Andean Oscillator
- Indicatori
- Leonardo Daniel Isaia
- Versione: 1.0
Andean Oscillator – Indicatore di Variazioni di Tendenza
Visualizza chiaramente forza e direzione del mercato.
L'Andean Oscillator è un oscillatore avanzato che misura le variazioni rialziste e ribassiste di ogni asset tramite le sue componenti principali: Bull (rialzista), Bear (ribassista) e una Signal Line che filtra i falsi segnali e conferma le tendenze.
Utilizzando envelopes esponenziali e medie mobili, l’Andean Oscillator offre una visione chiara e stabile della forza della tendenza e dei possibili cambiamenti, aiutandoti a operare con vantaggio.
Caratteristiche principali
- Componenti Bull e Bear: riflettono le variazioni rialziste e ribassiste dei prezzi.
- Linea di segnale: filtra i falsi segnali e conferma le tendenze.
- Interpretazione semplice: componente rialzista sopra quella ribassista → tendenza al rialzo; componente ribassista sopra quella rialzista → tendenza al ribasso.
- Oscillatore reattivo: calcolo basato su envelopes esponenziali e medie mobili per massima reattività.
- Compatibile con qualsiasi asset e timeframe.
Come usarlo
- Identificazione delle tendenze: Bull > Bear → mercato rialzista, Bear > Bull → mercato ribassista.
- Conferma degli ingressi: incrocio delle componenti con la Signal Line.
- Filtraggio falsi segnali: attendere l’incrocio Bull/Bear sopra la Signal Line.
Esempi pratici
- Se la componente Bull incrocia Bear e resta sopra la Signal Line → forte tendenza rialzista con probabile nuovo massimo.
- Se la componente Bear domina Bull → tendenza ribassista con probabilità di nuovi minimi.
Vantaggi competitivi
- Non è un semplice oscillatore: combina tre componenti per mostrare la vera forza del mercato.
- Individua cambi di tendenza prima che siano visibili sul grafico.
- Filtra zone laterali e falsi segnali per operare con maggiore fiducia.
Informazioni aggiuntive
- Piattaforma: MetaTrader 5
- Tipo: Oscillatori, Tendenze, Multi-componente
- Consigliato per: Swing traders, Analisti di tendenza, Traders di reversione alla media
Andean Oscillator – Vedi ciò che gli altri non vedono.
Trasforma le variazioni del mercato in un tuo vantaggio competitivo.
L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.