buy/sell
FREE
Heiken Ashi fxam
Ely Alsedy
5 (1)
Indicatori
Indicatore Heiken Ashi MT5 Migliora la tua analisi di mercato con l'indicatore Heiken Ashi MT5. Questo potente strumento trasforma i dati di prezzo standard in candele più fluide e orientate al trend, facilitando l'identificazione delle tendenze di mercato e dei potenziali punti di inversione. Caratteristiche principali: Chiara identificazione dei trend: Distingui visivamente i trend rialzisti e ribassisti attraverso diversi colori delle candele. Riduzione del rumore: Filtra le fluttuazioni di
FREE
KING Fusion MACD Vol
Ahmed Al-askar
Indicatori
- وصف المنتج - مؤشر احترافي متكامل لا يعد KING Fusion MACD-Vol من KING TRADING EA مجرد MACD آخر — فهو عبارة عن مجموعة أدوات تداول كاملة تجمع بين مؤشرات احترافية متعددة في نافذة فرعية واحدة أنيقة. لم تعد بحاجة إلى تحميل مخططك بأدوات منفصلة. يجمع هذا المؤشر بين: MACD مع خطوط مزدوجة ورسم بياني مكبر رسم بياني ملون ومثبت بالحجم ملصقات ديناميكية مع قيم المؤشرات في الوقت الفعلي (ATR، ADX، RSI، Volume) عداد تنازلي للبار التنبيهات المتقاطعة (مرئية + صوتية) كل ما تحتاجه من الوضوح والسرعة والدقة -
FREE
Sylvan Crash500 Heiken Ashi
Quintin Francois Vanwyk
4.83 (6)
Indicatori
FOR CRASH 500 ONLY!! MT5 *This is a smooth heiken ashi setup meant to be used on CRASH 500 in combination with other indicators. *You are welcome to test it on other markets aswell. *I will be posting other indicators aswell to help with trading the crash 500 market. *You can use this to help smooth out price if you do struggle with reading the charts as is. * Just note heiken ashi doesnt represent real price action only smoothes it out for ease of read.
FREE
RSI with alerts BDA
Laron Demetris Burrows
4.92 (25)
Indicatori
Questo algoritmo prevede variazioni di prezzo a breve termine con una precisione dell ' 86%*. Quando c'è una grande mossa determinata dall'ATR, durante una condizione di ipercomprato o ipervenduto, l'indicatore ti avviserà. Predice se il prezzo sarà superiore o inferiore alla candela del segnale. Perfetto per il trading di reversione media, opzioni binarie o contratti futures su intervalli di tempo più grandi. L'indicatore è stato testato su 5 anni di dati e ha una precisione del 90% per preved
FREE
JAC Trend Color Candle
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicatori
L'indicatore "JAC Trend Color Candle" per Meta Trader 5, è stato creato per facilitare visivamente il trend per il trader. Si basa su tre parametri, che identificano il mercato rialzista, ribassista e non-trend. I colori sono configurabili dal trader e anche il trader medio configurabile. i parametri di trend non possono essere configurati in quanto sono differenziali dell'indicatore.
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indicatori
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
Experts
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
Chaikin Mony Flow Divergence Indicator MT5
Eda Kaya
5 (1)
Indicatori
Chaikin Money Flow Divergence Indicator for MetaTrader 5 The   Chaikin Money Flow Divergence Indicator for MetaTrader 5   offers a comprehensive blend of liquidity strength assessment and divergence analysis. As an enhanced oscillator for MT5, this tool builds upon the traditional Chaikin Money Flow (CMF) approach by integrating divergence detection capabilities—highlighting inconsistencies between price movements and volume-based liquidity shifts. It’s designed to provide precise trading alerts
FREE
Breakout Finder MT5
Quang Huy Quach
5 (1)
Indicatori
The "Breakout Finder" is a technical indicator designed to automatically identify potential price breakouts and breakdowns on a chart. The highlight of this indicator is its robust signal filtering system, which helps traders avoid false signals (fakeouts) and focus on higher-probability trading opportunities. Key Features Automatic Pivot Point Detection: The indicator automatically identifies significant pivot highs and lows on the chart to establish potential support and resistance levels. Bre
FREE
Scaled Awesome Oscillator mq5
Daniel Opoku
Indicatori
The Scaled Awesome Oscillator (SAO) represents a refined adaptation of the Awesome Oscillator, aimed at establishing consistent benchmarks for identifying market edges. Unlike the standard Awesome Oscillator, which records the variation in pips across different commodities, the only unchanging reference point is the zero line. This limitation hampers investors and traders from pinpointing specific levels for trend reversals or continuations using the traditional Awesome Indicator, a creation of
FREE
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Indicatori
This indicator is a zero-lag indicator and displays  strength of trend change . True Trend  Oscillator Pro works best in combination with True Trend Moving Average Pro that displays exact trend as is. Oscillator value is exact price change in given direction of the trend. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 If you set PERIOD input parameter to 1 this indicator becomes a sharpshooter for binary options. Developers can use True Trend Oscillator in Exper
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.8 (41)
Indicatori
The indicator identifies when a divergence occurs between price and an indicator or oscillator. It identifies both regular and hidden divergences. Combined with your own rules and techniques, this indicator will allow you to create (or enhance) your own powerful system. For higher probability setups I can recommend you to use my Supply Demand indicator and trade only if the divergence occurs inside a zone. Supply zone for bearish div and demand zone for bullish div. The optimal scenario is if it
FREE
Binary MACD Demo
Bogdan Kupinsky
Indicatori
Индикатор, показывающий момент преодоления нулевой отметки индикатора MACD. Индикатор стрелочный и может быть использован для торговли бинарными опционами. Входные параметры Period of SMA1  - Период 1 скользящей средней Period of SMA2 -  Период 2 скользящей средней Period of SMA3 -  Период 3 скользящей средней Inform about finding the signal  - подавать уведомление, при нахождении сигнала
FREE
HMA Color with Alerts MT5
Pavel Zamoshnikov
4.74 (53)
Indicatori
Hull Moving Average (HMA) is well-deservedly popular among traders because of the effective averaging of market noise and a relatively small delay. The current MetaTrader 5 version changes its color when the movement direction changes. Sound and text signals are available. It also supports sending email and push messages. It is possible to trigger a signal on the current incomplete bar, although such a signal may be canceled before completion if conditions are no longer appropriate. One of the p
FREE
Swingtrade Ichimoku Candles
SWIFTYRENTALS (Pty) Ltd
5 (1)
Indicatori
Enjoy the Free Candle Color indicator.  Kijun Sen is an element of Ichimoku Kinko Hyo Indicator, it's far too complicated for many traders hence they tend to be confused.  We have simplified it so the Kijun Sen will change colors as it activates without the Tenkan Sen, Senkou Span, Up Kumo and Down Kumo.  Customize to your period parameter and colors of your choice.  Great for beginners and seasoned traders.  Set your period and enjoy GOOD LUCK and ALL THE BEST IN YOUR TRADING JOURNEY !!!!!
FREE
MACD 4 Color Indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
MACD 4 Color Indicator for MetaTrader 5 The MACD 4 Color Indicator for MetaTrader 5 (MACD 4C) is designed to provide a clearer visualization of market momentum and trend dynamics. As an enhanced variant of the traditional MACD, this tool incorporates four distinct color signals in the histogram, reflecting not only the direction of the trend but also its intensity. It helps traders interpret price behavior more accurately by analyzing the slope variations of the moving averages. «Indicator Inst
FREE
SuperTrend for MT5
Ulises Calderon Bautista
4.83 (6)
Indicatori
Il popolare indicatore "SuperTrend" è uno strumento di analisi tecnica che aiuta a identificare la direzione di un trend e i possibili punti di ingresso o uscita nei mercati finanziari. L'indicatore si basa sulla Media dell'Intervallo Effettivo (ATR), che misura la volatilità del mercato in base agli intervalli di prezzo. È gratuito su altre piattaforme e qui non c'è motivo per cui non dovrebbe esserlo! Viene comunemente utilizzato in tre modi: Per identificare il trend attuale: quando il prezzo
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. Trend Screener è un indicatore di tendenza che segue un indicatore efficiente che fornisce segnali di tendenza a freccia con punti nel gra
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e invers
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicatori
Gold Stuff mt5 è un indicatore di tendenza progettato specificamente per l'oro e può essere utilizzato anche su qualsiasi strumento finanziario. L'indicatore non ridisegna e non è in ritardo. Periodo consigliato H1. Contattami subito dopo l'acquisto per avere le impostazioni e un bonus personale!   I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in ​​privato.    IMPOSTAZIONI
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicatori
Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicatori premium e offre più di 7 robuste strategie di trading, rendendolo una scelta versatile per div
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicatori
Gold Entry Sniper – Dashboard ATR Multi-Timeframe per Scalping e Swing Trading sull’Oro Gold Entry Sniper è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 che offre segnali di acquisto/vendita precisi per XAUUSD e altri strumenti, basato sulla logica ATR Trailing Stop e l' analisi multi-timeframe . Caratteristiche e Vantaggi Analisi Multi-Timeframe – Visualizza trend su M1, M5, M15 in un'unica dashboard. Trailing Stop Basato su ATR – Stop dinamici che si adattano alla volatilità. Dashboard Professional
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT5   è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al   100% non ridipinto   che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti:   forex ,   materie prime ,   criptovalute ,   indici ,   azioni .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT4 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi       accesso ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi       accesso a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e nella crescita professionale. Assistenza 24 ore
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicatori
L'indicatore Berma Bands (BBs) è uno strumento prezioso per i trader che cercano di identificare e capitalizzare i trend di mercato. Analizzando la relazione tra il prezzo e le BBs, i trader possono discernere se un mercato è in una fase di trend o di range. Visita il [ Berma Home Blog ] per saperne di più. Le Berma Bands sono composte da tre linee distinte: la Upper Berma Band, la Middle Berma Band e la Lower Berma Band. Queste linee sono tracciate attorno al prezzo, creando una rappresentazion
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   a   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Canale Trading Tools su MQL5 : unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità Questo indicatore traccia zone di rilevamento del breakout, denominate “Smart Breakout Channels”, basate sul movimento dei prezzi normalizzato per la volatilità. Queste zone sono visualizzate come box dinamici con overlay di volume. Lo strumento rileva range temporanei di ac
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicatori
RiskKILLER_AI Navigator è un Assistente di Direzione di Mercato e Strategia Multi-timeframe basato sull'IA. La performance nel trading consiste nel comprendere il mercato come fanno i professionisti. Questo è esattamente ciò che offre il RiskKILLER_AI Navigator : Ottieni insight di livello istituzionale con analisi di trend, sentiment e macro driven dall'IA esterna a MQL5 , personalizzata per il tuo stile di trading. Dopo l'acquisto, per ottenere il Manuale Utente: 1. pubblica un commento per ri
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicatori
FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati Panoramica Rapida Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Altri dall’autore
Trend Trader Indicator
Leonardo Daniel Isaia
Indicatori
Trend Trader – Segnali di Acquisto/Vendita e Trend Descrizione: Trend Trader combina l'analisi dei trend con segnali chiari di acquisto e vendita, utilizzando medie mobili, MACD e ADX per valutare la forza del mercato. Questo indicatore per MetaTrader 5 mostra la direzione del trend, identifica momenti rialzisti e ribassisti, e evidenzia visivamente i cross importanti per ottimizzare ingressi e uscite nel trading. Caratteristiche principali Segnali automatici di acquisto/vendita: icone che indi
FOTSI Indicator
Leonardo Daniel Isaia
Indicatori
FOTSI – Indice di Vera Forza Forex Scopri la vera forza di ogni valuta e opera con vantaggio. Il Indicatore FOTSI è un oscillatore multi-valuta che misura il momentum reale di ogni valuta principale (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD) su tutte le coppie. Invece di analizzare un singolo grafico, FOTSI combina i dati di più coppie, smussa i movimenti e applica l’algoritmo True Strength Index (TSI) per offrirti una visione chiara, stabile e senza ritardi della forza relativa di ogni valuta. Ca
Matrix Series Oscillator
Leonardo Daniel Isaia
Indicatori
Matrix Series – Indicatore di Supporto, Resistenza & Momentum Visualizza zone chiave di supporto/resistenza, livelli di ipercomprato/ipersvenduto e la forza del mercato in un unico indicatore. Il Matrix Series combina CCI dinamico , medie mobili smussate e bande di deviazione standard per fornire una chiara visione della direzione del mercato e dei livelli critici. Colora le candele in base alla pressione rialzista o ribassista e mostra zone dinamiche di supporto/resistenza con alert visivi di i
FREE
Filtro:
FutureSoul
101
FutureSoul 2025.09.19 11:07 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rispondi alla recensione